Как связаться со службой поддержки? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Изменился начальный баланс в сигнале. Хотя он не менялся. куда лучше написать? или автоматически исправится?
Сначала узнайте у своего брокера - была ли на Вашем торговом счете проведена операция свертки торговых операций.
Есть такой косяк. У меня тоже изменялся баланс на совершенно новом сигнале. Сначала было все правильно, а потом неожиданно добавились какие то копейки. Я не придал тогда этому значения, глюк и глюк.
Но никакой архивации на счете не было, он абсолютно новый.
Есть такой косяк. У меня тоже изменялся баланс на совершенно новом сигнале. Сначала было все правильно, а потом неожиданно добавились какие то копейки. Я не придал тогда этому значения, глюк и глюк.
Но никакой архивации на счете не было, он абсолютно новый.
Все вопросы к брокеру. У некоторых есть такая вещь как возврат части спреда раз в месяц. Может именно это у вас и наблюдалось. И хорошо если эта операция происходит как пополнение, тогда влияние меньше на статистику. Но может отметиться и как ручная торговая операция. Что чаще всего приводит к уменьшению процента Алготрейдинга. У даже если хоть одна сделка отмечена как ручная, то 100% Алготрейдинга вы уже ни когда не увидите.
Все вопросы к брокеру. У некоторых есть такая вещь как возврат части спреда раз в месяц. Может именно это у вас и наблюдалось. И хорошо если эта операция происходит как пополнение, тогда влияние меньше на статистику. Но может отметиться и как ручная торговая операция. Что чаще всего приводит к уменьшению процента Алготрейдинга. У даже если хоть одна сделка отмечена как ручная, то 100% Алготрейдинга вы уже ни когда не увидите.
Нет, никаких зачислений на счет не было. Только торговля.
Есть такой косяк. У меня тоже изменялся баланс на совершенно новом сигнале. Сначала было все правильно, а потом неожиданно добавились какие то копейки. Я не придал тогда этому значения, глюк и глюк.
Но никакой архивации на счете не было, он абсолютно новый.
У вас нет сигналов
Благодарен за быстрый отклик, но я собственно и не жаловался.
Есть такой косяк. У меня тоже изменялся баланс на совершенно новом сигнале. Сначала было все правильно, а потом неожиданно добавились какие то копейки. Я не придал тогда этому значения, глюк и глюк.
Но никакой архивации на счете не было, он абсолютно новый.
Весь пост был написан повествовательно в прошедшем времени, и не требовал внимания администрации. Прошу прощения что я, не желая того, инициировал проверку.
Стали неактивными пункты меню "таймфрейм" "линии" и тд. Невозможно поменять таймфрейм кликая меню. Что нужно сделать чтобы снова сделать их активными?