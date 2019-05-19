Что бы хотелось изменить на сайте?

Часто использую раздел "Партнёр". Раздел построен крайне неудобно, нет возможности сортировки продуктов по каким либо фильтрам, нет возможности удалять или как минимум скрывать отключённые(удалённые) сигналы/продукты. Нет возможности определения конверсии ресурса привлечения, статистики по день/неделя/месяц. Также необходимо добавит не только просмотры и привлечения но и скачивания демо.                  Мой вывод: раздел Партнёр- абсолютно никакой маркетинговый инструмент. И это на ресурсе, который, позвольте заметить, имеет весьма неплохие финансовые обороты. 

Далее, в русле заявленной интеграции сайта и терминалов, наблюдаем раздел избранное. Что такое Избранное? на мой взгляд, это то что мне понравилось на сайте, и в этом разделе я хочу видеть продукты и сигналы которые меня заинтересовали и зайдя в раздел избранное я хочу увидеть какие изменения произошли с продуктами которые меня заинтересовали. вплоть до скачивания демо. Итак я гуляю по маркету и вижу интересный продукт, как мне добавить его в избранное? очень просто - никак. Я могу добавить продукт в избранное в терминале, ок, добавил,открываю избранное на сайте, что я вижу? Правильно, ничего. А как же интеграция? То что находится в Избранном на сайте сейчас, перенести в раздел Публикации и соответственно разделить контент и переназвать

Партнёрская программа. Не секрет, что программа практически неработоспособна и это на ресурсе который имеет (об этом я уже писал). Несовершенство партнёрки оставляет возможности для махинаций как покупателям, так и продавцам (махинаторы в курсе).  В итоге практически теряется смысл тратить время на привлечения. Что делать? Учитывая специфику продуктов и возможности сайта делаем следующее, записываем переход по ссылке не в куки, а в профиль, переход имеет  неперезаписываемый срок действия, но этот срок должен исключить как махинации так и позабытые древние-давние переходы. 

Всё вышевысказанное, это моё скромное видение функциональности сайта, как рядового пользователя, насколько это интересно другим пользователям и надо ли это администрации - это уже другой вопрос, но коль взялись за переделку, так давайте будем слушать друг друга.

 
объединить ресурсы mql4 и mql5 наконец на одном домене!
 
Согласен, и Избранное и Партнерка нуждаются в полном переосмыслении.
 
Работаем над этим
 

Добавьте наконец возможность просматривать историю своих личных сообщений, оставленных на форуме в разных темах!

Уже не однократно об этом писал!!! Я убил почти пол часа, пока нашел свои сообщения, что бы прочитать ответ! Это просто полный абзац!!! Юзабилити полный отстой!

Попробовал через поиск, по своему логину - выдает только созданные темы!

Неужели так сложно сделать по принципу, как на форуме форекссистемс?


 
Добавьте наконец возможность просматривать историю своих личных сообщений, оставленных на форуме в разных темах!

Уже не однократно об этом писал!!! Я убил почти пол часа, пока нашел свои сообщения, что бы прочитать ответ! Это просто полный абзац!!! Юзабилити полный отстой!

Попробовал через поиск, по своему логину - выдает только созданные темы!

Неужели так сложно сделать по принципу, как на форуме форекссистемс?


На сайте есть поиск. В соответствующем поле укажите логин по которому производится поиск и место сайта где производить поиск. На рисунке, например, указано место поиска Форум:

Так все же, в чем проблема улучшить юзабилити? Или программисты не знают как это сделать?

И почти как всегда, вопрос уходит в историю без ответа!
 
Работаем над этим

Может быть передать это дело крупным агрегаторам партнёрок?

Дело в том, что большинство профессиональных CPA партнёров сейчас предпочитают лить траф через агрегаторы, т.к. это надёжнее, чем пытаться налаживать отношения напрямую с офферами. Офферов слишком много и если с каждым из них по отдельности налаживать отношения, только ради того, чтобы стать партнёром, то уйдет уйма времени. А время - деньги. Суть в том, что у агрегаторов много разных офферов под различные виды трафа и для партнёров. Плюс очень удобная статистика по офферам: CTR и объёмы выплат, т.е. базовая информация, которая говорит о том, стоит ли иметь дело или лучше поискать что-то другое. Тем паче, что агрегаторы берут на себя контроль за честностью обоих сторон: т.е. и контролируют качество трафа и контролируют, чтобы не было кидалова со стороны офферов.

Переманить опытных перепродавцов трафика при такой сырой партнёрской программе, как на mql5.com вообще нереально, т.к. им нужна конкретная статистика и очень чёткие правила, чтобы только определиться на предмет того, стоит ли овчинка выделки. СPA партнёры очень осторожные, т.к. рискуют потерять свои деньги, перепродавая траф. С другой стороны, если нащупают приличный ROI, то будут вкладывать очень крупные деньги в это дело.

 
объединить ресурсы mql4 и mql5 наконец на одном домене!

Что это даст? Постоянно вбрасывают тезис объединения и никто не дают внятных пояснений "зачем" 

Что у 4-ки и 5-ки разные ресурсы?

Форум самостоятельный -- документация и статьи

Всё остальное общее, даже кодабаза

Как документацию и статьи объединить?

А форумы зачем объединять?

добавить больше фильтров и разделов на форум и в Code Base

1. Code Base - заходишь в советники и несколько страниц перебираешь дерьмо в стиле "рисует рожицы", "помогает двигать какую-то фигню при ручной торговле", "демонстрирует графические возможности МТ5" - это что, советники?

Было бы неплохо хотя бы просто отдельную ветку с делать с заглавием "Полностью автоматические советники". Если копнуть глубже, то при добавлении нового советники было бы неплохо заставить девелопера заполнять обязательные поля :

- используются ли индикаторы, стандартные / самописные

- подходит только для канальной торговли (флет) или трендовой (пробой) или может без слива работать в обоих режимах

- есть ли контроль риска, используются ли стопы или другая система ограничения убытка

- используется ли мартин

- предпочтительный таймфрейм, чтобы понимать заработок на случайных блужданиях или стационарности чего-то

- а вообще обсуждение таких фильтров к базе кодов лучше вынести в отдельную тему и потом применить

2. Форум

- надо наконец-то создать ветку для новичков и пулять их ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО туда, точнее не ветку, а то разростется и затеряется, а раздел форума

- создать раздел для выяснения технических взомжоностей МТ5, как поставить стоп, почему не выполнился ордер, как расчитать маржу, профит и т.д.

- желательно разделить теорию и практику, точнее обсуждение готовых экспертов и идеи созданию новых

3. Пример

Захожу сюда http://forexsystems.ru/ или сюда http://forum.tradelikeapro.ru/ в разделы "Советники", "Индикаторы", "Торговые системы" и вижу именно то, что написано в заголовке.

Захожу на форум MQL в соответствующий раздел и вижу "проверка сервера на доступность", "ФОРТС К разработчикам", "Несоответствие цен в терминале" и не понимаю каким боком ЭТО относится, например, к торговым системам, здесь есть хорошие модераторы - программисты, но нет модераторов - организаторов, которые могли бы следить за соответствием топиков и раздела форума

