вопросы о советнике который должен имитировать ручную торговлю в конкурсах - страница 5
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Записал короткое видео.Смотри.
https://drive.google.com/file/d/1RKHh9ADqf1G9022xI9p-qmpNPTu1RZa8/view?usp=sharing
Кроме этого пока что умеет перелогиниться,менять прокси, следить за связи с брокером и с интернетом. Открывает ордера строго только есть ли связь . Показывает конечно же вручную при наведении мышкой на ордер потому что открывается ордера кнопками.Остальные нужные функции дописываю.
Не плохо! мой способ так себе(минус, что компом нельзя пользоваться), но может - через МТ получать сигнал, а в другой программе например в Quik выполнять действие, какое не будь.
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Мой способ
1. создаю .vbs команда на кнопку
2. Записываю сценарий выполнения
3. В Индикаторе подаётся Сигнал на .vbs файл(комбинация кнопок)
Для каждой пары - отдельный Индикатор.
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Просто - любой может организовать. Важно что очень просто.
Не плохо! мой способ так себе(минус, что компом нельзя пользоваться), но может - через МТ получать сигнал, а в другой программе например в Quik выполнять действие, какое не будь.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Мой способ
1. создаю .vbs команда на кнопку
2. Записываю сценарий выполнения
3. В Индикаторе подаётся Сигнал на .vbs файл(комбинация кнопок)
Для каждой пары - отдельный Индикатор.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Просто - любой может организовать. Важно что очень просто.
Лучше конечно все действия прописать - .vbs файле - координаты и все остальное, без сторонних программок.
( С Русскими буквами - что то, не хочет писать )
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
меняю язык
Лучше конечно все действия прописать - .vbs файле - координаты и все остальное, без сторонних программок.
( С Русскими буквами - что то, не хочет писать )
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
меняю язык
Понятно.Сложно будет таким способом имитировать ручную торговлю. Я не понимаю как ты будешь ставит takeprofit и stoploss ордеров,как будешь модифицировать существующие ордера то есть менять takeprofit и stoploss этих ордеров,как будешь ставить отложенные ордера и модифицировать эти ордера,как будешь открывать ордера для другого инструмента и т.д. Без этих всех действий и некоторых других имитировать ручную торговлю таким способом становиться очень трудным даже порой невозможным потому что есть шанс что нужное окно откроется не в том месте и твой клик не сработает в нужном месте или вообще нужный клик не сработает в нужном месте. Ну это мое мнение. Посмотри и подумай сам как преодолеть трудности .
Понятно.Сложно будет таким способом имитировать ручную торговлю. Я не понимаю как ты будешь ставит takeprofit и stoploss ордеров,как будешь модифицировать существующие ордера то есть менять takeprofit и stoploss этих ордеров,как будешь ставить отложенные ордера и модифицировать эти ордера,как будешь открывать ордера для другого инструмента и т.д. Без этих всех действий и некоторых других имитировать ручную торговлю таким способом становиться очень трудным даже порой невозможным потому что есть шанс что нужное окно откроется не в том месте и твой клик не сработает в нужном месте или вообще нужный клик не сработает в нужном месте. Ну это мое мнение. Посмотри и подумай сам как преодолеть трудности .
Всё решается очень просто . Лот выставляем, Стопы выставляем- заранее. В Индикаторе- сам сигнал подаётся, ещё команда подаётся, общую прибыль закрыть.
Всё решается очень просто . Лот выставляем, Стопы выставляем- заранее. В Индикаторе- сам сигнал подаётся, ещё команда подаётся, общую прибыль закрыть.
Ты сделал всего лишь одно действие . А как с остальными действиями . Как открывать отложенные ордера ? С помощью стакана цен можно только открыть и закрыть ордера а модифицировать ордера не получиться . Как модифицировать ордера ? Кроме этого все твои примеры из Metatrader 5. В Metatrader 5 есть неттинг то есть все ордера приплюсуються в один ордер. Как быть с Metatrader 4 в которым нету неттинг тоесть ордера не приплюсуються в один тоесть нужно закрывать по отдельности открытые ордера . В этом случае как закрыть ну допустим 1-ый ордер в списке ? Как вообще открыть ордер для другого инструмента ? Если ты сумел открыть ордер для 2-го инструмента то как закрыть ордер 1-го инструмента ?Помимо этих вопросов есть шанс что нужный клик тебе не сработает в нужном месте . Вообщем много ситуаций возникает который решить тебе будет очень трудно порой невозможно. Я бы не доверился этому методу имитирование ручной торговли.В моем случае я делаю полную автоматизацию то есть включил терминал и забыл.Мой советник все будет делать сам и я запрограммирую советника так что от меня никаких действий не понадобятся то есть как я сказал включил и забыл и советник никак не будет мне мешать работать на компе. Полную автоматизацию сделать тоже трудно но я думаю что справлюс с этой задачей.
Ты сделал всего лишь одно действие . А как с остальными действиями . Как открывать отложенные ордера ? С помощью стакана цен можно только открыть и закрыть ордера а модифицировать ордера не получиться . Как модифицировать ордера ? Кроме этого все твои примеры из Metatrader 5. В Metatrader 5 есть неттинг то есть все ордера приплюсуються в один ордер. Как быть с Metatrader 4 в которым нету неттинг тоесть ордера не приплюсуються в один тоесть нужно закрывать по отдельности открытые ордера . В этом случае как закрыть ну допустим 1-ый ордер в списке ? Как вообще открыть ордер для другого инструмента ? Если ты сумел открыть ордер для 2-го инструмента то как закрыть ордер 1-го инструмента ?Помимо этих вопросов есть шанс что нужный клик тебе не сработает в нужном месте . Вообщем много ситуаций возникает который решить тебе будет очень трудно порой невозможно. Я бы не доверился этому методу имитирование ручной торговли.
Ну не знаю, организовать любую функцию, через Индикатор приспособить можно . Отложенные ордера, можно заменить на Трендовую или Горизонтальную линию при их касании или пересечении подастся сигнал на комбинацию клавиш - которая и приведёт в ручную имитацию.
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Выше я писал, что бы на нескольких парах работать - нужно создать для каждой пары(График) отдельный индикатор.
Вот у меня работает 3 пары(Графика) у каждого графика свой индикатор(потому-что, команды подаются на свой график)
Да ! пользоваться компом не получится. Просто мне стало интересно, получится у меня или нет. -Получилось! вряд-ли, я буду этим пользоваться.
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Закрыла - открыло противоположно
))))) занимался ранее такой "фигней"
чисто "для себя"
даже где то в нете валяется проект.......... я уже не помню где он.... давно все почистил.. Эдак лет 10 назад....
пришел к выводу - что это совсем никомуу не нужно..
0
почитал тему, прослизился. жаль нет проекта...... поищу на старых флешках..
или дисках (у меня была привычка все записывать на диски...) я еще когда - то печатал все коды....
Всё решается очень просто . Лот выставляем, Стопы выставляем- заранее. В Индикаторе- сам сигнал подаётся, ещё команда подаётся, общую прибыль закрыть.
Я не смотрел ваши предложенные решения. Просто хочу спросить, а после открытия позиции вы проверяли её свойства
POSITION_REASON_CLIENT
Позиция открыта в результате срабатывания ордера, выставленного из десктопного терминала
POSITION_REASON_MOBILE
Позиция открыта в результате срабатывания ордера, выставленного из мобильного приложения
POSITION_REASON_WEB
Позиция открыта в результате срабатывания ордера, выставленного из веб-платформы
POSITION_REASON_EXPERT
Позиция открыта в результате срабатывания ордера, выставленного из MQL5-программы – советником или скриптом
или свойства ордера
ORDER_REASON_CLIENT
Ордер выставлен из десктопного терминала
ORDER_REASON_MOBILE
Ордер выставлен из мобильного приложения
ORDER_REASON_WEB
Ордер выставлен из веб-платформы
ORDER_REASON_EXPERT
Ордер выставлен из MQL5-программы – советником или скриптом
ORDER_REASON_SL
Ордер выставлен в результате срабатывания Stop Loss
ORDER_REASON_TP
Ордер выставлен в результате срабатывания Take Profit
ORDER_REASON_SO
Ордер выставлен в результате наступления события Stop Out
Я не смотрел ваши предложенные решения. Просто хочу спросить, а после открытия позиции вы проверяли её свойства
ДА! Вот Установлен вручную . только выполнено автоматически.
Ну не знаю, организовать любую функцию, через Индикатор приспособить можно . Отложенные ордера, можно заменить на Трендовую или Горизонтальную линию при их касании или пересечении подастся сигнал на комбинацию клавиш - которая и приведёт в ручную имитацию.
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Выше я писал, что бы на нескольких парах работать - нужно создать для каждой пары(График) отдельный индикатор.
Вот у меня работает 3 пары(Графика) у каждого графика свой индикатор(потому-что, команды подаются на свой график)
Не знаю как вы будете справляться с трудностями но по моему ваш вариант имитация ручной торговли уж точно не полная автоматизация ручной торговли. В вашем методе есть один немалый риск.Риск то что нужный вам клик НЕ сработает в нужном вам месте или нужный действие НЕ сработают . В моем советнике этот риск равен нулю потому что : 1)Все действие советника проверяется 2)В моем советнике клик срабатывает ВСЕГДА на одном и том же месте ВНЕ зависимости от размеров и позиций окон.Ну например , нужно кликнуть 2-ой ордер в списке ордеров и модифицировать этот ордер. Советник будет кликать на этом 2-ом ордере и этот клик ВСЕГДА срабатывает в нужном координате ВНЕ зависимости от позиции и размера вкладки терминал потому что координат клика считается от угла терминала.Я это проверял.Если размер или позиция вкладки терминала изменился то координат клика всегда остается одним и тем же потому что координат клика считается от угла терминала. Если правильно использовать winapi то клик на других элементах тоже можно сделать так что клик сработал ВСЕГДА на одном и том же месте ВНЕ зависимости позиций и размеров окон.Как я написал выше я бы не доверился вашему методу имитирование ручной торговли.В моем случае я делаю полную автоматизацию то есть включил терминал и забыл.Мой советник все будет делать сам и я запрограммирую советника так что от меня никаких действий не понадобятся то есть как я сказал включил и забыл и советник никак не будет мне мешать работать на компе. Полную автоматизацию сделать тоже трудно но я думаю что справлюс с этой задачей.