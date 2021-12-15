Как разделить рынок на разные состояния?

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Часто сталкиваюсь с тем, что советник, даже самый простой (да даже рандом) работает на разных участках рынка. И, если торговать реально, то тут как повезёт: либо попадёшь в ритм с рынком и "поверишь в работоспособность" совы, либо пойдёшь в минуса и забросишь его, либо оптимизируешь. 

Оптимизация как раз максимально подстраивает сову под оптимизирующий участок, но проблема в том, что сразу же по выходу из этого участка, сову встречает суровый климат форварда, и её начинает либо болтать из стороны в сторону, либо (что чаще всего бывает) уходит в слив. Печальней, когда оставил немного места для форварда, сова на нём взлетела (ура, работает), а сразу после форварда рынок снова поменялся и полетели вниз. 

Как можно разделить рынок на разные состояния, чтобы советник "переключался" с одних настроек на другие?

То есть, допустим, берём два сета оптимизации, на одном вначале участка был взлёт, а в конце падение, на другом наоборот. Далее пишем условие перехода из одного участка в другой. В теории получим на участке один рост, либо стабильную болтанку с медленным ростом. 

Самое очевидное деление - это на тренд и флет. И самый примитивный метод - это ADX. Растёт - включаются настройки на тренд, падает - на флет.

Вопрос собственно следующий: как ещё можно сформулировать переход из одного состояния рынка в другое? 

 
Ivan Butko:


Самое очевидное деление - это на тренд и флет. И самый примитивный метод - это ADX. Растёт - включаются настройки на тренд, падает - на флет.

Вопрос собственно следующий: как ещё можно сформулировать переход из одного состояния рынка в другое? 

Вот как раз это и есть "грааль" - умение определить, что начался тренд, тогда, когда он только начинается, а не когда уже заканчивается.

 
JRandomTrader #:

Вот как раз это и есть "грааль" - умение определить, что начался тренд, тогда, когда он только начинается, а не когда уже заканчивается.

Можно с опозданием определять. Не обязательно участок перехода будет сливной, он скорее должен быть рандомный, 50 на 50, то есть, когда система как будто "посыпалась", в этот момент сова включает другие настройки и пробует торговать дальше. Если и дальше болтанка, либо планомерный слив - то ни те, ни другие настройки не годятся, сова сигналит, что её надо переоптимизировать (как-то так). 

 
Ivan Butko #:

Можно с опозданием определять. Не обязательно участок перехода будет сливной, он скорее должен быть рандомный, 50 на 50, то есть, когда система как будто "посыпалась", в этот момент сова включает другие настройки и пробует торговать дальше. Если и дальше болтанка, либо планомерный слив - то ни те, ни другие настройки не годятся, сова сигналит, что её надо переоптимизировать (как-то так). 

Просто практика показывает, что "микротренды" начинают заканчиваться примерно в тот момент, когда большинство решило, что тренд начался.

А сильные тренды бывают не так часто, как хотелось бы.

Поэтому я для себя использую не только штатные или самописные индикаторы, но и некоторую дополнительную информацию, которая не сохраняется в истории. При этом моим трендовым роботам удаётся без больших потерь пережидать "пилу", а условно-контртрендовым - не сливаться на сильном тренде.

[Удален]  
Ivan Butko #:

Можно с опозданием определять. Не обязательно участок перехода будет сливной, он скорее должен быть рандомный, 50 на 50, то есть, когда система как будто "посыпалась", в этот момент сова включает другие настройки и пробует торговать дальше. Если и дальше болтанка, либо планомерный слив - то ни те, ни другие настройки не годятся, сова сигналит, что её надо переоптимизировать (как-то так). 

Пример как двигается цена, сам видел) Но до конца пока не понял, изучаю.. Итак:

В пятницу 10.12.21 на фьючерсе BR-1.22 в стакане увидел 10000 контрактов на покупку, прям в стакан закинули. Сам был в лонге мелком - типо гэп закрыть планировал (оранжевый квадрат).

Открыт был только М5 - свеча "росла" (зеленый прямоугольник). Закинули эти 10к контактов ниже текущей цены. Цена, как видно на картинке (зелёный прямоугольник), сползла ниже после этого.. И выше цена после этого не шла, хотя вроде как купили много... и покупали еще... Походу надо было продать, чтобы выше шла цена) 

Но, я по крайней мере, не видел, чтобы много продавали, пока мало вижу в стакане и стакан не тот скорее всего.. Короче, сижу в лонге, сижу.. Закрыл его и встал в шорт) В итоге, почти сразу, вижу огромную палку вверх (фиолетовый прямоугольник) и объем солидный - закрыл минус :)  

Забавно)

Квадраты


Ещё вспомнил пример, но без картинки) На Si. Рядом с ценой с двух сторон (выше и ниже) с огромной скоростью появлялись и исчезали по 1000 контрактов примерно, может по 1500. И если открыть М1, то видно, как цена "хочет их забрать" двигаясь то выше, то ниже.. Короче, сильно влияют эти контракты на поведение цены.. И на "состояния" рынка, если ближе к теме. Имхо.

 
Ivan Butko:


Вопрос собственно следующий: как ещё можно сформулировать переход из одного состояния рынка в другое? 

Соответствием математической модели. Не сложной. Перестала функция цены соответствовать, значит состояние изменилось. И так же длительность стационарного участка важно. Чередование моделей тоже может быть. Только это мало что дает. Отставание такое же как и на индикаторах. Данных, кроме как уже исторических нет. Вот и отставание не избежать.

 

а у вас есть объективный критерий определить "состояние рынка", кроме как профит/убыток (личной стратегии) спустя N-времени ?

это как с любимой тут темой "что такое тренд"...все о нём знают и невпопад произносят, но сформулировать никто не в силах

 
Maxim Kuznetsov #:

а у вас есть объективный критерий определить "состояние рынка", кроме как профит/убыток (личной стратегии) спустя N-времени ?

это как с любимой тут темой "что такое тренд"...все о нём знают и невпопад произносят, но сформулировать никто не в силах

Нужен аналог медицинского термометра, чтобы всем было понятно. Например, активность рынка (мера волатильности) в одинаковых сессионных фазах. Например, в один и тот же астрономический час. Эта характеристика (после деления на корень из характерного времени) имеет, как показано в https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925, весьма высокую стабильность по отношению к периоду времени. Тогда можно было бы говорить о "достижении рекордной активности за последние 47 недель", о "совпадении активности рынка со средними значениями за последние 3 года" - как у метеорологов. Можно было бы ввести и ранжирование -"активность первой степени закончилась, далее идет активность нулевой степени". Вот и деление рынка на части по активности в каждом из состояний.

  Вполне употребим и общепринят термин "разогретость" для рынка, так что аналогия с термометром также была бы естественной.

От теории к практике
От теории к практике
  • 2017.12.06
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
 
Vladimir #:

Нужен аналог медицинского термометра, чтобы всем было понятно. Например, активность рынка (мера волатильности) в одинаковых сессионных фазах. Например, в один и тот же астрономический час. Эта характеристика (после деления на корень из характерного времени) имеет, как показано в https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925, весьма высокую стабильность по отношению к периоду времени. Тогда можно было бы говорить о "достижении рекордной активности за последние 47 недель", о "совпадении активности рынка со средними значениями за последние 3 года" - как у метеорологов. Можно было бы ввести и ранжирование -"активность первой степени закончилась, далее идет активность нулевой степени". Вот и деление рынка на части по активности в каждом из состояний.

  Вполне употребим и общепринят термин "разогретость" для рынка, так что аналогия с термометром также была бы естественной.

 
Предлагаю так разделить - по волотильности, на отрезки.
Когда то посетила меня такая мысля: 
а ведь цена ходит не одинаково, то есть в каком то направлении - вверх или вниз больше/сильнее! То есть на некотором участке вектор вверх/вниз длиннее! Оценка возможна в пунктах. Разница текущий лой/и все хаи на истории и также хай/лой. Ищем максимум. Который длиннее, туда значит и прет.
Как вариант
 
Vladimir #:

Нужен аналог медицинского термометра, чтобы всем было понятно. Например, активность рынка (мера волатильности) в одинаковых сессионных фазах. Например, в один и тот же астрономический час. Эта характеристика (после деления на корень из характерного времени) имеет, как показано в https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925, весьма высокую стабильность по отношению к периоду времени. Тогда можно было бы говорить о "достижении рекордной активности за последние 47 недель", о "совпадении активности рынка со средними значениями за последние 3 года" - как у метеорологов. Можно было бы ввести и ранжирование -"активность первой степени закончилась, далее идет активность нулевой степени". Вот и деление рынка на части по активности в каждом из состояний.

  Вполне употребим и общепринят термин "разогретость" для рынка, так что аналогия с термометром также была бы естественной.

отклонение волатильности от типичного значения никоим образом не говорят о таких размытых понятиях как "тренд" (идём в одну сторону редко отклоняясь) или флет (идём вразброд, изредка с повторами).

общий рост/падение волатильности (при исключении сезонок) носят долговременный характер, вот например сейчас только-только начинает спадать от хайпа с короной. А это уже не один год извините.

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