Есть ли такой индикатор? - страница 2
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У меня не работает
попробуйте этот -
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у меня такой терминал
И нет возможности менять цвет.
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У меня показывает только на дневном графике, когда ставишь на неделю или месяц, то только одну линию. В настройках я выбираю ТФ и Trend line. На дневном ТФ всё в порядке. И нет возможности менять цвет.
Второй индикатор ближе к истине, НО к примеру я выставил дневной индикатор и отметил его в 4н и день, второй индикатор хочу поставить на неделю, перехожу на недельный график, а там вирисовывается одна линия дневного индикатора, который не должен быть там. И тоже самое, когда устанавливаю недельный индикатор на недельном графике и сохраняю его для недели, дня и 4н и при переключении на месячный ТФ там высвечивается недельная линия. И можно было убрать на всех линиях точки после установки, почему их надо убирать самому?
для этого есть в настройках имя линии - если на один график установить два индикатора нужно задать разные имена линиям
Скажите, а нельзя ли по проще? Меня устраивает тонкая линия solid, на дневном графике как бы всё ок, только точки надо убирать, но при переключении туду и потом обратно они опять появляются. Но на неделе и на месяце появляются другие линии от дневного графика. Вот картинки
в настройках индикатора -всё есть, что бы настроить линии как вам нужно
Идея индикатора https://www.mql5.com/ru/code/36997
Отметить бары, которые соответствуют одному из правил:
Построения при помощи объектов OBJ_HLINE (Horizontal Line)
Рис. 1. High Low TimeFrame
а это при помощи объектов OBJ_TREND (Trend Line)
Рис. 1. High Low TimeFrame
Все параметры для обеих линий полностью настраиваемые.
Хорошо, я как-нибудь разберусь, но как убрать вновь появляющиеся точки на линиях при переключении ТФ туда и обратно? Для меня вот идеальный вариант(картинку прикладываю)