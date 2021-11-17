Какие приёмы и методы могут использоваться в мультифреймовых индикаторах для предотвращения получения красивой картинки из-за подглядывания в будущее на старших ТФ ? - страница 5
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Если вы считаете, что цену открытия текущего бара старшего ТФ использовать нельзя, то может это как то обоснуете?
Давайте поконкретней, речь идёт о мультифреймовом индикаторе и мы находимся внутри цикла перебора индекса бара текущего младшего ТФ. И там мы не используем константы типа "9:17".
И вообще о какой единице речь, разве индексы двух соседних баров старшего ТФ отличаются на единицу? Ведь находясь внутри цикла перебора индекса бара текущего младшего ТФ, мы индекс бара старшего ТФ выражаем через индекс бара текущего младшего ТФ. А стало быть добавление 1 не даст значение индекса предыдущего бара старшего ТФ. Добавлять надо не 1, а число, равное количеству баров текущего младшего ТФ, содержащихся внутри бара старшего ТФ.
тут мне конечно стоило повторить вопрос имени Баскакова :-)
тут мне конечно стоило повторить вопрос имени Баскакова :-)
А конкретно по делу что-нибудь есть ещё? Если нет, тогда до свидания.)
Просто никто не может понять смысл.
А все и не должны понимать. В первом посте я написал, что вопрос к профессионалам. Думаю, что они понимают.
В этой ветке я рассматриваю только то, что содержится в заголовке и ничего другого. Пока сделал для себя вывод, что если на текущем баре старших ТФ использовать только цену открытия, либо использовать параметры предыдущих баров старших ТФ , то всё будет окей.
Старший тф отличается насколько от текущего? Прописать множители для каждого тф, вот Вам и нерисующий мультитаймфрейм, если изначально индюк на текущем не рисует.
ATR = 14 на М15 и ATR = 14*4 (H1)
У тебя сын на биткойне делает миллионы по твоим словам. Уверен, что он твой? ( исходя из твоих постов) Разумеется,
Он делает миллионы , потому, что я ему поставляю ТС и программы. А самому мне уже доход от торговли не нужен. Мне скоро 79 стукнет, поэтому деньги, которые у меня есть на вкладах, я не успею истратить. Разумеется, если в преддверии смерти не удариться в кутежи и мотовство.)
Старший тф отличается насколько от текущего? Прописать множители для каждого тф, вот Вам и нерисующий мультитаймфрейм, если изначально индюк на текущем не рисует.
ATR = 14 на М15 и ATR = 14*4 (H1)
Не со всеми индикаторами это работает
Разумеется, если в преддверии смерти не удариться в кутежи и мотовство.)
А это интересная мысль, есть в этом здравое зерно, отчасти. Парашют, дельтаплан, погружение, прыжок из стратосферы...
А по поводу дела, моя идея не зашла?
А все и не должны понимать. В первом посте я написал, что вопрос к профессионалам. Думаю, что они понимают.
В этой ветке я рассматриваю только то, что содержится в заголовке и ничего другого. Пока сделал для себя вывод, что если на текущем баре старших ТФ использовать только цену открытия, либо использовать параметры предыдущих баров старших ТФ , то всё будет окей.
Хорош, есть вопрос. Зачем Вам нужен мультитаймфрейм? Вся информация большего находится в меньшем. Все экстремумы на тех же местах и в то же время, даже точнее. Выбираем приемлемый меньший таймфрейм и работаем в нём. Просто надо подумать, как получить необходимые данные, и желательно в одном прогоне главного цикла индикатора.
Выигрыш: точность меньшего таймфрейма, скорость работы индикатора!
Не хотел отклоняться от заявленной темы и развёртывать здесь дискуссию на тему: нужны или нет мультифр. индикаторы. На мой взгляд нужны, так как более информативны и дают возможность лучше оценивать ситуацию на разных ТФ.
Не понимаю, вообще, что вы предлагаете? Ведь при использование мультифреймового варианта индикатора как раз и предполагается такая возможность, что, находясь на младшем ТФ, использовать для формирования итогового сигнала информацию со старших ТФ в цикле перебора индексов баров какого-либо младшего ТФ и отображать полученную инфу в окне графика этого младшего ТФ.