Доверять ли тестеру стратегий? - страница 7
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У тебя подход к торговле не изменился, изменились риски, а это немного разные вещи.
Сбор инвесторов - не есть талант торговли, это скорее маркетинг.
Таких роботов-сеток вами рекламируемых пол-кодобазы, которые с маленьким риском будут показывать такой-же результат. Но такой результат мало кому интересен для стрёмной стратегии.
Я уже как-бы вырос для сеточников, их уже и не тестирую, а тем более писать такое, это начальная стадия алготрейдинга. У меня были мониторинги с подписчиками с такой шляпой, подписчики приходят и уходят, прибыльность потому что такая.
С другой стороны, если есть спрос, то должно быть и предложение, поэтому некоторые этим и пользуются - впаривают такое неокрепшим умам. Тоже самое можно сказать и о других околофорексных направлениях, если народ готов платить, то нужно этим пользоваться, открывать липовые ДЦ для сбора денег, делать вебинары, продавать курсы и впаривать всякий мусор.
Кто-то для себя торгует, кто-то для публики, а кто-то для привлечения чужих денег. Тут только вопрос выхлопа и ответственности. Мне сейчас больше интересен выхлоп с минимальных вложений, нежели ждать пока к тебе принесут 100$, чтобы их включить в торговлю и за них отчитываться.
Желаю и вам вырасти, чтобы перейти на другой уровень.
Я тоже думал лет 7 назад, что я вырос из сеточников ))).
Когда вырастете из жах-уровня тоже опять вернётесь к скальперам и сеточникам. Все, кто не бросает торговлю, приходят к этому.
Некоторые, правда, зависают на жах-уровне навсегда. Знаю такого трейдера лично. Он разгоняет свою сотню лет 12 ))).
Ещё не у всех всё потеряно