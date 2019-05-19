Что бы хотелось изменить на сайте?
Добавьте наконец возможность просматривать историю своих личных сообщений, оставленных на форуме в разных темах!
Уже не однократно об этом писал!!! Я убил почти пол часа, пока нашел свои сообщения, что бы прочитать ответ! Это просто полный абзац!!! Юзабилити полный отстой!
Попробовал через поиск, по своему логину - выдает только созданные темы!
Неужели так сложно сделать по принципу, как на форуме форекссистемс?
На сайте есть поиск. В соответствующем поле укажите логин по которому производится поиск и место сайта где производить поиск. На рисунке, например, указано место поиска Форум:
Novikov:
Так все же, в чем проблема улучшить юзабилити? Или программисты не знают как это сделать?
Работаем над этим
Может быть передать это дело крупным агрегаторам партнёрок?
Дело в том, что большинство профессиональных CPA партнёров сейчас предпочитают лить траф через агрегаторы, т.к. это надёжнее, чем пытаться налаживать отношения напрямую с офферами. Офферов слишком много и если с каждым из них по отдельности налаживать отношения, только ради того, чтобы стать партнёром, то уйдет уйма времени. А время - деньги. Суть в том, что у агрегаторов много разных офферов под различные виды трафа и для партнёров. Плюс очень удобная статистика по офферам: CTR и объёмы выплат, т.е. базовая информация, которая говорит о том, стоит ли иметь дело или лучше поискать что-то другое. Тем паче, что агрегаторы берут на себя контроль за честностью обоих сторон: т.е. и контролируют качество трафа и контролируют, чтобы не было кидалова со стороны офферов.
Переманить опытных перепродавцов трафика при такой сырой партнёрской программе, как на mql5.com вообще нереально, т.к. им нужна конкретная статистика и очень чёткие правила, чтобы только определиться на предмет того, стоит ли овчинка выделки. СPA партнёры очень осторожные, т.к. рискуют потерять свои деньги, перепродавая траф. С другой стороны, если нащупают приличный ROI, то будут вкладывать очень крупные деньги в это дело.
объединить ресурсы mql4 и mql5 наконец на одном домене!
Что это даст? Постоянно вбрасывают тезис объединения и никто не дают внятных пояснений "зачем"
Что у 4-ки и 5-ки разные ресурсы?
Форум самостоятельный -- документация и статьи
Всё остальное общее, даже кодабаза
Как документацию и статьи объединить?
А форумы зачем объединять?
добавить больше фильтров и разделов на форум и в Code Base
1. Code Base - заходишь в советники и несколько страниц перебираешь дерьмо в стиле "рисует рожицы", "помогает двигать какую-то фигню при ручной торговле", "демонстрирует графические возможности МТ5" - это что, советники?
Было бы неплохо хотя бы просто отдельную ветку с делать с заглавием "Полностью автоматические советники". Если копнуть глубже, то при добавлении нового советники было бы неплохо заставить девелопера заполнять обязательные поля :
- используются ли индикаторы, стандартные / самописные
- подходит только для канальной торговли (флет) или трендовой (пробой) или может без слива работать в обоих режимах
- есть ли контроль риска, используются ли стопы или другая система ограничения убытка
- используется ли мартин
- предпочтительный таймфрейм, чтобы понимать заработок на случайных блужданиях или стационарности чего-то
- а вообще обсуждение таких фильтров к базе кодов лучше вынести в отдельную тему и потом применить
2. Форум
- надо наконец-то создать ветку для новичков и пулять их ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО туда, точнее не ветку, а то разростется и затеряется, а раздел форума
- создать раздел для выяснения технических взомжоностей МТ5, как поставить стоп, почему не выполнился ордер, как расчитать маржу, профит и т.д.
- желательно разделить теорию и практику, точнее обсуждение готовых экспертов и идеи созданию новых
3. Пример
Захожу сюда http://forexsystems.ru/ или сюда http://forum.tradelikeapro.ru/ в разделы "Советники", "Индикаторы", "Торговые системы" и вижу именно то, что написано в заголовке.
Захожу на форум MQL в соответствующий раздел и вижу "проверка сервера на доступность", "ФОРТС К разработчикам", "Несоответствие цен в терминале" и не понимаю каким боком ЭТО относится, например, к торговым системам, здесь есть хорошие модераторы - программисты, но нет модераторов - организаторов, которые могли бы следить за соответствием топиков и раздела форума
Часто использую раздел "Партнёр". Раздел построен крайне неудобно, нет возможности сортировки продуктов по каким либо фильтрам, нет возможности удалять или как минимум скрывать отключённые(удалённые) сигналы/продукты. Нет возможности определения конверсии ресурса привлечения, статистики по день/неделя/месяц. Также необходимо добавит не только просмотры и привлечения но и скачивания демо. Мой вывод: раздел Партнёр- абсолютно никакой маркетинговый инструмент. И это на ресурсе, который, позвольте заметить, имеет весьма неплохие финансовые обороты.
Далее, в русле заявленной интеграции сайта и терминалов, наблюдаем раздел избранное. Что такое Избранное? на мой взгляд, это то что мне понравилось на сайте, и в этом разделе я хочу видеть продукты и сигналы которые меня заинтересовали и зайдя в раздел избранное я хочу увидеть какие изменения произошли с продуктами которые меня заинтересовали. вплоть до скачивания демо. Итак я гуляю по маркету и вижу интересный продукт, как мне добавить его в избранное? очень просто - никак. Я могу добавить продукт в избранное в терминале, ок, добавил,открываю избранное на сайте, что я вижу? Правильно, ничего. А как же интеграция? То что находится в Избранном на сайте сейчас, перенести в раздел Публикации и соответственно разделить контент и переназвать
Партнёрская программа. Не секрет, что программа практически неработоспособна и это на ресурсе который имеет (об этом я уже писал). Несовершенство партнёрки оставляет возможности для махинаций как покупателям, так и продавцам (махинаторы в курсе). В итоге практически теряется смысл тратить время на привлечения. Что делать? Учитывая специфику продуктов и возможности сайта делаем следующее, записываем переход по ссылке не в куки, а в профиль, переход имеет неперезаписываемый срок действия, но этот срок должен исключить как махинации так и позабытые древние-давние переходы.
Всё вышевысказанное, это моё скромное видение функциональности сайта, как рядового пользователя, насколько это интересно другим пользователям и надо ли это администрации - это уже другой вопрос, но коль взялись за переделку, так давайте будем слушать друг друга.