Как предсказать направление движения американского рынка (SP500) за сегодня - страница 3

Новый комментарий
[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov #:

Прогноз ищите между двумя ветвями ПНБ - 4700-4800.

Юсуф, может чтобы показать всю мощь и силу ПНБ, начинать с фразы: От Советского Информбюро...
 
canonier:

Всем привет.

Американские биржи начинают работать в 17:30/18:30 по Москве. Можно ли сегодня до 17:30 по каким-то косвенным или прямым признакам с высокой степенью вероятности (хотя бы от 80%) предположить, что рынок США сегодня пойдет вверх или вниз?

На что можно обратить внимание?

Зависимость SP500 от времени:



 

На дневном графике приближается пушной зверёк. Если не уже, то скоро кто то будет радоваться со слезами на глазах.

sp500ttttt

 
canonier:

Всем привет.

Американские биржи начинают работать в 17:30/18:30 по Москве. Можно ли сегодня до 17:30 по каким-то косвенным или прямым признакам с высокой степенью вероятности (хотя бы от 80%) предположить, что рынок США сегодня пойдет вверх или вниз?

На что можно обратить внимание?

Монетку не пробовали бросать?

Если серьезно, то Азия может помочь немного.

 

Юсуф, я тут йены напродавал, можно прогноз на USDJPY?

чувствую, что без штанов останусь, опять против робота руками наторговал

 
canonier:

Всем привет.

Американские биржи начинают работать в 17:30/18:30 по Москве. Можно ли сегодня до 17:30 по каким-то косвенным или прямым признакам с высокой степенью вероятности (хотя бы от 80%) предположить, что рынок США сегодня пойдет вверх или вниз?

На что можно обратить внимание?

зачем вам америка?, мое личное убеждение - америку нужно торговать на следующий день, т.е. вышли новости, какие-то экономические показатели, и весь следующий день они будут иметь силу, ровно до открытия сессии.

а торговать в активной ее части, сродне американским горкам, потом пишут рынок отреагировал на поднятия nonfarm payrolls или во втором случае, рынок заранее отреагировал на эту муть и в момент отчета пошел в другую сторону..

как определить достаточно ли рынок уже отреагировал или нет, никак.
[Удален]  
Fast235 #:

зачем вам америка?, мое личное убеждение - америку нужно торговать на следующий день, т.е. вышли новости, какие-то экономические показатели, и весь следующий день они будут иметь силу, ровно до открытия сессии.

а торговать в активной ее части, сродне американским горкам, потом пишут рынок отреагировал на поднятия nonfarm payrolls или во втором случае, рынок заранее отреагировал на эту муть и в момент отчета пошел в другую сторону..

как определить достаточно ли рынок уже отреагировал или нет, никак.
Ты же не торгуешь, как говорил
 
Vladimir Baskakov #:
Ты же не торгуешь, как говорил

иногда, для развлечения. и всегда в минус, руками)

[Удален]  
Fast235 #:

иногда, для развлечения. и всегда в минус, руками)

Лучше головой всё таки
 
prostotrader #:

Монетку не пробовали бросать?

Я пробовал… но это работает только если монетка встанет на ребро. А так……… не получается.

123456
Новый комментарий