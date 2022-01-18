Почему тестер стратегий не закрывает по TP в MT5
Почему тестер стратегий не закрывает по TP в MT5
Встречный вопрос: Почему тестер стратегий закрывает по TP в MT5?
И вот таким образом мы с Вами можем ставить вопросы до бесконечности. Остановить поток можно будет только тогда, когда появится конструктив. Но ни в Вашем, ни в моем вопросах его нет.
Встречный вопрос: Почему тестер стратегий закрывает по TP в MT5?
И вот таким образом мы с Вами можем ставить вопросы до бесконечности. Остановить поток можно будет только тогда, когда появится конструктив. Но ни в Вашем, ни в моем вопросах его нет.
Я выставил тейк профит в тестере, но он по нему почему то не закрыл.
Тоже столкнулся, снял видео с 30-й секунды видно эту сделку.
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Vasiliy Pushkaryov, 2022.01.14 11:24
Странно, почему в тестере по Buy цена становится выше на один пункт тейкпрофита, но не закрывает позицию? Это от каких-то настроек на стороне брокера может зависеть?
По стоплоссу все прекрасно отработало ).
Видео на одну минуту:https://drive.google.com/file/d/1V-su7erJHDSsAoC4XzBcRW2U2e5o5jLB/view?usp=sharing
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