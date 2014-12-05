Просадка - страница 3
У меня была масса таких счетов.
Какая,по вашему мнению просадка,считается оптимальной (в процентах от депозита)при долгосрочной торговле...
Средняя от сделки просадка, или максимальная?
Если максимальная, то в размере депозит минус маржа. Какой смысл не использовать все имеющиеся ресурсы?!
И где они?
ключевой момент - БЫЛО, такие счета долго не живут
были не по тому что я их слил, это были инвесторские счета, многим мало 5%в месяц, многие не могут смирится с тем что доход не каждый месяц, у каждого свои причины, но в основном это жадность. Я не слил не одного счета.Просадка была не часто на такую величину, но понятно, что месяц, в который произошла просадка прибыльным врят-ли будет.
"и тут Остапа понесло"
Кстати да, по-моему, вопрос был задан верно топикстартером. Чем более долгосрочная торговля, тем меньше должна быть просадка в процентном отношении к рисковому капиталу (не к депозиту - это разные вещи). Это та здравая мысль, которая первой приходит в голову.
Рассуждаем дальше.
Если просадка - это то, что не поддается контролю;
и, чем долгосрочней торговля, тем длиннее должен быть стоп (или наоборот, чем длиннее стоп, то, при прочих равных условиях, тем долгосрочней получается торговля).
Объединив эти три условия, делаем вывод, что при увеличении стопа, размер лота должен уменьшаться быстрее, чем увеличивается стоп.
Разумеется, просадку можно уменьшить за счет диверсификации, но не об этом сейчас речь.