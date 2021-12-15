Торговля с Python - страница 3
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Пользуясь описанными в библиотеке функциями, реализуем функции для инициации соединения с терминалом, и для завершения соединения с терминалом. Планируем делать это в бесконечном цикле каждые 5 минут.
...
Работа программы:
Это всё успешно реализуется средствами mql5
Это всё успешно реализуется средствами mql5
Буду признателен за вопросы, могу дать пояснения, как и что.
Напишем функцию, которая будет сохранять котировки в файлы. В принципе, сохранять котировки в файлы вообще нет необходимости. Достаточно держать их в памяти. У меня это исторически пошло от того, что терминал в виртуальной машине с Windows, и программа на Python сохраняет котировки, а вся логика в системе-хосте, Debian GNU/Linux, и там своя программа на Python крутится, которая читает эти файлы и записывает в другие файлы торговые указания, которые читает программа на Python в виртуальной Windows, и исполняет.
Однако, запись котировок в файлы - это просто полезно само по себе. Наглядно. Позволяет увидеть, что произошло, пощупать, прочитать другими средствами (тем же Маткадом), и т.д. Так что сделаем так.
А в функцию main добавим вызов функции сохранения котировок:
Результат работы:
В папке /fx/ появилось шесть файлов:
структура у них такая (на примере EURUSD_i.txt):отсчёт даты-времени в виде M5_view, open, high, low, close, при этом отсчёт времени соответствует моменту закрытия бара.
202112071335 1.1269 1.12697 1.12659 1.1266
202112071340 1.1266 1.12669 1.12636 1.12659
202112071345 1.1266 1.12664 1.12627 1.12627
202112071350 1.12628 1.12633 1.12595 1.12595
202112071355 1.12598 1.126 1.12564 1.12586
...
202112110040 1.13173 1.13181 1.13164 1.13167
202112110045 1.13167 1.1317 1.13157 1.13163
202112110050 1.13163 1.13167 1.13155 1.13157
Обращаю внимание, что у меня время сервера на 1 час меньше, чем текущее время моего компьютера, а мне удобно мыслить в нём (московское время).
Поэтому я в коде функции сохранения котировок добавил таймдельту в 1 час 5 минут:
в ней 1 час - это разница во времени между временем сервера и моим, а 5 минут возникают от того, что мне удобно мыслить временем закрытия бара, а терминал отдаёт время открытия.Каждые 5 минут файлы с ценами переписываются, заново, не добавляется строчка в конец, а перезапись целиком. Для современных SSD, и всего 1000 строк, и всего 1 раз в 5 минут - говорить не о чем.
т.е. привести пример сохранения данных любых индикаторов в csv- файл или SQLite с последующим чтением их на питон? Это не смешно будет?
Это как раз и смешно. Поскольку причем здесь питон. С такими данными, скрипт можно написать на любом языке программирования
Это как раз и смешно. Поскольку причем здесь питон. То же самое можно сделать на любом языке программирования
Конечно, можно. Но порог входа в Python много ниже, чем в С++ какой. Люди, совсем незнакомые с программированием, через месяца 3 могут легко начать делать то, что им нужно, средствами Python. Если нужно что-то несложное.
Это как раз и смешно. Поскольку причем здесь питон. То же самое можно сделать на любом языке программирования
Смешно использовать питон против любого другого языка? не спорю.. если любой другой язык имеет интеграцию с МТ и позволяет получить котировки - вперед..
не понял что хочет ТС, по сообщениям одни противоречия - есть люди которые не хотят знать про MQL, но эти люди посетят тематический ресурс, эти люди еще и должны установить МТ5, чтобы вот наконец то окунуться в Python ......сложно как то
если у ТС уж есть желание что-нибудь сотворить на Python на благо общественности, имхо, все на Python и писать, а задачу интеграции или обмена отбросить на потом,
импорт котировок на Python для учебных целей тоже не проблема
вот у себя нашел, разбирался пару месяцев назад:
в общем цели топика совсем не понятны
Смешно использовать питон против любого другого языка? не спорю.. если любой другой язык имеет интеграцию с МТ и позволяет получить котировки - вперед..
Я о том что интеграция питон с МТ5 не полная. Нельзя НАПРЯМУЮ получить значения индикаторов
Igor Makanu #:
... а задачу интеграции или обмена отбросить на потом,
импорт котировок тоже на Python для учебных целей тож не проблема
вот у себя нашел, разбирался пару месяцев назад:
...
в общем цели топика совсем не понятны
Задача интеграции решена, библиотекой metatrader5, её не нужно ни решать, ни отбрасывать на потом.
Импрот котировок нужен не для учебных целей, а для реальной торговли, поэтому не с мифического *финансе, а непосредственно из терминала, в котором торговля ведётся.
Цели топика просты как пять копеек: позволить всем желающим начать алгоритмическую торговлю на Python, просто скопировав кусочки кода типа инициализации связи с терминалом, запроса котировок, запроса на сервер об открытии или закрытии сделки, и т.д. и т.п. Сосредоточиться на логике только, притом на чрезвычайно удобном для этого языке.
Я о том что интеграция питон с МТ5 не полная. Нельзя НАПРЯМУЮ получить значения индикаторов