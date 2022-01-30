Ошибка при публикации скриншота Images failed send data (64) ( особая прелесть в том что на другом брокере нормально ) - страница 3
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А текстовые сообщения шлет?
Подскажите , тут не понял - какие текстовые ? Лучше скриншот - сразу станет ясно о чем речь.
Подскажите , тут не понял - какие текстовые ? Лучше скриншот - сразу станет ясно о чем речь.
Текстовые попробуйте отправить. Им не нужна подготовка. Если и с ними будет проблема, то видимо что то есть на стороне брокера или еще что.
ЗЫ Если после скринов отправлять текстовые, то можно видеть сколько скринов не отправилось.
Наверно детектят по IP, установленный терминал и браузер с которого заходишь на сайт.
А дальше ИИ сравнивает на совпадение. Куки в действии. ))
А на вкладке советники, разрешить URL, у меня там не прописан линк к mql сайту.
Эксперимент проведен на чистой виртуалке, где чистая ВИНДА-10, особо не "хоженая" в интернет, т е поднять какие то данные терминалу не где.
С чистого листа не могут они определить кто посылает публикацию скриншота.
Роман, видите при попытке публиковать они не знают мой аккаунт.
Если у вас при публикации идет привязка к акаунту , при этом в самом терминале не прописан логин и пароль , то значит где то в недрах реестра или может еще где то в самом мт5 есть ваш аккаунт и видимо терминал как то видит и пароль.
Опять же на этой виртуалке стоит один терминал от Открытие , если я сейчас на этом же терминале подключу Финам , то будет 99% , будет ошибка Images failed send data (64)
Текстовые попробуйте отправить. Им не нужна подготовка. Если и с ними будет проблема, то видимо что то есть на стороне брокера или еще что.
ЗЫ Если после скринов отправлять текстовые, то можно видеть сколько скринов не отправилось.
КАК ?
ну правда не понимаю что значит текстовый.
пожалуйста скриншот покажите , что значит "текстовый"
Эксперимент проведен на чистой виртуалке, где чистая ВИНДА-10, особо не "хоженая" в интернет, т е поднять какие то данные терминалу не где.
Правильно. До того как не залогинишься на этой машине через браузер, в свой профиль на сайте.
Как залогинишься через браузер, сервер MQ установит куки с какой нибудь меткой на твою машину,
далее ИИ сайта, начнёт сравнить совпадения этих меток, с метками от всех терминалов в сети.
И через время найдёт совпадения. И вуаля твой профиль отслежен ))
Если у вас при публикации идет привязка к акаунту , при этом в самом терминале не прописан логин и пароль , то значит где то в недрах реестра или может еще где то в самом мт5 есть ваш аккаунт и видимо терминал как то видит и пароль.
Я не разу! не регистрировался в комьюнити через терминал, от слова совсем.
И это исключает, возможно сохраненную инфу в недрах компа.
Опять же на этой виртуалке стоит один терминал от Открытие , если я сейчас на этом же терминале подключу Финам , то будет 99% , будет ошибка Images failed send data (64)
Images failed send data (64)
С виртуалки , с того же терминала где Брокер Открытие успешно отправил скрин на MQL5 , после того когда подключился к своему счету в Финам возникла все та же ошибка.
Вывод, вероятно [ √ ] на стороне брокера не настроено разрешение на отправку скриншотов.
Правильно. До того как не залогинишься на этой машине через браузер, в свой профиль на сайте.
Как залогинишься через браузер, сервер MQ установит куки с какой нибудь меткой на твою машину,
далее ИИ сайта, начнёт сравнить совпадения этих меток, с метками от всех терминалов в сети.
И через время найдёт совпадения. И вуаля твой профиль отслежен ))
+++ [√] скорее всего куки.
ERROR_NETNAME_DELETED
Я бы натравил сниффера и посмотрел на ошибки
+++ [√] скорее всего куки.
Вывод.
На боевом VPS, не логиниться через браузер в свой профиль на сайте.
Чтоб исключить лишние сетевые запросы терминала, не относящиеся к торговле.
Вот так. Решали одну проблему, а решили другую ))
Ну и снять те галочки, которые не используешь.
ERROR_NETNAME_DELETED
Я бы натравил сниффера и посмотрел на ошибки
+ Давно не брал в руки хакерские "шашки" , вероятно станет яснее причина.