вопросы о советнике который должен имитировать ручную торговлю в конкурсах - страница 5

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ilqar200 #:

Записал короткое видео.Смотри.

https://drive.google.com/file/d/1RKHh9ADqf1G9022xI9p-qmpNPTu1RZa8/view?usp=sharing

Кроме этого пока что умеет перелогиниться,менять прокси, следить за связи с брокером и с интернетом. Открывает ордера строго только есть ли связь . Показывает конечно же вручную при наведении мышкой на ордер потому что открывается ордера кнопками.Остальные нужные функции дописываю.

Не плохо! мой способ так себе(минус, что компом нельзя пользоваться), но может - через МТ получать сигнал, а в другой программе например в Quik выполнять действие, какое не будь.

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Мой способ 

1. создаю .vbs  команда на кнопку 

Снимок экрана 2022-01-12 073619 

2. Записываю сценарий выполнения 

Снимок экрана 2022-01-12 073540

3. В Индикаторе подаётся Сигнал на .vbs файл(комбинация кнопок)

Снимок экрана 2022-01-12 073846 Для каждой пары - отдельный Индикатор.

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Просто - любой может организовать. Важно что очень просто.

[Удален]  
SanAlex #:

Не плохо! мой способ так себе(минус, что компом нельзя пользоваться), но может - через МТ получать сигнал, а в другой программе например в Quik выполнять действие, какое не будь.

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Мой способ 

1. создаю .vbs  команда на кнопку 

 

2. Записываю сценарий выполнения 

3. В Индикаторе подаётся Сигнал на .vbs файл(комбинация кнопок)

 Для каждой пары - отдельный Индикатор.

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Просто - любой может организовать. Важно что очень просто.

Лучше конечно все действия прописать - .vbs файле   - координаты и все остальное, без сторонних программок.

Снимок экрана 2022-01-12 083329 ( С Русскими буквами - что то, не хочет писать ) 

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меняю язык 

Снимок экрана 2022-01-12 084233

 
SanAlex #:

Лучше конечно все действия прописать - .vbs файле   - координаты и все остальное, без сторонних программок.

 ( С Русскими буквами - что то, не хочет писать ) 

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меняю язык 


Понятно.Сложно будет таким способом имитировать ручную торговлю. Я не понимаю как ты будешь ставит takeprofit и stoploss ордеров,как будешь модифицировать существующие ордера то есть менять takeprofit и stoploss этих ордеров,как будешь ставить отложенные ордера и модифицировать эти ордера,как будешь открывать ордера для другого инструмента и т.д. Без этих всех действий и некоторых других имитировать ручную торговлю таким способом становиться очень трудным даже порой невозможным потому что есть шанс что нужное окно откроется не в том месте и твой клик не сработает в нужном месте или вообще нужный клик не сработает в нужном месте. Ну это мое мнение. Посмотри и подумай сам как преодолеть трудности .

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ilqar200 #:

Понятно.Сложно будет таким способом имитировать ручную торговлю. Я не понимаю как ты будешь ставит takeprofit и stoploss ордеров,как будешь модифицировать существующие ордера то есть менять takeprofit и stoploss этих ордеров,как будешь ставить отложенные ордера и модифицировать эти ордера,как будешь открывать ордера для другого инструмента и т.д. Без этих всех действий и некоторых других имитировать ручную торговлю таким способом становиться очень трудным даже порой невозможным потому что есть шанс что нужное окно откроется не в том месте и твой клик не сработает в нужном месте или вообще нужный клик не сработает в нужном месте. Ну это мое мнение. Посмотри и подумай сам как преодолеть трудности .

Всё решается очень просто . Лот выставляем, Стопы выставляем- заранее.  В Индикаторе- сам сигнал подаётся, ещё команда подаётся, общую прибыль закрыть.

Снимок экрана 2022-01-12 112809

 
SanAlex #:

Всё решается очень просто . Лот выставляем, Стопы выставляем- заранее.  В Индикаторе- сам сигнал подаётся, ещё команда подаётся, общую прибыль закрыть.


Ты сделал всего лишь одно действие . А как с остальными действиями . Как открывать отложенные ордера ? С помощью стакана цен можно только открыть и закрыть ордера а модифицировать ордера не получиться . Как модифицировать ордера ? Кроме этого все твои примеры из Metatrader 5. В Metatrader 5 есть неттинг то есть все ордера приплюсуються в один ордер. Как быть с Metatrader 4 в которым нету неттинг тоесть ордера не приплюсуються в один тоесть нужно закрывать по отдельности открытые ордера . В этом случае как закрыть ну допустим 1-ый ордер в списке ?  Как вообще открыть ордер для другого инструмента ? Если ты сумел открыть ордер для 2-го инструмента то как закрыть ордер 1-го инструмента ?Помимо этих вопросов есть шанс что нужный клик тебе не сработает в нужном месте .  Вообщем много ситуаций возникает который решить тебе будет очень трудно порой невозможно. Я бы не доверился этому методу имитирование ручной торговли.В моем случае я делаю полную автоматизацию то есть включил терминал и забыл.Мой советник все будет делать сам и я запрограммирую советника так что от меня никаких действий не понадобятся то есть как я сказал включил и забыл и советник никак не будет мне мешать работать на компе. Полную автоматизацию сделать тоже  трудно но я думаю что справлюс с этой задачей.

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ilqar200 #:

Ты сделал всего лишь одно действие . А как с остальными действиями . Как открывать отложенные ордера ? С помощью стакана цен можно только открыть и закрыть ордера а модифицировать ордера не получиться . Как модифицировать ордера ? Кроме этого все твои примеры из Metatrader 5. В Metatrader 5 есть неттинг то есть все ордера приплюсуються в один ордер. Как быть с Metatrader 4 в которым нету неттинг тоесть ордера не приплюсуються в один тоесть нужно закрывать по отдельности открытые ордера . В этом случае как закрыть ну допустим 1-ый ордер в списке ?  Как вообще открыть ордер для другого инструмента ? Если ты сумел открыть ордер для 2-го инструмента то как закрыть ордер 1-го инструмента ?Помимо этих вопросов есть шанс что нужный клик тебе не сработает в нужном месте .  Вообщем много ситуаций возникает который решить тебе будет очень трудно порой невозможно. Я бы не доверился этому методу имитирование ручной торговли.

Ну не знаю, организовать любую функцию, через Индикатор приспособить можно . Отложенные ордера, можно заменить на Трендовую или Горизонтальную линию при их касании или пересечении подастся сигнал на комбинацию клавиш - которая и приведёт в ручную имитацию. 

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Выше я писал, что бы на нескольких парах работать - нужно создать для каждой пары(График) отдельный индикатор.

Вот у меня работает 3 пары(Графика) у каждого графика свой индикатор(потому-что, команды подаются на свой график)

Снимок экрана 2022-01-12 123948 

 
SanAlex #:

Да ! пользоваться компом не получится. Просто мне стало интересно, получится у меня или нет. -Получилось! вряд-ли, я буду этим пользоваться.

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Закрыла - открыло противоположно

 

))))) занимался ранее такой "фигней" 

чисто "для себя" 

даже где то в нете валяется проект.......... я уже не помню где он.... давно все почистил.. Эдак лет 10 назад....

пришел к выводу - что это совсем никомуу не нужно..  

0

 почитал тему, прослизился. жаль нет проекта...... поищу на старых флешках.. 

или дисках (у меня была привычка все записывать на диски...) я еще когда - то печатал все коды.... 

 
SanAlex #:

Всё решается очень просто . Лот выставляем, Стопы выставляем- заранее.  В Индикаторе- сам сигнал подаётся, ещё команда подаётся, общую прибыль закрыть.


Я не смотрел ваши предложенные решения. Просто хочу спросить, а после открытия позиции вы проверяли её свойства

POSITION_REASON_CLIENT

Позиция открыта в результате срабатывания ордера, выставленного из десктопного терминала

POSITION_REASON_MOBILE

Позиция открыта в результате срабатывания ордера, выставленного из мобильного приложения

POSITION_REASON_WEB

Позиция открыта в результате срабатывания ордера, выставленного из веб-платформы

POSITION_REASON_EXPERT

Позиция открыта в результате срабатывания ордера, выставленного из MQL5-программы – советником или скриптом


или свойства ордера

ORDER_REASON_CLIENT

Ордер выставлен из десктопного терминала

ORDER_REASON_MOBILE

Ордер выставлен из мобильного приложения

ORDER_REASON_WEB

Ордер выставлен из веб-платформы

ORDER_REASON_EXPERT

Ордер выставлен из MQL5-программы – советником или скриптом

ORDER_REASON_SL

Ордер выставлен в результате срабатывания Stop Loss

ORDER_REASON_TP

Ордер выставлен в результате срабатывания Take Profit

ORDER_REASON_SO

Ордер выставлен в результате наступления события Stop Out
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Alexey Viktorov #:

Я не смотрел ваши предложенные решения. Просто хочу спросить, а после открытия позиции вы проверяли её свойства

ДА! Вот            Установлен вручную . только выполнено автоматически.

Снимок экрана 2022-01-12 124510

 
SanAlex #:

Ну не знаю, организовать любую функцию, через Индикатор приспособить можно . Отложенные ордера, можно заменить на Трендовую или Горизонтальную линию при их касании или пересечении подастся сигнал на комбинацию клавиш - которая и приведёт в ручную имитацию. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Выше я писал, что бы на нескольких парах работать - нужно создать для каждой пары(График) отдельный индикатор.

Вот у меня работает 3 пары(Графика) у каждого графика свой индикатор(потому-что, команды подаются на свой график)

 

Не знаю как вы будете справляться с трудностями но по моему ваш вариант имитация ручной торговли уж точно не полная автоматизация ручной торговли. В вашем методе есть один немалый риск.Риск то что нужный вам клик НЕ сработает в нужном вам месте или нужный действие НЕ сработают . В моем советнике этот риск равен нулю потому что : 1)Все действие советника проверяется 2)В моем советнике клик срабатывает  ВСЕГДА  на одном и том же месте ВНЕ зависимости от размеров и позиций окон.Ну например , нужно кликнуть 2-ой ордер в списке ордеров и модифицировать этот ордер. Советник будет кликать на этом 2-ом ордере и этот клик ВСЕГДА срабатывает в нужном координате  ВНЕ зависимости от позиции и размера вкладки терминал потому что координат клика считается от угла терминала.Я это проверял.Если размер или позиция вкладки терминала изменился то координат клика всегда остается одним и тем же  потому что координат клика считается от угла терминала. Если правильно использовать winapi то клик на других элементах тоже можно сделать так что клик сработал ВСЕГДА на одном и том же месте ВНЕ зависимости  позиций и размеров окон.Как я написал выше   я бы не доверился вашему методу имитирование ручной торговли.В моем случае я делаю полную автоматизацию то есть включил терминал и забыл.Мой советник все будет делать сам и я запрограммирую советника так что от меня никаких действий не понадобятся то есть как я сказал включил и забыл и советник никак не будет мне мешать работать на компе. Полную автоматизацию сделать тоже  трудно но я думаю что справлюс с этой задачей.       

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