Несовпадение направления сделок в МТ5 и Квик

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В настоящий момент занимаемся разработкой кумулятивной дельты для МТ5 и в результате тестирования были выявлены несовпадения таковой с результатом в Квике.

После по сути ручной проверки тиковых данных были выявлены неединичные случаи расхождения данных по направлениям сделок. Ниже привожу в качестве примера скрин. Слева белый столбцы - таблица всех сделок Квика. Справа зеленым - выгрузка тиков из МТ. Желтым выделены несовпадения по направлению.

Были проверены данные из МТ5 от Открытия, БКСа, J2T. Идентичны и отличаются от Квиковских. Где же истина? 


Файлы:
tick001.png  294 kb
 

Даже откроем напрямую таблицы. 
Вот в отмеченных местах в квике направление сделки не менялось, а в тиках МТ5 на этих сделках сменился флаг

Файлы:
tick002.png  495 kb
 
Anton Polkovnikov:

В настоящий момент занимаемся разработкой кумулятивной дельты для МТ5 и в результате тестирования были выявлены несовпадения таковой с результатом в Квике.

После по сути ручной проверки тиковых данных были выявлены неединичные случаи расхождения данных по направлениям сделок. Ниже привожу в качестве примера скрин. Слева белый столбцы - таблица всех сделок Квика. Справа зеленым - выгрузка тиков из МТ. Желтым выделены несовпадения по направлению.

Были проверены данные из МТ5 от Открытия, БКСа, J2T. Идентичны и отличаются от Квиковских. Где же истина? 


1. Писать нужно в раздл "Биржевой трейдинг"

Например сюда https://www.mql5.com/ru/forum/381623

2. Флаги нужно оформлять не цифрами и правильно их извлекать.

3. Сделки в МТ-5 указаны правильно (много раз проверено, правда есть баг в CopyTicks() с флагом COPY_TICKS_ALL)

Котировки Срочного рынка в МТ5
Котировки Срочного рынка в МТ5
  • 2021.11.10
  • www.mql5.com
Уважаемые модераторы! Перенесите, пожалуйста сообщения из темы "Клиринг по существу????* не относящиеся к клирингу, сюда...
 
prostotrader #:

1. Писать нужно в раздл "Биржевой трейдинг"

Например сюда https://www.mql5.com/ru/forum/381623

2. Флаги нужно оформлять не цифрами и правильно их извлекать.

3. Сделки в МТ-5 указаны правильно (много раз проверено, правда есть баг в CopyTicks() с флагом COPY_TICKS_ALL)

Буду рад, если подскажете, как же все таки верно извлекать направление сделки, чтобы совпадало с квиком. Варианты ticks_flag_buy и sell рисуют какую-то ерунду.

 
Anton Polkovnikov #:

Буду рад, если подскажете, как же все таки верно извлекать направление сделки, чтобы совпадало с квиком. Варианты ticks_flag_buy и sell рисуют какую-то ерунду.

Я уже давал ссылку на топик, там есть код

https://www.mql5.com/ru/forum/381623#comment_25786242 

Только флаг COPY_TICKS_ALL нельзя использовать

Котировки Срочного рынка в МТ5
Котировки Срочного рынка в МТ5
  • 2021.11.10
  • www.mql5.com
Уважаемые модераторы! Перенесите, пожалуйста сообщения из темы "Клиринг по существу????* не относящиеся к клирингу, сюда...
 
prostotrader #:

Я уже давал ссылку на топик, там есть код

https://www.mql5.com/ru/forum/381623#comment_25786242 

Только флаг COPY_TICKS_ALL нельзя использовать

Я не знаю, конечно, как их прям правильно-правильно извлекать (тики) и, возможно, они (сделки) указаны в МТ5 правильно, но вот я беру ТВС в МТ5 без всякого МОЕГО извлечения тиков и флагов и ТВС из КВИКа. Стрелочкой соединил одну и ту же сделку. В Квике она прошла как покупка. В МТ5 она прошла как продажа. Кто тут в итоге прав? В результате данного расхождения получаются расхождения и в результатах расчета дельты. Кстати, обратите внимание на "поток" сделок в окружении вышеуказанной - они прошли в одно и тоже время вплоть до миллисекунды, что с ВЫСОКОЙ вероятностью означает удар в оффер (все сделки прошли как активная покупка), который был составлен из множества разрозненных заявок. Так вот и как при ударе крупной заявкой какая-то одна сделка прошла по другому направлению? В МТ5.

Скрин приложил

Файлы:
tick003.png  760 kb
 
Anton Polkovnikov #:

Я не знаю, конечно, как их прям правильно-правильно извлекать (тики) и, возможно, они (сделки) указаны в МТ5 правильно, но вот я беру ТВС в МТ5 без всякого МОЕГО извлечения тиков и флагов и ТВС из КВИКа. Стрелочкой соединил одну и ту же сделку. В Квике она прошла как покупка. В МТ5 она прошла как продажа. Кто тут в итоге прав? В результате данного расхождения получаются расхождения и в результатах расчета дельты. Кстати, обратите внимание на "поток" сделок в окружении вышеуказанной - они прошли в одно и тоже время вплоть до миллисекунды, что с ВЫСОКОЙ вероятностью означает удар в оффер (все сделки прошли как активная покупка), который был составлен из множества разрозненных заявок. Так вот и как при ударе крупной заявкой какая-то одна сделка прошла по другому направлению? В МТ5.

Скрин приложил

Скачал котировки Финама, там есть селл (справа отмечено зеленой стрелочкой)

Везде по 25 сделок, объемы разные, НО

время сделок по цене 71,45 одинаковое, поэтому их расположение в ленте может быть разным.

Почему Вы так доверяете КВИК?

Повторю.

В ТМ-5 сделки отображаются верно, но есть проблемы с пропуском ASK и BID

 
prostotrader #:

Почему Вы так доверяете КВИК?


   Все просто. Направление сделок в Квике легче объяснить, чем направление сделок в МT5.

   Пример.

Anton Polkovnikov #:

Кстати, обратите внимание на "поток" сделок в окружении вышеуказанной - они прошли в одно и тоже время вплоть до миллисекунды, что с ВЫСОКОЙ вероятностью означает удар в оффер (все сделки прошли как активная покупка), который был составлен из множества разрозненных заявок. Так вот и как при ударе крупной заявкой какая-то одна сделка прошла по другому направлению? В МТ5.

Скрин приложил

 
pivomoe #:

   Все просто. Направление сделок в Квике легче объяснить, чем направление сделок в МT5.

   Пример.

Работайте тогда в корявом КВИКе

Вам показали явный баг в КВИКе, а Вы все "за рыбу деньги"!

 

Хм... Финам говорите?

Ну вот я беру ТайгерТрейд, подключенный к Финаму через ТранзакКоннектор - первый скрин.

И второй скрин - МТ5. И дельты не совпадают. Сами свечи один в один, но относительно нулевой зоны разные, что говорит о несоответствии направлений в моментах. И что характерно, Финамовский вариант совпадает с Квиком.

Файлы:
tick004.png  90 kb
tick005.png  44 kb
 
Anton Polkovnikov #:

Хм... Финам говорите?

Ну вот я беру ТайгерТрейд, подключенный к Финаму через ТранзакКоннектор - первый скрин.

И второй скрин - МТ5. И дельты не совпадают. Сами свечи один в один, но относительно нулевой зоны разные, что говорит о несоответствии направлений в моментах. И что характерно, Финамовский вариант совпадает с Квиком.

Сколько раз можно повторять одно и тоже?

То, что Вы показываете на скринах, можете просто забыть.

Есть архивы котировок, там 100% достоверные данные.

https://www.finam.ru/profile/mosbirzha-fyuchersy/gazp/export/

1. В МТ-5 сделки отображаются правильно!

2. Не нравится работать в МТ-5, - работайте в КВИК!

И давайте закончим на этом.

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