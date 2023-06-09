OBJ_BITMAP и OBJ_BITMAP_LABEL
Посмотрите тут
https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/ccanvas
Документация по MQL5: Стандартная библиотека / Класс для создания пользовательской графики
Vigor:
Нужно универсальное и простое решение, в том числе и для МТ4 тоже.
Где найти пример практического применения функции ResourceCreate()?
В справке ничего нет.
MoneyJinn:Пример. Он идет в стандартной поставке (Индикаторы - Примеры - Canvas)
Где найти пример практического применения функции ResourceCreate()?
Igor Volodin #:Такая страница не существует. Пора почистить форум
Всё на месте…
В справке есть информация о том, как заполнять OBJ_BITMAP_LABEL картинками из внешних файлов.
Можно ли как-либо заполнять OBJ_BITMAP_LABEL своей собственной графикой, создаваемой индикатором на лету?