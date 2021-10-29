Если мое магическое число равно нулю, это будет означать, что я торгую вручную?

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Я использую советник с магическим числом ноль (0). Означает ли это, что я торгую вручную, так как ручная торговля имеет нулевое магическое число?

Также я хочу знать, сможет ли брокер определить, использую ли я советника, если я использую Magic Number = 0.

Потому что есть некоторые брокеры, которые не позволяют советникам или роботам торговать на MT5. Думаю, они узнали об этом с помощью Magic Number в моем советнике.

Пожалуйста, помогите мне в этом. Это немного срочно.

 
ORDER_REASON_*
 
jaffer wilson:

Я использую советник с магическим числом ноль (0). Означает ли это, что я торгую вручную, так как ручная торговля имеет нулевое магическое число?

Нет

Также я хочу знать, сможет ли брокер определить, использую ли я советника, если я использую Magic Number = 0.

Сможет.

Потому что есть некоторые брокеры, которые не позволяют советникам или роботам торговать на MT5. Думаю, они узнали об этом с помощью Magic Number в моем советнике.

Нет.

 
jaffer wilson:

Потому что есть некоторые брокеры, которые не позволяют советникам или роботам торговать на MT5. Думаю, они узнали об этом с помощью Magic Number в моем советнике.

Пожалуйста, помогите мне в этом. Это немного срочно.

Не стоит иметь дело с такими брокерами. 

Ставя MagicNumber = 0 ты в первую очередь запутываешь себя самого. 

Работай с нормальными брокерами, и будет тебе счастье. 

 
fxsaber # :
ORDER_REASON_ *

Есть ли способ обмануть брокера? Я действительно хочу торговать с брокером, так как он обещал нулевую комиссию и минимальный спред 0,1 и максимум 1 пункт.

 
jaffer wilson #:

Есть ли способ обмануть брокера? Я действительно хочу торговать с брокером, так как он обещал нулевую комиссию и минимальный спред 0,1 и максимум 1 пункт.

Связка Робот-Кликер, как вариант.

[Удален]  

Burunduk Pro - эта программка может помочь

burundukpro-1 

 
SanAlex #:

Burunduk Pro - эта программка может помочь

 

ох...полетишь вслед за братом 

попытки обмануть терминал и брокера (а он клиент-плательщик MQ) до добра не доведут

[Удален]  
Maxim Kuznetsov #:

ох...полетишь вслед за братом 

попытки обмануть терминал и брокера (а он клиент-плательщик MQ) до добра не доведут

тема задана не мной - а фантазии нужно ещё реализовать, а это не так просто.

 
А разве брокер получает какие-то данные от клиента кроме команды открыть/закрыть ордер, установить/удалить уровень? Все другие ж остаются в терминале клиента - так же как и отрисованные линии/уровни. Советник так же работает на машине самого клиента, а не брокера - так как брокер узнает, что вы торгуете роботом? Только если от вас будут следующие действия схожие с dos атакой - частые (принудительные) запросы цены у брокера (а не взятие их с терминала клиента), частые (чуть ли не на каждом тике) попытки открытия ордера и отказ от онного из-за изменения цены за долгий отклик (либо слишком быстрый отклик на сообщение о существенном изменении цены за время отклика терминала брокера).
Лучше задайтесь воаросом "кого брокер блочил из-за использования робота" - я о таком не слышал от трейдеров, хотя в зомбоящике как то кричали об этом из новостной колокольни.
 
Shoker #:
- я о таком не слышал

Значит вы вообще ничего не слышали о форексе. Такое распространено на конкурсных счетах.

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