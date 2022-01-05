Доверять ли тестеру стратегий? - страница 4
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Если есть рабочая идея, то тестер не нужен. Отсюда вывод - тестер стратегий - бесполезная вещь :)
И как вы проверите что идея рабочая ? Будете месяцами-годами гонять на демосчете?)
И как вы проверите что идея рабочая ? Будете месяцами-годами гонять на демосчете?)
Для того, чтобы прогнать советника на исторических данных тестер не требуется, по крайней мере в том смысле, о котором я говорил.
Одиночный прогон это не подбор параметров. И даже в этом случае тестер - это как любой индикатор на графике - он покажет прошлое, но никаким боком не предскажет будущее.
Для того, чтобы прогнать советника на исторических данных тестер не требуется, по крайней мере в том смысле, о котором я говорил.
Одиночный прогон это не подбор параметров. И даже в этом случае тестер - это как любой индикатор на графике - он покажет прошлое, но никаким боком не предскажет будущее.
Да ладно...!
Вы действительно считаете, что все Успешные Трейдеры - это экстрасенсы, которые умеют видеть БУДУЩИЕ СОБЫТИЯ ?...
Странная ветка. Можно ли доверять тестеру, и сколько торговать на реальном счете что бы доверять.. При этом ни отчета тестера, ни стейта с торговли, ни советника... Ничего. Здесь есть хорошие спецы, я уже убедился, но вряд ли они обладают требуемым уровнем экстрасенсорных способностей.... Я вот даже стесняюсь вообще вопросы задавать), ибо уже столько написано, не перечитать... Тут, кстати, есть правила форума? ну кроме общепринятой морали поведения в подобных пабликах? Можно, например, МТ критиковать?)
Выложен скрин очета тестера - график движения баланс/средства со стабильным направлением на север. Период: 2021 год. И вопрос мой был (к опытным трейдерам) касаемо практики применения советников вообще, о сопоставлении результатов тестера и фактических результатов реальных счетов.
Где здесь критика МТ? Понятно, что движение цены в 2021 не есть шаблон и никто не будет ждать повторения алгоритма в 2022, но какая-то статистика должна быть. Например. Я протестировал робот перед установкой на реальный счет и тестер показал хорошие результаты. Поставил советник на график, торговал год и в итоге слил депозит. В этом суть вопроса. А цель - не создать друзьям проблем, всучив им сырой робот, расхваливая результаты тестера. Вот и все. Каким боком здесь экстрасенсорика?
Так (впервые написанный мной) советник работает последний месяц на реальном счете. Какая нужна еще информация для понимания сути вопроса? Прошу помочь советом основываясь на практике, без философии.
Выложен скрин очета тестера - график движения баланс/средства со стабильным направлением на север. И вопрос мой был (к опытным трейдерам) касаемо практики применения советников вообще, о сопоставлении результатов тестера и фактических результатов реальных счетов.
Где здесь критика МТ? Понятно, что движение цены в 2021 не есть шаблон и никто не будет ждать повторения алгоритма в 2022, но какая-то статистика должна быть. Например. Я протестировал робот перед установкой на реальный счет и тестер показал хорошие результаты. Поставил советник на график, торговал год и в итоге слил депозит. В этом суть вопроса. А цель - не создать друзьям проблем, всучив им сырой робот, расхваливая результаты тестера. Вот и все. Каким боком здесь экстрасенсорика?
Так (впервые написанный мной) советник работает последний месяц на реальном счете. Какая нужна еще информация для понимания сути вопроса? Прошу помочь советом основываясь на практике, без философии.
Картинка похожа на использование мартина или чего-то подобного.
Предлагается погонять в тестере на 2020 с февраля по июль включительно. Если выживет - это уже какой-то показатель.
Так тоже можно
Картинка похожа на использование мартина или чего-то подобного.
Предлагается погонять в тестере на 2020 с февраля по июль включительно. Если выживет - это уже какой-то показатель.
Робот стоит на М5 (скальпинг), а результат работы я показал на Н1 для наглядности.
Робот стоит на М5 (скальпинг), а результат работы я показал на Н1 для наглядности.
В любом случае, указанный интервал мог бы быть лёгким стресс-тестом для флэтовой стратегии (а не лёгким - наверное, 2008 на индексе RTS :) ).
Написал первый свой робот. В тестере стратегий за год график средств и график баланса идут параллельно на север.
Это иена с 2020.12.01 по 2021.12.24 ***
Месяц робот показывает небольшой, но плюс на реальном счете.
Для первого робота неожиданно.
Вопрос: какое время должен проработать робот на реальном счете (и с каким минимальным плюсом в %) чтобы можно было предложить его хотя бы привлеченным по партнерке друзьям?
Странный вопрос. Мы не знаем, что нужно вашим друзьям.
Покажите бэктесты за последние 5 лет и отдельно за 2008-й и за 2014-й.
Тогда можно о чём-то в принципе говорить.
Да ладно...!
Вы действительно считаете, что все Успешные Трейдеры - это экстрасенсы, которые умеют видеть БУДУЩИЕ СОБЫТИЯ ?...
Успешные трейдеры на чем? На акциях или фьючерсах с использованием опционов для хэджирования рисков? Так это немного не так работает (то есть это вообще не так работает).
Экстрасенсы, которые умеют видеть будущие события называются инсайдеры. И, таки, да, чтобы быть успешным надо иметь доступ к инсайду, а не мощного робота на форексе :)
А на валютных парах с плечом 1:1000, усреднением и мартином- это просто игра в казино.