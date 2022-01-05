Доверять ли тестеру стратегий?

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Написал первый свой робот. В тестере стратегий за год график средств и график баланса идут параллельно на север.

Это иена с 2020.12.01 по 2021.12.24 ***

Месяц робот показывает небольшой, но плюс на реальном счете. 

Для первого робота неожиданно.

Вопрос: какое время должен проработать робот на реальном счете (и с каким минимальным плюсом в %) чтобы можно было предложить его  хотя бы привлеченным по партнерке друзьям?

[Удален]  
Через год прочитаете свою ветку и сами же ответите
 
Aliaksandr Khomich:

Написал первый свой робот. В тестере стратегий за год график средств и график баланса идут параллельно на север.

Это иена с 2020.12.01 по 2021.12.24 ***

Месяц робот показывает небольшой, но плюс на реальном счете. 

Для первого робота неожиданно.

Вопрос: какое время должен проработать робот на реальном счете (и с каким минимальным плюсом в %) чтобы можно было предложить его  хотя бы привлеченным по партнерке друзьям?

Для работы с рисунками пожалуйста используйте один из сценариев: вставка рисунка в сообщение форума (кнопка  Image) или прикрепление рисунка к сообщению (кнопка  Attach file).

 
Aliaksandr Khomich:

Написал первый свой робот. В тестере стратегий за год график средств и график баланса идут параллельно на север.

Это иена с 2020.12.01 по 2021.12.24 ***

Месяц робот показывает небольшой, но плюс на реальном счете. 

Для первого робота неожиданно.

Вопрос: какое время должен проработать робот на реальном счете (и с каким минимальным плюсом в %) чтобы можно было предложить его  хотя бы привлеченным по партнерке друзьям?

Если год отработает и хотя бы 20% покажет  - можно предложить друзьям, но на безвозмездной основе, ибо килобаксы никто не рискнёт вложить, а с копеек и комиссия смысла иметь не будет.

 
JRandomTrader #:

Если год отработает и хотя бы 20% покажет  - можно предложить друзьям, но на безвозмездной основе, ибо килобаксы никто не рискнёт вложить, а с копеек и комиссия смысла иметь не будет.

спасибо, примерно так и думал.

 
Aliaksandr Khomich:

Написал первый свой робот. В тестере стратегий за год график средств и график баланса идут параллельно на север.

Это иена с 2020.12.01 по 2021.12.24 ***

Месяц робот показывает небольшой, но плюс на реальном счете. 

Для первого робота неожиданно.

Вопрос: какое время должен проработать робот на реальном счете (и с каким минимальным плюсом в %) чтобы можно было предложить его  хотя бы привлеченным по партнерке друзьям?

Сразу предлагай! Любой робот ВНЕЗАПНО может начать сливать. Соответственно, надо "ковать стулья, пока горячи, не отходя от кассы". 

[Удален]  
Georgiy Merts #:

Сразу предлагай! Любой робот ВНЕЗАПНО может начать сливать. Соответственно, надо "ковать стулья, пока горячи, не отходя от кассы". 

Предлагаешь мошенничество?
 
Vladimir Baskakov #:
Предлагаешь мошенничество?

Хм... Предлагаю быстрее продавать, пока он работает. Поскольку любой робот рано или поздно начинает сливать, и это происходит, как правило, в самый неподходящий момент.

[Удален]  
Georgiy Merts #:

Хм... Предлагаю быстрее продавать, пока он работает. Поскольку любой робот рано или поздно начинает сливать, и это происходит, как правило, в самый неподходящий момент.

Откуда ты знаешь, что "любой робот рано или поздно начинает сливать"?

 
Vladimir Baskakov #:
Откуда ты знаешь, что "любой робот рано или поздно начинает сливать"?

В обще то это аксиома рынка.....
[Удален]  
Mihail Marchukajtes #:
В обще то это аксиома рынка.....
Пока это голословные утверждения, факты где?
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