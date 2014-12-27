Расчет свопа - как?
Не вдаваясь в подробности вашего вопроса скажу так, что в архитектуре МТ5, своп - это атрибут закрывающей сделки (!). Во как. Т.е. если у Вас есть открытая позиция, то своп по ней будет известен лишь в момент закрытия этой позиции. Он будет начислен на закрывающую эту позицию сделку.
Хотя конечно, логичнее своп было бы представлять в виде производной финансовой операции.
не, это врядли, МТ не просто не насчитывает свопы за каждый день до закрытия позиции, он и после закрытия их так считает, как показано в логах, потому что финальный баланс у меня сходится с МТ-шным копейка-в-копейку если я своп не по дням считаю, а по позициям, т.е. неважно сколько дней открыта позиция, своп с нее снимается только один раз ...
Своп один раз снимается. Но величина снятия каждый раз разная. Чем больше удерживаете позицию дней - тем больше свопа начисляется при ее закрытии. Или у Вас получается что величина свопа - константа, не зависящая от количества удержания позиции?
вот получается, что не зависит, причем не у меня, а в МТ, при этом я помню, что в режиме визуализации своп даже на открытой позиции пересчитывается каждый день, надо будет перепроверить, может быть визуально он показывает, но к балансу при закрытии прибавляет всегда только своп всего за 1 день ...
глянул в отчет МТ, что-то не ладное, на примере простого мартина :
|2014.12.19 18:10
|86
|EURUSD.m
|buy
|in
|0.01
|1.22414
|86
|0.00
|0.00
|0.00
|10 134.12
|2014.12.19 18:36
|87
|EURUSD.m
|sell
|out
|0.01
|1.22299
|87
|0.00
|0.00
|-1.15
|10 132.97
|sl 1.22299
|2014.12.19 18:45
|88
|EURUSD.m
|buy
|in
|0.02
|1.22339
|88
|0.00
|0.00
|0.00
|10 132.97
|2014.12.19 18:49
|89
|EURUSD.m
|sell
|out
|0.02
|1.22223
|89
|0.00
|0.00
|-2.32
|10 130.65
|sl 1.22223
|2014.12.19 18:49
|90
|EURUSD.m
|buy
|in
|0.04
|1.22236
|90
|0.00
|0.00
|0.00
|10 130.65
|2014.12.22 04:56
|91
|EURUSD.m
|sell
|out
|0.04
|1.22436
|91
|0.00
|-0.92
|8.00
|10 137.73
|tp 1.22436
Последняя сделка открывается 2014.12.19 и закрывается 2014.12.22
22 - 19 = (3 дня) х (- 0.92) = - 2.76
кто сожрал два свопа?
проверил и в режиме визуализации, своп также начисляется неправильно, либо я не понимаю принципов его начиления ...
ой, кажется понял, у меня практически все сделки совершались в пятницу, а потому выходные не учитывались, за них свопы снимались со среды на четверг, вопрос снят
Что-то лыжи не едут, точнее едут, но не так :)
Есть код расчета свопа, точнее кусочек, выдернутый их контекста :
и вот что получается в итоге :
по логу видно, что текущая дата 2014.01.20, открылась позиция 2014.01.17, т.е. я должен был получить убыток по EURUSD по свопам = 0.92 * 3 = 2.76, почему МТ посчитал убыток только за последний день?
это подтверждается, если закомментировать строку ниже :
while (current > start)т.е. если считать свопы только за 1 день, то расчеты сходятся с МТ-шными, что за хрень, свопы же каждый день начисляются, почему МТ в позиции, открытой несколько дней, считает своп только за последний?