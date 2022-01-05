Доверять ли тестеру стратегий?
Написал первый свой робот. В тестере стратегий за год график средств и график баланса идут параллельно на север.
Это иена с 2020.12.01 по 2021.12.24 ***
Месяц робот показывает небольшой, но плюс на реальном счете.
Для первого робота неожиданно.
Вопрос: какое время должен проработать робот на реальном счете (и с каким минимальным плюсом в %) чтобы можно было предложить его хотя бы привлеченным по партнерке друзьям?
Для работы с рисунками пожалуйста используйте один из сценариев: вставка рисунка в сообщение форума (кнопка ) или прикрепление рисунка к сообщению (кнопка ).
Написал первый свой робот. В тестере стратегий за год график средств и график баланса идут параллельно на север.
Это иена с 2020.12.01 по 2021.12.24 ***
Месяц робот показывает небольшой, но плюс на реальном счете.
Для первого робота неожиданно.
Вопрос: какое время должен проработать робот на реальном счете (и с каким минимальным плюсом в %) чтобы можно было предложить его хотя бы привлеченным по партнерке друзьям?
Если год отработает и хотя бы 20% покажет - можно предложить друзьям, но на безвозмездной основе, ибо килобаксы никто не рискнёт вложить, а с копеек и комиссия смысла иметь не будет.
Написал первый свой робот. В тестере стратегий за год график средств и график баланса идут параллельно на север.
Это иена с 2020.12.01 по 2021.12.24 ***
Месяц робот показывает небольшой, но плюс на реальном счете.
Для первого робота неожиданно.
Вопрос: какое время должен проработать робот на реальном счете (и с каким минимальным плюсом в %) чтобы можно было предложить его хотя бы привлеченным по партнерке друзьям?
Сразу предлагай! Любой робот ВНЕЗАПНО может начать сливать. Соответственно, надо "ковать стулья, пока горячи, не отходя от кассы".
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Написал первый свой робот. В тестере стратегий за год график средств и график баланса идут параллельно на север.
Это иена с 2020.12.01 по 2021.12.24 ***
Месяц робот показывает небольшой, но плюс на реальном счете.
Для первого робота неожиданно.
Вопрос: какое время должен проработать робот на реальном счете (и с каким минимальным плюсом в %) чтобы можно было предложить его хотя бы привлеченным по партнерке друзьям?