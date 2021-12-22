Несовпадение направления сделок в МТ5 и Квик
Даже откроем напрямую таблицы.
Вот в отмеченных местах в квике направление сделки не менялось, а в тиках МТ5 на этих сделках сменился флаг
В настоящий момент занимаемся разработкой кумулятивной дельты для МТ5 и в результате тестирования были выявлены несовпадения таковой с результатом в Квике.
После по сути ручной проверки тиковых данных были выявлены неединичные случаи расхождения данных по направлениям сделок. Ниже привожу в качестве примера скрин. Слева белый столбцы - таблица всех сделок Квика. Справа зеленым - выгрузка тиков из МТ. Желтым выделены несовпадения по направлению.
Были проверены данные из МТ5 от Открытия, БКСа, J2T. Идентичны и отличаются от Квиковских. Где же истина?
1. Писать нужно в раздл "Биржевой трейдинг"
Например сюда https://www.mql5.com/ru/forum/381623
2. Флаги нужно оформлять не цифрами и правильно их извлекать.
3. Сделки в МТ-5 указаны правильно (много раз проверено, правда есть баг в CopyTicks() с флагом COPY_TICKS_ALL)
- 2021.11.10
- www.mql5.com
1. Писать нужно в раздл "Биржевой трейдинг"
Например сюда https://www.mql5.com/ru/forum/381623
2. Флаги нужно оформлять не цифрами и правильно их извлекать.
3. Сделки в МТ-5 указаны правильно (много раз проверено, правда есть баг в CopyTicks() с флагом COPY_TICKS_ALL)
Буду рад, если подскажете, как же все таки верно извлекать направление сделки, чтобы совпадало с квиком. Варианты ticks_flag_buy и sell рисуют какую-то ерунду.
Буду рад, если подскажете, как же все таки верно извлекать направление сделки, чтобы совпадало с квиком. Варианты ticks_flag_buy и sell рисуют какую-то ерунду.
Я уже давал ссылку на топик, там есть код
https://www.mql5.com/ru/forum/381623#comment_25786242
Только флаг COPY_TICKS_ALL нельзя использовать
- 2021.11.10
- www.mql5.com
Я уже давал ссылку на топик, там есть код
https://www.mql5.com/ru/forum/381623#comment_25786242
Только флаг COPY_TICKS_ALL нельзя использовать
Я не знаю, конечно, как их прям правильно-правильно извлекать (тики) и, возможно, они (сделки) указаны в МТ5 правильно, но вот я беру ТВС в МТ5 без всякого МОЕГО извлечения тиков и флагов и ТВС из КВИКа. Стрелочкой соединил одну и ту же сделку. В Квике она прошла как покупка. В МТ5 она прошла как продажа. Кто тут в итоге прав? В результате данного расхождения получаются расхождения и в результатах расчета дельты. Кстати, обратите внимание на "поток" сделок в окружении вышеуказанной - они прошли в одно и тоже время вплоть до миллисекунды, что с ВЫСОКОЙ вероятностью означает удар в оффер (все сделки прошли как активная покупка), который был составлен из множества разрозненных заявок. Так вот и как при ударе крупной заявкой какая-то одна сделка прошла по другому направлению? В МТ5.
Скрин приложил
Я не знаю, конечно, как их прям правильно-правильно извлекать (тики) и, возможно, они (сделки) указаны в МТ5 правильно, но вот я беру ТВС в МТ5 без всякого МОЕГО извлечения тиков и флагов и ТВС из КВИКа. Стрелочкой соединил одну и ту же сделку. В Квике она прошла как покупка. В МТ5 она прошла как продажа. Кто тут в итоге прав? В результате данного расхождения получаются расхождения и в результатах расчета дельты. Кстати, обратите внимание на "поток" сделок в окружении вышеуказанной - они прошли в одно и тоже время вплоть до миллисекунды, что с ВЫСОКОЙ вероятностью означает удар в оффер (все сделки прошли как активная покупка), который был составлен из множества разрозненных заявок. Так вот и как при ударе крупной заявкой какая-то одна сделка прошла по другому направлению? В МТ5.
Скрин приложил
Скачал котировки Финама, там есть селл (справа отмечено зеленой стрелочкой)
Везде по 25 сделок, объемы разные, НО
время сделок по цене 71,45 одинаковое, поэтому их расположение в ленте может быть разным.
Почему Вы так доверяете КВИК?
Повторю.
В ТМ-5 сделки отображаются верно, но есть проблемы с пропуском ASK и BID
Почему Вы так доверяете КВИК?
Все просто. Направление сделок в Квике легче объяснить, чем направление сделок в МT5.
Пример.
Кстати, обратите внимание на "поток" сделок в окружении вышеуказанной - они прошли в одно и тоже время вплоть до миллисекунды, что с ВЫСОКОЙ вероятностью означает удар в оффер (все сделки прошли как активная покупка), который был составлен из множества разрозненных заявок. Так вот и как при ударе крупной заявкой какая-то одна сделка прошла по другому направлению? В МТ5.
Скрин приложил
Хм... Финам говорите?
Ну вот я беру ТайгерТрейд, подключенный к Финаму через ТранзакКоннектор - первый скрин.
И второй скрин - МТ5. И дельты не совпадают. Сами свечи один в один, но относительно нулевой зоны разные, что говорит о несоответствии направлений в моментах. И что характерно, Финамовский вариант совпадает с Квиком.
Хм... Финам говорите?
Ну вот я беру ТайгерТрейд, подключенный к Финаму через ТранзакКоннектор - первый скрин.
И второй скрин - МТ5. И дельты не совпадают. Сами свечи один в один, но относительно нулевой зоны разные, что говорит о несоответствии направлений в моментах. И что характерно, Финамовский вариант совпадает с Квиком.
Сколько раз можно повторять одно и тоже?
То, что Вы показываете на скринах, можете просто забыть.
Есть архивы котировок, там 100% достоверные данные.
https://www.finam.ru/profile/mosbirzha-fyuchersy/gazp/export/
1. В МТ-5 сделки отображаются правильно!
2. Не нравится работать в МТ-5, - работайте в КВИК!
И давайте закончим на этом.
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В настоящий момент занимаемся разработкой кумулятивной дельты для МТ5 и в результате тестирования были выявлены несовпадения таковой с результатом в Квике.
После по сути ручной проверки тиковых данных были выявлены неединичные случаи расхождения данных по направлениям сделок. Ниже привожу в качестве примера скрин. Слева белый столбцы - таблица всех сделок Квика. Справа зеленым - выгрузка тиков из МТ. Желтым выделены несовпадения по направлению.
Были проверены данные из МТ5 от Открытия, БКСа, J2T. Идентичны и отличаются от Квиковских. Где же истина?