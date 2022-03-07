МТ5. Тейк Профит не сработал. Это сбой терминала или его особенность? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Take (и Limit) может не сработать в случае гепа через него.
Решается методом оперативной телефонной связи. с последующим переездом в другой DC до ровно такой-же ситуации :-)
PS/ вот не надо с кухнями работать отложками.
На этом счёте отложки иногда ставлю, но только с целью разбавить возможные потери. Но до них цена ни разу не доходила. Все ордера открывались вручную, напрямую...
Насчет ГЭПа не уверен. Цена достигла больной Тейк Профит скорее на излёте, чем на пробое. Я проверял. Цена прошила Тейк Профит всего пунктов на 5, не больше.
На счет телефонной или иной связи с Брокером, конечно, вы совершенно правы. Был бы реал, так я бы уже не просто волну, а цунами поднял. Но в связи с Демо, подожду. Этот счет сам по себе работает по нерыночной логике. С постоянной мистикой уже даже и смирился.
На этом счёте отложки иногда ставлю, но только с целью разбавить возможные потери. Но до них цена ни разу не доходила. Все ордера открывались вручную, напрямую...
Насчет ГЭПа не уверен. Цена достигла больной Тейк Профит скорее на излёте, чем на пробое. Я проверял. Цена прошила Тейк Профит всего пунктов на 5, не больше.
На счет телефонной или иной связи с Брокером, конечно, вы совершенно правы. Был бы реал, так я бы уже не просто волну, а цунами поднял. Но в связи с Демо, подожду. Этот счет сам по себе работает по нерыночной логике. С постоянной мистикой уже даже и смирился.
возможная несработка отложек на гепах, это как-бы штатная возможность и проявляется от способа исполнения :-) Это известная штука, цены нет и ордер "провисает", насколько понимаю сейчас DC обвешиваются плагинами чтобы это разрулить не раскаляя телефон.Отсюда рекламные "положительные проскальзывания" лимитных ордеров, что само по себе бредовый бред
На излёте, в самом хвостике разворота, отложки тоже могут несрабатывать. Где-то в профиле есть соотв. скриншоты. Поэтому всё переделал в рыночное исполнение и виртуальные отложки, и алгоритмы советников слегка "вывернуты наизнанку".
это сегодня, если бы там была отложка, то был-бы шанс отличный от 0 остаться без входа.
возможная несработка отложек на гепах, это как-бы штатная возможность и проявляется от способа исполнения :-) Это известная штука, цены нет и ордер "провисает", насколько понимаю сейчас DC обвешиваются плагинами чтобы это разрулить не раскаляя телефон.Отсюда рекламные "положительные проскальзывания" лимитных ордеров, что само по себе бредовый бред
На излёте, в самом хвостике разворота, отложки тоже могут несрабатывать. Где-то в профиле есть соотв. скриншоты. Поэтому всё переделал в рыночное исполнение и виртуальные отложки, и алгоритмы советников слегка "вывернуты наизнанку".
это сегодня, если бы там была отложка, то был-бы шанс отличный от 0 остаться без входа.
Ну может и так. Только всё же у меня не сработал Тейк Профит именно ручного ордера открытого напрямую, а вовсе не отложка. Тут случайно обнаружил, что сайт брокера именно в тот момент, толи зависал, то ли исчезал из сети. Может у них там в Лондоне опять ураган был или снегопад..., вот и глюкануло.
2022.01.14 в 17:03:20 не сработал Тейк Профит на паре EUR/USD. Ордер открыт был в ручном режиме на sell по цене 1.14751 с Take Profit по цене 1.14251.
Цена проскочила Тейк Профит, при этом появился ордер на buy в списке отложенных ордеров по цене этого ТП- 1.14251. Ордер продолжает оставаться открытым.
Как этот ордер закрыть?
Скриншоты прилагаю.
Сбой Открытие сделки и сбой Тейкпрофита на Графике и в Инструментах МТ5:
Сбой закрытия или изменения ордера:
Был такой случай на реале. Цена окрасилась в желтый цвет, как у Вас. Это говорит о том, что такая ситуация предусмотрена разработчиками.
Цена ушла за ТП. Ордер заблокировался. Пытаюсь закрыть ордер руками. Выдает сообщение (забыл какое). Это продолжается минут 15. Звоню в поддержку. Женский голос говорит: у вас прибыль 2 доллара по этому ордеру. Перезагрузите терминал. Перезагрузил... Ордер разблокировался. Прибыль стала больше...
Был такой случай на реале. Цена окрасилась в желтый цвет, как у Вас. Это говорит о том, что такая ситуация предусмотрена разработчиками.
Цена ушла за ТП. Ордер заблокировался. Пытаюсь закрыть ордер руками. Выдает сообщение (забыл какое). Это продолжается минут 15. Звоню в поддержку. Женский голос говорит: у вас прибыль 2 доллара по этому ордеру. Перезагрузите терминал. Перезагрузил... Ордер разблокировался. Прибыль стала больше...
Пожалуй самый лучший ответ на мой вопрос. Точь один к одному, как у вас ситуация. В связи с тем, что Демо, а не Реал заморачиваться звонками не стал... На будущее ясно, что звонить надо в поддержку брокера. Может даже специально сделано, чтоб позвонил им...
Точь один к одному, как у вас ситуация.
На реале лучше на всякий случай поделать скриншотов и других подтверждений что такая ситуация была.
Желтый цвет означает заморозку, это значит вы не сможете ни удалить ни изменить ни сделать что-то другое с позицией\ордером
2022.01.14 в 17:03:20 не сработал Тейк Профит на паре EUR/USD. Ордер открыт был в ручном режиме на sell по цене 1.14751 с Take Profit по цене 1.14251.
Цена проскочила Тейк Профит, при этом появился ордер на buy в списке отложенных ордеров по цене этого ТП- 1.14251. Ордер продолжает оставаться открытым.
Та же фигня. Ордер завис вместе с закрывающим и ничего с ними сделать нельзя. Хотя нет - TP двигается, удалить нельзя.
С поддержкой пообщался в чате - грустный осадок остался. Скриншот не отправляется, на словах - разговор глухого со слепым...
Благо, что демо. Но я и хотел у них узнать - на реале такое тоже бывает?
Что-то поломалось в MT5, за много лет впервые с таким столкнулся.
Take (и Limit) может не сработать в случае гепа через него.
Решается методом оперативной телефонной связи. с последующим переездом в другой DC до ровно такой-же ситуации :-)
PS/ вот не надо с кухнями работать отложками.
это на демо пол месяца назад такой баг впервые за кучу лет случился, так и висит с 14 числа с огромным лоссом, хоть как двигай стопы, не дает закрыть,
причем цена, через все уровни стопа и тп прошла несколько раз, так и висит открытый ордер и ордер на закрытие. пришлось новый счет открывать
в этой теме скрин https://www.mql5.com/ru/forum/386827#comment_27135815