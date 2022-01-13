вопросы о советнике который должен имитировать ручную торговлю в конкурсах - страница 6
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Не плохо! мой способ так себе(минус, что компом нельзя пользоваться), но может - через МТ получать сигнал, а в другой программе например в Quik выполнять действие, какое не будь.
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Мой способ
1. создаю .vbs команда на кнопку
2. Записываю сценарий выполнения
3. В Индикаторе подаётся Сигнал на .vbs файл(комбинация кнопок)
Для каждой пары - отдельный Индикатор.
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Просто - любой может организовать. Важно что очень просто.
Решил задачу - пользоваться компом, можно без проблем. Команда из Индикатора подаёт сигнал и переключает рабочий стол. Мне останется подождать и переключится опять на 2 рабочий стол.
Лучше конечно все действия прописать - .vbs файле - координаты и все остальное, без сторонних программок.
( С Русскими буквами - что то, не хочет писать )
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меняю язык
Вот то же самое на MQL:
Вот то же самое на MQL:
Огромное Спасибо! Буду значить, изучать дальше.
Вот то же самое на MQL:
не, не очень. много файлов. -запутаться можно.
этот способ безопасен, ведь мы сами ведём путь . И очень прост в использовании.
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И не лазим в папки MQL . Всё работает в автономном режиме не нарушая файлы и папки MQL
не, не очень. много файлов. -запутаться можно.
этот способ безопасен, ведь мы сами ведём путь . И очень прост в использовании.
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И не лазим в папки MQL . Всё работает в автономном режиме не нарушая файлы и папки MQL
Вот -создаём в блокноте .VBS файл и прописываем путь в Скрипте(который выше) и он откроет metaeditor
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только нужно галочку установить - разрешить DLL он безопасен так как, вы сами знаете что делаете.
Записал короткое видео.Смотри.
https://drive.google.com/file/d/1RKHh9ADqf1G9022xI9p-qmpNPTu1RZa8/view?usp=sharing
Кроме этого пока что умеет перелогиниться,менять прокси, следить за связи с брокером и с интернетом. Открывает ордера строго только есть ли связь . Показывает конечно же вручную при наведении мышкой на ордер потому что открывается ордера кнопками.Остальные нужные функции дописываю.
Можно вопрос, чем и как отслеживаете связь с брокером и интернетом.
Можно вопрос, чем и как отслеживаете связь с брокером и интернетом.
Может этим?
не, не очень. много файлов. -запутаться можно.
этот способ безопасен, ведь мы сами ведём путь . И очень прост в использовании.
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И не лазим в папки MQL . Всё работает в автономном режиме не нарушая файлы и папки MQL
Там нужны только три файла с расширением mqh. Остальное просто примеры.
Эти три файла кладём в папку Include. И они там лежат никому не мешают и ничего не нарушают.
Можно вопрос, чем и как отслеживаете связь с брокером и интернетом.
Связь с брокером с помощью mql функции IsConnected() . А связь с интернетом с помощью пинга определенного сайта используя в этом winapi.Результат пинга записываеться в текстовый файл а потом читаеться этот файл . В зависимости содержание текстового файла определяеться есть ли связь с интернетом.