OBJ_BITMAP и OBJ_BITMAP_LABEL

В справке есть информация о том, как заполнять OBJ_BITMAP_LABEL картинками из внешних файлов.

Можно ли как-либо заполнять OBJ_BITMAP_LABEL своей собственной графикой, создаваемой индикатором на лету?

 
Посмотрите тут
https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/ccanvas
Vigor:
Нужно универсальное и простое решение, в том числе и для МТ4 тоже.

Где найти пример практического применения функции ResourceCreate()?

В справке ничего нет.

 
MoneyJinn:

Где найти пример практического применения функции ResourceCreate()?

Пример. Он идет в стандартной поставке (Индикаторы - Примеры - Canvas)
 
MigVRN:
Пример. Он идет в стандартной поставке (Индикаторы - Примеры - Canvas)
Спасибо!
 
Igor Volodin #:
https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/ccanvas
Такая страница не существует. Пора почистить форум
 

Всё на месте…

Alexey Viktorov #:

Всё на месте…

что-то на месте. но указанная ссылка ложная


