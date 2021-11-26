Как предсказать направление движения американского рынка (SP500) за сегодня - страница 2

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canonier:

Всем привет.

Американские биржи начинают работать в 17:30/18:30 по Москве. Можно ли сегодня до 17:30 по каким-то косвенным или прямым признакам с высокой степенью вероятности (хотя бы от 80%) предположить, что рынок США сегодня пойдет вверх или вниз?

На что можно обратить внимание?

Попробуем силу и мощь ПНБ для решения этой проблемы. Рассмотрим данные с 04 по 13 10 21, для начала:

Видим, что, цена может развиваться по двум сценариям, но, потенциал торговли увеличивается до верхней линии и, действительно, цена идет вверх 14 10:

К концу торгов в пятницу, выясняется, что, SP500 на следующей неделе повысится до 4518,82:

[Удален]  

цель где-то там наверху 

Снимок экрана 2021-10-31 123558

 
SanAlex #:

цель где-то там наверху 


Состояние на понедельник 25. 10:


 
Yousufkhodja Sultonov #:

Попробуем силу и мощь ПНБ для решения этой проблемы. Рассмотрим данные с 04 по 13 10 21, для начала:

Видим, что, цена может развиваться по двум сценариям, но, потенциал торговли увеличивается до верхней линии и, действительно, цена идет вверх 14 10:

К концу торгов в пятницу, выясняется, что, SP500 на следующей неделе повысится до 4518,82:

Это предсказание прошлого? - ведь SP500 уже и так на 4605...

 
transcendreamer #:

Это предсказание прошлого? - ведь SP500 уже и так на 4605...

Да, проверка прогнозов ПНБ. Сейчас дойдем до настоящего прогноза на понедельник 01 11 21:


25-го числа был нанесен сильнейший удар по SP500, но цена удержалась. хотя, ее потенциал сильно пошатнулся. Цена красиво перепрыгнула на нисходящую ветвь ПНБ, но, никто этого не замечает.

 
Yousufkhodja Sultonov #:

Да, проверка прогнозов ПНБ. Сейчас дойдем до настоящего прогноза на понедельник 01 11 21

Ясно... А давайте сразу прогноз на будущую неделю.

Попробуем силу и мощь ПНБ для решения этой проблемы?

 
transcendreamer #:

Ясно... А давайте сразу прогноз на будущую неделю.

Попробуем силу и мощь ПНБ для решения этой проблемы?

Прогноз выложен. Пытаемся пробовать.

 
Yousufkhodja Sultonov #:

Прогноз выложен.

Поразительно... 😀 я прогноза не увидел, наверное нужно активировать способность астрального зрения...

 
transcendreamer #:

Поразительно... 😀 я прогноза не увидел, наверное нужно активировать способность астрального зрения...

Прогноз ищите между двумя ветвями ПНБ - 4700-4800.

 
Yousufkhodja Sultonov #:

Прогноз ищите между двумя ветвями ПНБ - 4700-4800.

Ждём на след.неделе диапазон 4700-4800 ? 

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