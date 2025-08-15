Как связаться со службой поддержки? - страница 4

Изменился начальный баланс в сигнале. Хотя он не менялся. куда лучше написать? или автоматически исправится?
 
Vladimir Bessonov #:
Изменился начальный баланс в сигнале. Хотя он не менялся. куда лучше написать? или автоматически исправится?

Сначала узнайте у своего брокера - была ли на Вашем торговом счете проведена операция свертки торговых операций.

 

Есть такой косяк. У меня тоже изменялся баланс на совершенно новом сигнале. Сначала было все правильно, а потом неожиданно добавились какие то копейки. Я не придал тогда этому значения, глюк и глюк.

Но никакой архивации на счете не было, он абсолютно новый.

 
Andrey Kaunov #:

Все вопросы к брокеру. У некоторых есть такая вещь как возврат части спреда раз в месяц. Может именно это у вас и наблюдалось. И хорошо если эта операция происходит как пополнение, тогда влияние меньше на статистику. Но может отметиться и как ручная торговая операция. Что чаще всего приводит к уменьшению процента Алготрейдинга. У даже если хоть одна сделка отмечена как ручная, то 100% Алготрейдинга вы уже ни когда не увидите.

 
Доброго дня всем кто знает как востанавить акаунт
 
Konstantin Nikitin #:

Нет, никаких зачислений на счет не было. Только торговля.

 
Andrey Kaunov #:

У вас нет сигналов
 
Marsel #:
Благодарен за быстрый отклик, но я собственно и не жаловался. 

Andrey Kaunov #:

Весь пост был написан повествовательно в прошедшем времени, и не требовал внимания администрации. Прошу прощения что я, не желая того, инициировал проверку.

 

Стали неактивными пункты меню

Стали неактивными пункты меню  "таймфрейм" "линии" и тд. Невозможно поменять таймфрейм кликая меню.  Что нужно сделать чтобы снова сделать их активными?

 
Для начала вспомнить что вы меняли в настройках, но в настройках такого нет. Значит что меняли в файлах конфигурации ?
