Коды возврата торгового сервера
Мне кажется, такие грубые проверки терминал и сервер брокера должны проводить самостоятельно.
Но лучше, конечно, уточнить у разработчиков.
Не проводят, а отправляют на Биржу. После чего Биржа выкатывает штраф брокеру (если количество таких заявок превышает определенный рубеж), которой он в свою очередь выставляет клиенту. Из указанного списка есть только код возврата "недостаточно средств клиента". За пару минут легко можно настучать критическую массу ошибочных транзакций и попасть на значительную часть депозита. Кстати, КВИК выдает подобные оповещения. Полагаю, что и в данном случае это сделать не сложно.
Очень жаль, что нет никакой реакции на это сообщение со стороны разработчика. ((
Да, маловато кодов возврата торгового сервера.
Например, при кросс-сделке, сервер возвращает "0",
при этом, сам терминал, ВООБЩЕ ничего не сообщает!
Не проводят, а отправляют на Биржу.
Разработчики.
Будет ли добавлены новые коды возврата( кросс-сделка, например )?
Вот так выглядят коды возврата, если лимитированный ордер "не нашел" свою цену:
void OnTradeTransaction( const MqlTradeTransaction &trans, const MqlTradeRequest &request, const MqlTradeResult &result ) { Print( "Type = ", EnumToString(trans.type), "; State = ", EnumToString( trans.order_state ), "; Retcode = ", result.retcode ); }
Делюсь ответом. ))
После месяца размышлений и глубоких исследований данной тематики разработчики ответили, что мой запрос слишком тяжел к реализации, и возможно, в следующем году это сделают. ))
Полагаю, что это не реально большой срок. К тому же, это не блаж какая-то и абстрактная хотелка, а требование Московской Биржи, где за нарушение жестко штрафуют и
терминал должно четко соответствовать требованиям Московской Биржи (в т.ч. и обрабатывать все ошибки).
Господа разработчики!
С того момента, как я обратил Ваше внимание на эту проблему, прошло более 9 месяцев, но НИЧЕГО не было сделано по данной тематике!
Учитывая, что Московская биржа с незавидной регулярностью дает сбои, мои советники так же дают сбои, что приводит к выставлению штрафов со стороны Биржи за неэффективные и ошибочные транзакции (например, сегодня).
Убедительно прошу отнестись к этому вопросу с пониманием и реализовать в надлежащем объеме функционал кодов возврата сервера!!!!!
Добрый день!
Московская биржа очень больно штрафует за ошибочные транзакции. Целиком положение можно посмотреть по ссылке http://fs.moex.com/files/4266
Так например, биржа штрафует:
Тип Транзакции*
Результат выполнения (код ошибки)*
Балл Q
AddOrder
Возникла кросс-сделка (31)
Q1
Недостаточно средств клиента (332)
Q2
Недостаточно средств брокерской фирмы (333)
Q3
Заявка FOK не сведена (4103)
Q4
DelOrder
Заявка не найдена (14)
Q5
MoveOrder
Возникла кросс-сделка (31)
Q6
Заявка не найдена (50)
Q7
Недостаточно средств клиента (332)
Q8
Недостаточно средств брокерской фирмы (333)
Q9
DelUserOrders
Транзакция завершена успешно,
и не удалено ни одной заявки
Q10
В кодах возврата торгового сервера МТ5 не все коды присутствуют. Например, нет кодов возврата по "кросс-сделке" и "заявка FOK не сведена". Прошу пояснить, почему эти коды отсутствуют?