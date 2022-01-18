Почему тестер стратегий не закрывает по TP в MT5

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Почему тестер стратегий не закрывает по TP в MT5
 
Алексей Стулов:
Почему тестер стратегий не закрывает по TP в MT5

Встречный вопрос:  Почему тестер стратегий закрывает по TP в MT5?

И вот таким образом мы с Вами можем ставить вопросы до бесконечности. Остановить поток можно будет только тогда, когда появится конструктив. Но ни в Вашем, ни в моем вопросах его нет.

 
Ihor Herasko #:

Встречный вопрос:  Почему тестер стратегий закрывает по TP в MT5?

И вот таким образом мы с Вами можем ставить вопросы до бесконечности. Остановить поток можно будет только тогда, когда появится конструктив. Но ни в Вашем, ни в моем вопросах его нет.

Я выставил тейк профит в тестере, но он по нему почему то не закрыл.

 
Алексей Стулов #:

Я выставил тейк профит в тестере, но он по нему почему то не закрыл.

А Вы настроили отображение И линии Ask И линии Bid? Это самое первое, что нужно сделать. Таким образом Вы будете видеть ОБЕ линии и понимать, по какой цене можно закрывать.

 
Алексей Стулов #:

Я выставил тейк профит в тестере, но он по нему почему то не закрыл.

Хорошо бы скриншот увидеть.
 

у меня открытая позиция зависла, и не закрыть ее никак, если-б не демо счет, подумал бы про заговор...

3091 сборка



 

Тоже столкнулся, снял видео с 30-й секунды видно эту сделку.

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Ошибки, баги, вопросы

Vasiliy Pushkaryov, 2022.01.14 11:24

Странно, почему в тестере по Buy цена становится выше на один пункт тейкпрофита, но не закрывает позицию? Это от каких-то настроек на стороне брокера может зависеть?

По стоплоссу все прекрасно отработало ).

Видео на одну минуту:

https://drive.google.com/file/d/1V-su7erJHDSsAoC4XzBcRW2U2e5o5jLB/view?usp=sharing

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