ФОРТС CopyTicks() - страница 2

Михаил:
В тике, ASK и BID означают лучшие текущие цены в стакане. 

т.е. "текущие"

вот я выгрузил 10 последних тиков:

2015.07.02 21:24:03.514 ticks_test1 (Si-9.15,M1) 9: 18:24:00  last: 56810  bid: 56810  ask: 56812

2015.07.02 21:24:03.514 ticks_test1 (Si-9.15,M1) 8: 18:23:59  last: 56809  bid: 56810  ask: 56812

2015.07.02 21:24:03.514 ticks_test1 (Si-9.15,M1) 7: 18:23:59  last: 56809  bid: 56809  ask: 56812

2015.07.02 21:24:03.514 ticks_test1 (Si-9.15,M1) 6: 18:23:59  last: 56809  bid: 56809  ask: 56812

2015.07.02 21:24:03.513 ticks_test1 (Si-9.15,M1) 5: 18:23:59  last: 56809  bid: 56809  ask: 56812

2015.07.02 21:24:03.513 ticks_test1 (Si-9.15,M1) 4: 18:23:59  last: 56810  bid: 56809  ask: 56812

2015.07.02 21:24:03.513 ticks_test1 (Si-9.15,M1) 3: 18:23:59  last: 56810  bid: 56810  ask: 56812

2015.07.02 21:24:03.513 ticks_test1 (Si-9.15,M1) 2: 18:23:59  last: 56810  bid: 56810  ask: 56812

2015.07.02 21:24:03.513 ticks_test1 (Si-9.15,M1) 1: 18:23:59  last: 56810  bid: 56810  ask: 56812

2015.07.02 21:24:03.513 ticks_test1 (Si-9.15,M1) 0: 18:23:59  last: 56810  bid: 56810  ask: 56812

 

там BID и ASK отличаются по тикам, значит это были лучшие во время исполнения тиков?  

Я ведь и спрашиваю - если это так, то почему и last отличается? (как, например, для тика  8) :

2015.07.02 21:24:03.514 ticks_test1 (Si-9.15,M1) 8: 18:23:59  last: 56809  bid: 56810  ask: 56812 

 
CopyTick пока работает не адекватно. Поэтому, вопросов можно назадавать много, но ответов нет.
 
Вы путаете понятия.

Last - цена последней сделки, а  Ask и Bid - лучшие цены ЗАЯВОК на покупку-продажу, которые

совсем не должны совпадать с Last (но могут и совпадать). 

Пока изменится Last - могут прийти десятки Ask и Bid

 

P/S На сегодняшний день, для ФОРТС, рекомендую использовать (для получения котировок)

OnBookEvent(); 

 
Я понимаю что такое bid и ask, как может быть совершена сделка при биржевом ценообразовании не по лучшим ценам? (этот вопрос относится к "совсем не должны совпадать" )

Без совершения сделок стакан, конечно, меняется гораздо чаще. Но в момент совершения сделки она все равно будет по цене либо BID, либо ASK.

В таком случае  - если в истории тиков отображается лучшие цены перед сделкой - тогда непонятно почему last может не совпадает ни с BID, ни c ASK.

Либо отображаются лучшие цены после сделки - тогда нужно анализировать bid и ask предыдущего тика, чтобы понять в каком направлении была сделка, о чем и написал Vasiliy Sokolov.

 
Правильно, сами же и ответили на вопрос.

Василий, это Вы не вводите людей в заблуждение.

Никак нельзя анализировать направление сделки!

Кстати, направление сделки можно узнать из OrdersLog, но не в реальном времени.  

 
Михаил, прошу объяснить здесь присутствующим, что по вашему мнению означает понятие "направление сделки".
 
Открою Вам секрет, ну конечно же я как раз и хочу анализировать ленту сделок (массив тиков) именно вместе с их направлениями в mql5.

Вот такая у меня мечта. :)


P.S. И да, я думал всё просто. :)

 
Vasiliy Sokolov:
Михаил, прошу объяснить здесь присутствующим, что по вашему мнению означает понятие "направление сделки".

Василий, не "напрягайтесь", а читайте документацию по PlazaII:

 

 
Боже какой бред...
Еще раз, повторяю свой вопрос: "что по вашему означает направление сделки"? Очевидно, что Вы не знаете, что означает этот термин и ни разу не пользовались лентой сделок в Квике, где эта информация передается именно в режиме реального времени:

 

 Михаил, мой Вам совет: прежде чем помогать, отвечая на вопросы, изучите специфику торговли на MOEX.

