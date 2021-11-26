Как предсказать направление движения американского рынка (SP500) за сегодня - страница 4
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Юсуф, я тут йены напродавал, можно прогноз на USDJPY?
чувствую, что без штанов останусь, опять против робота руками наторговал
Прогноз по дневным ценам открытия с 22. 09. 21 г. по 05. 11. 21 г., включительно:
Ошибка прогноза не превышает 0,5 %-тов:
Краткие выводы:
На сл. неделе цена будет двигаться по синей линии трейдера Y3, но, не упадет ниже значения 113,44 с возможностью периодического перехода на восходящую, красную, линию Y2, не выше 115,07.
Есть призрачная угроза перехода цены на нисходящую линию ПНБ Y1 вплоть до 103,32.
При желании, можно показать ежедневный прогноз и его исполнение, начиная с 25 09 по 05 11 21.
Прогноз по дневным ценам открытия с 22. 09. 21 г. по 05. 11. 21 г., включительно:
Ошибка прогноза не превышает 0,5 %-тов:
Краткие выводы:
На сл. неделе цена будет двигаться по синей линии трейдера Y3, но, не упадет ниже значения 113,44 с возможностью периодического перехода на восходящую, красную, линию Y2, не выше 115,07.
Есть призрачная угроза перехода цены на нисходящую линию ПНБ Y1 вплоть до 103,32.
При желании, можно показать ежедневный прогноз и его исполнение, начиная с 25 09 по 05 11 21.
Хорошо, что делаете прогнозы. Только поправьте цвета линий они не соответствуют сноскам Y3 и Y1 и вашим пояснением.
Хорошо, что делаете прогнозы. Только поправьте цвета линий они не соответствуют сноскам Y3 и Y1 и вашим пояснением.
Как в индикаторе записать:
Подставь переменные и перемножь.
Подставь переменные и перемножь.
Пример приведи
Владимир, боюсь, что-бы он не привел, тебе придется с этим согласиться)
Владимир, боюсь, что-бы он не привел, тебе придется с этим согласиться)
Пример приведи
Программированием занялся.?)
Прогноз по дневным ценам открытия с 22. 09. 21 г. по 05. 11. 21 г., включительно:
Ошибка прогноза не превышает 0,5 %-тов:
Краткие выводы:
На сл. неделе цена будет двигаться по синей линии трейдера Y3, но, не упадет ниже значения 113,44 с возможностью периодического перехода на восходящую, красную, линию Y2, не выше 115,07.
Есть призрачная угроза перехода цены на нисходящую линию ПНБ Y1 вплоть до 103,32.
При желании, можно показать ежедневный прогноз и его исполнение, начиная с 25 09 по 05 11 21.
Юсуф, я уже неоднократно встречаю эти графики в ваших сообщениях. Хочу спросить, а вы их меняете или публикуете одни и те-же?
Владимир, боюсь, что-бы он не привел, тебе придется с этим согласиться)
Что он попросил, то я ему нарисовал))