Как предсказать направление движения американского рынка (SP500) за сегодня - страница 4

Новый комментарий
 
Fast235 #:

Юсуф, я тут йены напродавал, можно прогноз на USDJPY?

чувствую, что без штанов останусь, опять против робота руками наторговал

Прогноз по дневным ценам открытия с 22. 09. 21 г. по 05. 11. 21 г., включительно:

Ошибка прогноза не превышает 0,5 %-тов:

Краткие выводы:

На сл. неделе цена будет двигаться по синей линии трейдера Y3, но, не упадет ниже значения 113,44 с возможностью периодического перехода на восходящую, красную, линию Y2, не выше 115,07.

Есть призрачная угроза перехода цены на нисходящую линию ПНБ Y1 вплоть до 103,32.

При желании, можно показать ежедневный прогноз и его исполнение, начиная с 25 09 по 05 11 21.

 
Yousufkhodja Sultonov #:

Прогноз по дневным ценам открытия с 22. 09. 21 г. по 05. 11. 21 г., включительно:

Ошибка прогноза не превышает 0,5 %-тов:

Краткие выводы:

На сл. неделе цена будет двигаться по синей линии трейдера Y3, но, не упадет ниже значения 113,44 с возможностью периодического перехода на восходящую, красную, линию Y2, не выше 115,07.

Есть призрачная угроза перехода цены на нисходящую линию ПНБ Y1 вплоть до 103,32.

При желании, можно показать ежедневный прогноз и его исполнение, начиная с 25 09 по 05 11 21.

Хорошо, что делаете прогнозы. Только поправьте цвета линий они не соответствуют сноскам Y3 и Y1 и вашим пояснением. 

[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

Хорошо, что делаете прогнозы. Только поправьте цвета линий они не соответствуют сноскам Y3 и Y1 и вашим пояснением. 

Как в индикаторе записать:
iHighest("xxx", 0, 24,1) * iLowest ("jjj",0,24, 1)?
 
Vladimir Baskakov #:
Как в индикаторе записать:
iHighest("xxx", 0, 24,1) * iLowest ("jjj",0,24, 1)?

Подставь переменные и перемножь.

[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

Подставь переменные и перемножь.

Пример приведи
 
Vladimir Baskakov #:
Пример приведи

Владимир, боюсь, что-бы он не привел, тебе придется с этим согласиться)

[Удален]  
Fast235 #:

Владимир, боюсь, что-бы он не привел, тебе придется с этим согласиться)

Я непротив
 
Vladimir Baskakov #:
Пример приведи

Программированием занялся.?) 

double H1=iHighest("xxx", 0, 24,1);
double L1=iLowest ("jjj",0,24, 1);
double Rez=H1*L1;
 
Yousufkhodja Sultonov #:

Прогноз по дневным ценам открытия с 22. 09. 21 г. по 05. 11. 21 г., включительно:

Ошибка прогноза не превышает 0,5 %-тов:

Краткие выводы:

На сл. неделе цена будет двигаться по синей линии трейдера Y3, но, не упадет ниже значения 113,44 с возможностью периодического перехода на восходящую, красную, линию Y2, не выше 115,07.

Есть призрачная угроза перехода цены на нисходящую линию ПНБ Y1 вплоть до 103,32.

При желании, можно показать ежедневный прогноз и его исполнение, начиная с 25 09 по 05 11 21.

Юсуф, я уже неоднократно встречаю эти графики в ваших сообщениях. Хочу спросить, а вы их меняете или публикуете одни и те-же?

 
Fast235 #:

Владимир, боюсь, что-бы он не привел, тебе придется с этим согласиться)

Что он попросил, то я ему нарисовал)) 

123456
Новый комментарий