Есть ли такой индикатор? - страница 2

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bar Vladimir #:
У меня не работает

попробуйте этот - 

Image 6

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у меня такой терминал 

Image 8
Файлы:
High_Low_TimeFrame.mq4  29 kb
 
У меня показывает только на дневном графике, когда ставишь на неделю или месяц, то только одну линию. В настройках я выбираю ТФ и Trend line. На дневном ТФ всё в порядке. И нет возможности менять цвет.
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bar Vladimir #:
И нет возможности менять цвет.

Image 9.

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bar Vladimir #:
У меня показывает только на дневном графике, когда ставишь на неделю или месяц, то только одну линию. В настройках я выбираю ТФ и Trend line. На дневном ТФ всё в порядке. И нет возможности менять цвет.
Image 11---> В настройках измените, какой нужен период 
Файлы:
High_Low_TimeFrame.mq4  34 kb
 
Второй индикатор ближе к истине, НО к примеру я выставил дневной индикатор и отметил его в 4н и день, второй индикатор хочу поставить на неделю, перехожу на недельный график, а там вирисовывается одна линия дневного индикатора, который не должен быть там. И тоже самое, когда устанавливаю недельный индикатор на недельном графике и сохраняю его для недели, дня и 4н и при переключении на месячный ТФ там высвечивается недельная линия. И можно было убрать на всех линиях точки после установки, почему их надо убирать самому?
[Удален]  
bar Vladimir #:
Второй индикатор ближе к истине, НО к примеру я выставил дневной индикатор и отметил его в 4н и день, второй индикатор хочу поставить на неделю, перехожу на недельный график, а там вирисовывается одна линия дневного индикатора, который не должен быть там. И тоже самое, когда устанавливаю недельный индикатор на недельном графике и сохраняю его для недели, дня и 4н и при переключении на месячный ТФ там высвечивается недельная линия. И можно было убрать на всех линиях точки после установки, почему их надо убирать самому?

для этого есть в настройках имя линии - если на один график установить два индикатора нужно задать разные имена линиям 

EURJPYH4

 
Скажите, а нельзя ли по проще? Меня устраивает тонкая линия solid, на дневном графике как бы всё ок, только точки надо убирать, но при переключении туду и потом обратно они опять появляются. Но на неделе и на месяце появляются другие линии от дневного графика. Вот картинки  
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bar Vladimir #:
Скажите, а нельзя ли по проще? Меня устраивает тонкая линия solid, на дневном графике как бы всё ок, только точки надо убирать, но при переключении туду и потом обратно они опять появляются. Но на неделе и на месяце появляются другие линии от дневного графика. Вот картинки 

в настройках индикатора -всё есть, что бы настроить линии как вам нужно 

Идея индикатора  https://www.mql5.com/ru/code/36997

Отметить бары, которые соответствуют одному из правил:

Построения при помощи объектов OBJ_HLINE (Horizontal Line)

High Low TimeFrame

Рис. 1. High Low TimeFrame

а это при помощи объектов OBJ_TREND (Trend Line)

High Low TimeFrame

Рис. 1. High Low TimeFrame

Все параметры для обеих линий полностью настраиваемые.                                                                                                                                                         

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов / OBJ_HLINE
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов / OBJ_HLINE
  • www.mql5.com
OBJ_HLINE - Типы объектов - Константы объектов - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Хорошо, я как-нибудь разберусь, но как убрать вновь появляющиеся точки на линиях при переключении ТФ туда и обратно? Для меня вот идеальный вариант(картинку прикладываю)
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bar Vladimir #:
Хорошо, я как-нибудь разберусь, но как убрать вновь появляющиеся точки на линиях при переключении ТФ туда и обратно? Для меня вот идеальный вариант(картинку прикладываю)
mage 12.png.
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