Как предсказать направление движения американского рынка (SP500) за сегодня - страница 2
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Всем привет.
Американские биржи начинают работать в 17:30/18:30 по Москве. Можно ли сегодня до 17:30 по каким-то косвенным или прямым признакам с высокой степенью вероятности (хотя бы от 80%) предположить, что рынок США сегодня пойдет вверх или вниз?
На что можно обратить внимание?
Попробуем силу и мощь ПНБ для решения этой проблемы. Рассмотрим данные с 04 по 13 10 21, для начала:
Видим, что, цена может развиваться по двум сценариям, но, потенциал торговли увеличивается до верхней линии и, действительно, цена идет вверх 14 10:
К концу торгов в пятницу, выясняется, что, SP500 на следующей неделе повысится до 4518,82:
цель где-то там наверху
цель где-то там наверху
Состояние на понедельник 25. 10:
Попробуем силу и мощь ПНБ для решения этой проблемы. Рассмотрим данные с 04 по 13 10 21, для начала:
Видим, что, цена может развиваться по двум сценариям, но, потенциал торговли увеличивается до верхней линии и, действительно, цена идет вверх 14 10:
К концу торгов в пятницу, выясняется, что, SP500 на следующей неделе повысится до 4518,82:
Это предсказание прошлого? - ведь SP500 уже и так на 4605...
Это предсказание прошлого? - ведь SP500 уже и так на 4605...
Да, проверка прогнозов ПНБ. Сейчас дойдем до настоящего прогноза на понедельник 01 11 21:
25-го числа был нанесен сильнейший удар по SP500, но цена удержалась. хотя, ее потенциал сильно пошатнулся. Цена красиво перепрыгнула на нисходящую ветвь ПНБ, но, никто этого не замечает.
Да, проверка прогнозов ПНБ. Сейчас дойдем до настоящего прогноза на понедельник 01 11 21
Ясно... А давайте сразу прогноз на будущую неделю.
Попробуем силу и мощь ПНБ для решения этой проблемы?
Ясно... А давайте сразу прогноз на будущую неделю.
Попробуем силу и мощь ПНБ для решения этой проблемы?
Прогноз выложен. Пытаемся пробовать.
Прогноз выложен.
Поразительно... 😀 я прогноза не увидел, наверное нужно активировать способность астрального зрения...
Поразительно... 😀 я прогноза не увидел, наверное нужно активировать способность астрального зрения...
Прогноз ищите между двумя ветвями ПНБ - 4700-4800.
Прогноз ищите между двумя ветвями ПНБ - 4700-4800.
Ждём на след.неделе диапазон 4700-4800 ?