Если мое магическое число равно нулю, это будет означать, что я торгую вручную?
Я использую советник с магическим числом ноль (0). Означает ли это, что я торгую вручную, так как ручная торговля имеет нулевое магическое число?
Нет
Также я хочу знать, сможет ли брокер определить, использую ли я советника, если я использую Magic Number = 0.
Сможет.
Потому что есть некоторые брокеры, которые не позволяют советникам или роботам торговать на MT5. Думаю, они узнали об этом с помощью Magic Number в моем советнике.
Нет.
Потому что есть некоторые брокеры, которые не позволяют советникам или роботам торговать на MT5. Думаю, они узнали об этом с помощью Magic Number в моем советнике.
Пожалуйста, помогите мне в этом. Это немного срочно.
Не стоит иметь дело с такими брокерами.
Ставя MagicNumber = 0 ты в первую очередь запутываешь себя самого.
Работай с нормальными брокерами, и будет тебе счастье.
ORDER_REASON_ *
Есть ли способ обмануть брокера? Я действительно хочу торговать с брокером, так как он обещал нулевую комиссию и минимальный спред 0,1 и максимум 1 пункт.
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Я использую советник с магическим числом ноль (0). Означает ли это, что я торгую вручную, так как ручная торговля имеет нулевое магическое число?
Также я хочу знать, сможет ли брокер определить, использую ли я советника, если я использую Magic Number = 0.
Потому что есть некоторые брокеры, которые не позволяют советникам или роботам торговать на MT5. Думаю, они узнали об этом с помощью Magic Number в моем советнике.
Пожалуйста, помогите мне в этом. Это немного срочно.