Есть ли такой индикатор?

Новый комментарий
 

Добрый день Всем!

У меня такой вопрос: есть ли такой индикатор, который показывает (лучом, а не линией) цены Hi-Lo прошедшего дня, недели, месяца(пример прикладываю картинку) и чтобы менялся автоматически с переходом на новый день, неделю, месяц? Есть множество подобных индикаторов, но такого варианта не нашёл нигде.

 
bar Vladimir:

Добрый день Всем!

У меня такой вопрос: есть ли такой индикатор, который показывает (лучом, а не линией) цены Hi-Lo прошедшего дня, недели, месяца(пример прикладываю картинку) и чтобы менялся автоматически с переходом на новый день, неделю, месяц? Есть множество подобных индикаторов, но такого варианта не нашёл нигде.

DayHL, действительно, много вариантов. Странно, что нет именно такого. Видимо, с перламутровыми пуговицами нет ))

 
bar Vladimir:

Добрый день Всем!

У меня такой вопрос: есть ли такой индикатор, который показывает (лучом, а не линией) цены Hi-Lo прошедшего дня, недели, месяца(пример прикладываю картинку) и чтобы менялся автоматически с переходом на новый день, неделю, месяц? Есть множество подобных индикаторов, но такого варианта не нашёл нигде.

А запчем извините луч? Он же идет в бесконечность, а вам насколько я понимаю не нужно иметь на графике сплошную пелену из линий или наоборот зачем линия там где еще нет цены и не факт что будет?

 
Aleksandr Martynov #:

А запчем извините луч? Он же идет в бесконечность, а вам насколько я понимаю не нужно иметь на графике сплошную пелену из линий или наоборот зачем линия там где еще нет цены и не факт что будет?

Зачем в бесконечность? Так, как на скриншоте, маленькой длинны и со сменой дня, недели, месяца он(индикатор) переходит на новый день, неделю, месяц. Просто цена движется в этом коридоре, а когда выходит из него, то видим смену направления.

[Удален]  
bar Vladimir:

Добрый день Всем!

У меня такой вопрос: есть ли такой индикатор, который показывает (лучом, а не линией) цены Hi-Lo прошедшего дня, недели, месяца(пример прикладываю картинку) и чтобы менялся автоматически с переходом на новый день, неделю, месяц? Есть множество подобных индикаторов, но такого варианта не нашёл нигде.

можно из этой функции - создать такое 

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/visible

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Видимость объектов
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Видимость объектов
  • www.mql5.com
Видимость объектов - Константы объектов - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
[Удален]  
SanAlex #:

можно из этой функции - создать такое 

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/visible

и вот это можно приспособить 

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/enum_anchorpoint

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Способы привязки объектов
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Способы привязки объектов
  • www.mql5.com
Способы привязки объектов - Константы объектов - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
SanAlex #:

и вот это можно приспособить 

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/enum_anchorpoint

К моему сожалению я не специалист по написанию индикаторов.

[Удален]  
bar Vladimir #:

К моему сожалению я не специалист по написанию индикаторов.

а вот, Сегодня Владимир создал такой Индикатор https://www.mql5.com/ru/code/36997 за что говорю ему, большое Спасибо!

High Low TimeFrame
High Low TimeFrame
  • www.mql5.com
Уровни предыдущего бара на заданном таймфрейме
 
SanAlex #:

а вот, Сегодня Владимир создал такой Индикатор https://www.mql5.com/ru/code/36997 за что говорю ему, большое Спасибо!

Это mq5, а мне надо mq4

[Удален]  
bar Vladimir #:

Это mq5, а мне надо mq4

код работает так же и в мт4

Image 3

Image 2

Image 4

 
У меня не работает
123
Новый комментарий