Какие приёмы и методы могут использоваться в мультифреймовых индикаторах для предотвращения получения красивой картинки из-за подглядывания в будущее на старших ТФ ? - страница 7

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khorosh #:

Не женщина, а тот, кто за ней скрывается. А вообще правильно сделал, что женщину повесил. Всем известен твой скандальный бабский характер.

Какие-то у тебя нездоровые ассоциации на простую картинку. У тебя даже имени нет, просто наречие
 
Vladimir Baskakov #:
Какие-то у тебя нездоровые ассоциации на простую картинку. У тебя даже имени нет, просто наречие
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    Наре́чие (ка́лькой с лат. adverbium) — неизменяемая самостоятельная часть речи, обозначающая признак действия, качества, другого признака или предмета. Слова этого класса отвечают на вопросы «где?», «когда?», «куда?», «откуда?», «почему?», «зачем?», «как?» и чаще всего относятся к глаголам и обозначают признак действия. Процесс образования наречий называется адвербиализацией.
 
khorosh #:

Не хотел отклоняться от заявленной темы и развёртывать здесь дискуссию на тему: нужны или нет мультифр. индикаторы. На мой взгляд нужны, так как более информативны и дают возможность лучше оценивать ситуацию на разных ТФ. 

Не понимаю, вообще, что вы предлагаете? Ведь при использование мультифреймового варианта индикатора как раз и предполагается такая возможность, что,  находясь на младшем ТФ,  использовать для формирования итогового сигнала информацию со старших ТФ в цикле перебора индексов баров какого-либо младшего ТФ и отображать полученную инфу в окне графика этого младшего ТФ.

Здравствуйте. Главное здесь - не мультивалютность, а использование тестера. Не гонитесь за эфемерным арбитражем, хотя - Вам виднее. В тестере бар виден весь уже в момент его открытия. Комментарии нужны? 

 
Vladimir Baskakov #:
Действительно, какие у тебя могут быть тс, извини, тебе шестое место в списке гарантировано

Жоржа не знаю, я второй, khorosh шестой. Где ещё трое? 

 
Алексей Тарабанов #:

Здравствуйте. Главное здесь - не мультивалютность, а использование тестера. Не гонитесь за эфемерным арбитражем, хотя - Вам виднее. В тестере бар виден весь уже в момент его открытия. Комментарии нужны? 

Привет. Вы немного перепутали. В этой ветке речь  идёт о мультифреймовых индикаторах, а не о мультивалютных. А о арбитраже здесь никто не упоминал, кроме вас.

 
khorosh #:

Привет. Вы немного перепутали. В этой ветке речь  идёт о мультифреймовых индикаторах, а не о мультивалютных. А о арбитраже здесь никто не упоминал, кроме вас.

Ну и ладно. В мультифреймовых индикаторах - то же самое. Корень зла - в тестере. Все значения бара известны в момент его открытия. 


Неделя - без проблем, мы точно знаем, что произойдёт через неделю. Можем и месяц проверить. 

 
Renat Akhtyamov #:
Можно скрин в студию, очень интересно, пока не могу представить. Где грааль, не пойму. Это же уже на истории только, постфактум по сути

Так и писал же, что только на истории граально выглядит.

Красная линия - это цена закрытия с H1, но можно считать, что это МА с периодом 1, с другими периодами

тоже самое, но не столь наглядно. 

Рассматриваем историю, в 2021.11.15 00:00 (красная стрелка) видим, что линия индикатора прыгнула вверх.

Представляем, что на следующем баре покупаем (синяя стрелка) и прибыль в кармане;)  

Вот только в реальности линия между 03:00 и 03:55 будет там наверху не ранее  03:55.

 
khorosh #:

Привет. Вы немного перепутали. В этой ветке речь  идёт о мультифреймовых индикаторах, а не о мультивалютных. А о арбитраже здесь никто не упоминал, кроме вас.

Только счас понял. Не учитывать данные нулевого бара Клоз, Хай, Лоу, а только Опен. Тогда будет без форы) Или расчет начинать с  первого бара. Но тогда будет теряться Первый тик нулевого.

 
Dmitry Fedoseev #:

Так и писал же, что только на истории граально выглядит.

Красная линия - это цена закрытия с H1, но можно считать, что это МА с периодом 1, с другими периодами

тоже самое, но не столь наглядно. 

Рассматриваем историю, в 2021.11.15 00:00 (красная стрелка) видим, что линия индикатора прыгнула вверх.

Представляем, что на следующем баре покупаем (синяя стрелка) и прибыль в кармане;)  

Вот только в реальности линия между 03:00 и 03:55 будет там наверху не ранее  03:55.

прикольно

Спасибо!

 
Dmitry Fedoseev #:

Так и писал же, что только на истории граально выглядит.

Красная линия - это цена закрытия с H1, но можно считать, что это МА с периодом 1, с другими периодами

тоже самое, но не столь наглядно. 

Рассматриваем историю, в 2021.11.15 00:00 (красная стрелка) видим, что линия индикатора прыгнула вверх.

Представляем, что на следующем баре покупаем (синяя стрелка) и прибыль в кармане;)  

Вот только в реальности линия между 03:00 и 03:55 будет там наверху не ранее  03:55.

Неправильный индикатор. Подглядывает. Цена Close[0] на всех ТФ одинаковая. И она должна болтаться и на незавершённом баре старшего ТФ, так же как она болтается на младшем. Поэтому неправильно показывать её постоянной на уровне будущей цены закрытия.

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