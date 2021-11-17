Какие приёмы и методы могут использоваться в мультифреймовых индикаторах для предотвращения получения красивой картинки из-за подглядывания в будущее на старших ТФ ? - страница 7
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Не женщина, а тот, кто за ней скрывается. А вообще правильно сделал, что женщину повесил. Всем известен твой скандальный бабский характер.
Какие-то у тебя нездоровые ассоциации на простую картинку. У тебя даже имени нет, просто наречие
Мгновенный ответ
Не хотел отклоняться от заявленной темы и развёртывать здесь дискуссию на тему: нужны или нет мультифр. индикаторы. На мой взгляд нужны, так как более информативны и дают возможность лучше оценивать ситуацию на разных ТФ.
Не понимаю, вообще, что вы предлагаете? Ведь при использование мультифреймового варианта индикатора как раз и предполагается такая возможность, что, находясь на младшем ТФ, использовать для формирования итогового сигнала информацию со старших ТФ в цикле перебора индексов баров какого-либо младшего ТФ и отображать полученную инфу в окне графика этого младшего ТФ.
Здравствуйте. Главное здесь - не мультивалютность, а использование тестера. Не гонитесь за эфемерным арбитражем, хотя - Вам виднее. В тестере бар виден весь уже в момент его открытия. Комментарии нужны?
Действительно, какие у тебя могут быть тс, извини, тебе шестое место в списке гарантировано
Жоржа не знаю, я второй, khorosh шестой. Где ещё трое?
Здравствуйте. Главное здесь - не мультивалютность, а использование тестера. Не гонитесь за эфемерным арбитражем, хотя - Вам виднее. В тестере бар виден весь уже в момент его открытия. Комментарии нужны?
Привет. Вы немного перепутали. В этой ветке речь идёт о мультифреймовых индикаторах, а не о мультивалютных. А о арбитраже здесь никто не упоминал, кроме вас.
Привет. Вы немного перепутали. В этой ветке речь идёт о мультифреймовых индикаторах, а не о мультивалютных. А о арбитраже здесь никто не упоминал, кроме вас.
Ну и ладно. В мультифреймовых индикаторах - то же самое. Корень зла - в тестере. Все значения бара известны в момент его открытия.
Неделя - без проблем, мы точно знаем, что произойдёт через неделю. Можем и месяц проверить.
Можно скрин в студию, очень интересно, пока не могу представить. Где грааль, не пойму. Это же уже на истории только, постфактум по сути
Так и писал же, что только на истории граально выглядит.
Красная линия - это цена закрытия с H1, но можно считать, что это МА с периодом 1, с другими периодами
тоже самое, но не столь наглядно.
Рассматриваем историю, в 2021.11.15 00:00 (красная стрелка) видим, что линия индикатора прыгнула вверх.
Представляем, что на следующем баре покупаем (синяя стрелка) и прибыль в кармане;)
Вот только в реальности линия между 03:00 и 03:55 будет там наверху не ранее 03:55.
Привет. Вы немного перепутали. В этой ветке речь идёт о мультифреймовых индикаторах, а не о мультивалютных. А о арбитраже здесь никто не упоминал, кроме вас.
Только счас понял. Не учитывать данные нулевого бара Клоз, Хай, Лоу, а только Опен. Тогда будет без форы) Или расчет начинать с первого бара. Но тогда будет теряться Первый тик нулевого.
Так и писал же, что только на истории граально выглядит.
Красная линия - это цена закрытия с H1, но можно считать, что это МА с периодом 1, с другими периодами
тоже самое, но не столь наглядно.
Рассматриваем историю, в 2021.11.15 00:00 (красная стрелка) видим, что линия индикатора прыгнула вверх.
Представляем, что на следующем баре покупаем (синяя стрелка) и прибыль в кармане;)
Вот только в реальности линия между 03:00 и 03:55 будет там наверху не ранее 03:55.
прикольно
Спасибо!
Так и писал же, что только на истории граально выглядит.
Красная линия - это цена закрытия с H1, но можно считать, что это МА с периодом 1, с другими периодами
тоже самое, но не столь наглядно.
Рассматриваем историю, в 2021.11.15 00:00 (красная стрелка) видим, что линия индикатора прыгнула вверх.
Представляем, что на следующем баре покупаем (синяя стрелка) и прибыль в кармане;)
Вот только в реальности линия между 03:00 и 03:55 будет там наверху не ранее 03:55.
Неправильный индикатор. Подглядывает. Цена Close[0] на всех ТФ одинаковая. И она должна болтаться и на незавершённом баре старшего ТФ, так же как она болтается на младшем. Поэтому неправильно показывать её постоянной на уровне будущей цены закрытия.