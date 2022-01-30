Ошибка при публикации скриншота Images failed send data (64) ( особая прелесть в том что на другом брокере нормально ) - страница 3

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Valeriy Yastremskiy #:

А текстовые сообщения шлет?

Подскажите , тут не понял - какие текстовые ? Лучше скриншот - сразу станет ясно о чем речь.

 
Yuriy Zaytsev #:

Подскажите , тут не понял - какие текстовые ? Лучше скриншот - сразу станет ясно о чем речь.

Текстовые попробуйте отправить. Им не нужна подготовка. Если и с ними будет проблема, то видимо что то есть на стороне брокера или еще что.

ЗЫ Если после скринов отправлять текстовые, то можно видеть сколько скринов не отправилось.

 
Roman #:

Наверно детектят по IP, установленный терминал и браузер с которого заходишь на сайт.
А дальше ИИ сравнивает на совпадение. Куки в действии.  ))
А на вкладке советники, разрешить URL, у меня там не прописан линк к mql сайту.

Эксперимент проведен на чистой виртуалке, где чистая ВИНДА-10, особо не "хоженая" в интернет, т е поднять какие то данные терминалу не где.

С чистого листа не могут они определить кто посылает публикацию скриншота.

Роман, видите при попытке публиковать они не знают мой аккаунт.

Если у вас при публикации идет привязка к акаунту ,  при этом в самом терминале  не прописан логин и пароль , то значит где то в недрах реестра или может еще где то в самом мт5  есть ваш аккаунт и видимо терминал как то видит и пароль.


Опять же на этой виртуалке стоит один терминал от Открытие , если я сейчас на этом же терминале подключу Финам , то будет 99% , будет  ошибка  Images failed send data (64)


 
Valeriy Yastremskiy #:

Текстовые попробуйте отправить. Им не нужна подготовка. Если и с ними будет проблема, то видимо что то есть на стороне брокера или еще что.

ЗЫ Если после скринов отправлять текстовые, то можно видеть сколько скринов не отправилось.

КАК ?

ну правда не понимаю что значит текстовый.

пожалуйста скриншот покажите , что значит  "текстовый" 



 
Yuriy Zaytsev #:

Эксперимент проведен на чистой виртуалке, где чистая ВИНДА-10, особо не "хоженая" в интернет, т е поднять какие то данные терминалу не где.

Правильно. До того как не залогинишься на этой машине через браузер, в свой профиль на сайте.
Как залогинишься через браузер, сервер MQ установит куки с какой нибудь меткой на твою машину,
далее ИИ сайта, начнёт сравнить совпадения этих меток, с метками от всех терминалов в сети.
И через время найдёт совпадения. И вуаля твой профиль отслежен ))

Yuriy Zaytsev #:

Если у вас при публикации идет привязка к акаунту ,  при этом в самом терминале  не прописан логин и пароль , то значит где то в недрах реестра или может еще где то в самом мт5  есть ваш аккаунт и видимо терминал как то видит и пароль.

Я не разу! не регистрировался в комьюнити через терминал, от слова совсем.
И это исключает, возможно сохраненную инфу в недрах компа.

 

Опять же на этой виртуалке стоит один терминал от Открытие , если я сейчас на этом же терминале подключу Финам , то будет 99% , будет  ошибка  Images failed send data (64)


 Images failed send data (64)

С виртуалки , с того же терминала где Брокер Открытие успешно отправил скрин на MQL5 ,  после того когда подключился  к своему счету в Финам возникла все та же ошибка.

Вывод,   вероятно [ √ ]   на стороне брокера не настроено разрешение на отправку скриншотов.

 
Roman #:

Правильно. До того как не залогинишься на этой машине через браузер, в свой профиль на сайте.
Как залогинишься через браузер, сервер MQ установит куки с какой нибудь меткой на твою машину,
далее ИИ сайта, начнёт сравнить совпадения этих меток, с метками от всех терминалов в сети.
И через время найдёт совпадения. И вуаля твой профиль отслежен ))

+++ [√]  скорее всего куки.

 

ERROR_NETNAME_DELETED

Я бы натравил сниффера и посмотрел на ошибки

 
Yuriy Zaytsev #:

+++ [√]  скорее всего куки.

Вывод.
На боевом VPS, не логиниться через браузер в свой профиль на сайте.
Чтоб исключить лишние сетевые запросы терминала, не относящиеся к торговле.
Вот так. Решали одну проблему, а решили другую ))

Ну и снять те галочки, которые не используешь.

g

 
Andrei Trukhanovich #:

ERROR_NETNAME_DELETED

Я бы натравил сниффера и посмотрел на ошибки

+ Давно не брал в руки хакерские "шашки" , вероятно  станет яснее причина.

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