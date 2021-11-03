Есть ли такой индикатор?
Добрый день Всем!
У меня такой вопрос: есть ли такой индикатор, который показывает (лучом, а не линией) цены Hi-Lo прошедшего дня, недели, месяца(пример прикладываю картинку) и чтобы менялся автоматически с переходом на новый день, неделю, месяц? Есть множество подобных индикаторов, но такого варианта не нашёл нигде.
DayHL, действительно, много вариантов. Странно, что нет именно такого. Видимо, с перламутровыми пуговицами нет ))
Добрый день Всем!
У меня такой вопрос: есть ли такой индикатор, который показывает (лучом, а не линией) цены Hi-Lo прошедшего дня, недели, месяца(пример прикладываю картинку) и чтобы менялся автоматически с переходом на новый день, неделю, месяц? Есть множество подобных индикаторов, но такого варианта не нашёл нигде.
А запчем извините луч? Он же идет в бесконечность, а вам насколько я понимаю не нужно иметь на графике сплошную пелену из линий или наоборот зачем линия там где еще нет цены и не факт что будет?
А запчем извините луч? Он же идет в бесконечность, а вам насколько я понимаю не нужно иметь на графике сплошную пелену из линий или наоборот зачем линия там где еще нет цены и не факт что будет?
Зачем в бесконечность? Так, как на скриншоте, маленькой длинны и со сменой дня, недели, месяца он(индикатор) переходит на новый день, неделю, месяц. Просто цена движется в этом коридоре, а когда выходит из него, то видим смену направления.
Добрый день Всем!
У меня такой вопрос: есть ли такой индикатор, который показывает (лучом, а не линией) цены Hi-Lo прошедшего дня, недели, месяца(пример прикладываю картинку) и чтобы менялся автоматически с переходом на новый день, неделю, месяц? Есть множество подобных индикаторов, но такого варианта не нашёл нигде.
можно из этой функции - создать такое
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/visible
- www.mql5.com
можно из этой функции - создать такое
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/visible
и вот это можно приспособить
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/enum_anchorpoint
- www.mql5.com
и вот это можно приспособить
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/enum_anchorpoint
К моему сожалению я не специалист по написанию индикаторов.
К моему сожалению я не специалист по написанию индикаторов.
а вот, Сегодня Владимир создал такой Индикатор https://www.mql5.com/ru/code/36997 за что говорю ему, большое Спасибо!
а вот, Сегодня Владимир создал такой Индикатор https://www.mql5.com/ru/code/36997 за что говорю ему, большое Спасибо!
Это mq5, а мне надо mq4
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Добрый день Всем!
У меня такой вопрос: есть ли такой индикатор, который показывает (лучом, а не линией) цены Hi-Lo прошедшего дня, недели, месяца(пример прикладываю картинку) и чтобы менялся автоматически с переходом на новый день, неделю, месяц? Есть множество подобных индикаторов, но такого варианта не нашёл нигде.