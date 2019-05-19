Что бы хотелось изменить на сайте? - страница 3
Хотел ответить на свое сообщение, а получилось, что отредактировал его! Как так получилось?
Может все таки возможность редактировать сообщения должна быть ограничена по времени? Например 1 час или 1 сутки.
При выделении жирным шрифтом части поста на который отвечаешь, часто приходится менять цвет шрифта на самый черный, т.к. по умолчанию серый.
Можно сделать так, чтобы черный цвет был по умолчанию?
Чтоб глаза вылетели? Этот цвет - правильный - глаза не устают.
Иногда часть поста - ответ, а часть - вопрос.
Выделить то, о чем идет далее речь черным а не серым, было бы неплохо.
Дело в том, что у каждого на мониторе размер букв разный. Можно например попробовать нажать "Ctrl" и крутануть колесико мышки. Поменяется масштаб. При этом выделение уже совсем не заметно.
Но дело хозяйское...
Удобнее всего выделять так.
Причём на любой цвет и вкус. И ничего не поменяется от изменения масштаба отображения сраницы.
ок
Запретить обращение на ТЫ всех участников друг к другу. Хорошее позицион рование форума. Маркетологи сайта, поддержите！Слоган, типа: мы с роботами и друзьями - на ВЫ.
молодежь не любит на Вы
не взыщите и примите как должное
