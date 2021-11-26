Как предсказать направление движения американского рынка (SP500) за сегодня - страница 3
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Прогноз ищите между двумя ветвями ПНБ - 4700-4800.
Всем привет.
Американские биржи начинают работать в 17:30/18:30 по Москве. Можно ли сегодня до 17:30 по каким-то косвенным или прямым признакам с высокой степенью вероятности (хотя бы от 80%) предположить, что рынок США сегодня пойдет вверх или вниз?
На что можно обратить внимание?
Зависимость SP500 от времени:
На дневном графике приближается пушной зверёк. Если не уже, то скоро кто то будет радоваться со слезами на глазах.
Всем привет.
Американские биржи начинают работать в 17:30/18:30 по Москве. Можно ли сегодня до 17:30 по каким-то косвенным или прямым признакам с высокой степенью вероятности (хотя бы от 80%) предположить, что рынок США сегодня пойдет вверх или вниз?
На что можно обратить внимание?
Монетку не пробовали бросать?
Если серьезно, то Азия может помочь немного.
Юсуф, я тут йены напродавал, можно прогноз на USDJPY?
чувствую, что без штанов останусь, опять против робота руками наторговал
Всем привет.
Американские биржи начинают работать в 17:30/18:30 по Москве. Можно ли сегодня до 17:30 по каким-то косвенным или прямым признакам с высокой степенью вероятности (хотя бы от 80%) предположить, что рынок США сегодня пойдет вверх или вниз?
На что можно обратить внимание?
зачем вам америка?, мое личное убеждение - америку нужно торговать на следующий день, т.е. вышли новости, какие-то экономические показатели, и весь следующий день они будут иметь силу, ровно до открытия сессии.
а торговать в активной ее части, сродне американским горкам, потом пишут рынок отреагировал на поднятия nonfarm payrolls или во втором случае, рынок заранее отреагировал на эту муть и в момент отчета пошел в другую сторону..как определить достаточно ли рынок уже отреагировал или нет, никак.
зачем вам америка?, мое личное убеждение - америку нужно торговать на следующий день, т.е. вышли новости, какие-то экономические показатели, и весь следующий день они будут иметь силу, ровно до открытия сессии.
а торговать в активной ее части, сродне американским горкам, потом пишут рынок отреагировал на поднятия nonfarm payrolls или во втором случае, рынок заранее отреагировал на эту муть и в момент отчета пошел в другую сторону..как определить достаточно ли рынок уже отреагировал или нет, никак.
Ты же не торгуешь, как говорил
иногда, для развлечения. и всегда в минус, руками)
иногда, для развлечения. и всегда в минус, руками)
Монетку не пробовали бросать?
Я пробовал… но это работает только если монетка встанет на ребро. А так……… не получается.