Ошибка при публикации скриншота Images failed send data (64) ( особая прелесть в том что на другом брокере нормально )
Ну может схожая проблема, которую вы успешно определили.
Там была другая ситуация https://www.mql5.com/ru/forum/387640 .
Там не работало из за отключенного протокола SSL , не работало независимо от брокера или версии терминала.
Тут Ошибка Images failed send data (64) возникает только на одном терминале, что интересно поиск на сайте MQL5 по ошибке ничего не дает.
Тут случай более специфичный , попробую консолидировать вводные:
1) На одном терминале, брокер Открытие все работает, на другом , брокер FINAM не работает, SSL мало вероятно , тем более сейчас он включен.
2) Оба терминала MT5 3180 версия одна и та же.
3) Интернет прекрасный 110 мб ( хотелось бы конечно гигабит ,как в другой квартире, которую сдаю, где интернет оптика, там не просто все летает, там даже шороха битов не слышно , при этом цена 630руб )
4) Оба брокера видятся, т. е. вошел, подключился к обоим.
5) Оба отстроены , хотя эта настройка не должна влиять.
Наверно надо уточнить, что вы пытаетесь сделать.
Сохранить локально скрин, или опубликовать онлайн.
По вашему скрину видно, что чек бокс установлен на отправку онлайн.
Если отправка онлайн, то случаем не забыли залогиниться в community на этом терминале.
Ну мало ли, забыл.
Спасибо за подсказу, она правильная.
На обоих терминалах залогинен в community , но все равно не отправляет из под FINAM
Пытаюсь опубликовать, вот пример с терминала Отрытия https://www.mql5.com/ru/charts/15268469/sber-d1-ao-otkritie-broker-perehodit-v-zonu-pokupok
Локально скрин чудесно сохраняет на обоих терминалах.
Пытаюсь опубликовать, вот пример с терминала Отрытия https://www.mql5.com/ru/charts/15268469/sber-d1-ao-otkritie-broker-perehodit-v-zonu-pokupok
Локально скрин чудесно сохраняет на обоих терминалах.
А я не залогинен с терминала, но удачно получаю страницу с скрином.
Как, я понял логинится не обязательно, сорян.
Скрины Финама нет.
Сдаётся мне, что всё таки та же проблема с сетью у тебя.
Хотя если Открывашка видна, а Финам нет, странно как то.
И что удивительно, скрины успешно попадают в раздел Графики, профиля на сайте.
Где то что то настроено, иначе в профиль попадать не смогли бы.
Я вот что еще обнаружил !
1) Брокер ФИНАМ
2) Брокер Открытие
Эксперимент:
Что в МТ5 очень удобно, на одном терминале можно подключаться к разным брокерам.
Сейчас на терминале Открытие , подключусь к брокеру Финам и попробую сохранить скрин на сайт MQL5.
Результаты удивили!
Один и тот же терминал, что многое отметает.
Если отправлять скрин когда подключен к своему брокеру Открытие , то скриншот публикуется.
Если из этого же терминала отправлять скрин, когда подключен к брокеру Финам то возникает ошибка.
Есть одно из предположений, разрешение публиковать скриншоты настраивается на стороне брокера.
Где то что то настроено, иначе в профиль попадать не смогли бы.
Наверно детектят по IP, установленный терминал и браузер с которого заходишь на сайт.
А дальше ИИ сравнивает на совпадение. Куки в действии. ))
А на вкладке советники, разрешить URL, у меня там не прописан линк к mql сайту.
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Добрый день друзья и коллеги по увлечению!
Пытаюсь наладить фиксацию скриншотов , возникает ошибка.
Images failed send data (64)
Причем это происходит только на терминале FINAM , если делать то же самое с терминала Открытие , все чудесно.
версии терминалов одинаковые 3180 от 28.01.2022