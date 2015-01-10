Взгляд на Форекс с другой стороны. - страница 5
я исследую возможность работы только. И сейчас только пишу индикатор для поска. У мегя будут не такие паттерны, к которым все привыкли, там совершенно иной подход, начиная от того, что они строятся не на временных графиках и заканчивая тем, что глазами эти паттерны не выявить, это соотношения некоторых величин между собой. Если что то интересное получится, напишу в блоге, или статью, выложу индикаторы в маркет. Если ничего не выйдет, то и писать не буду). Я назвал это структурами, а кто-то сказал что это паттерны), но они сильно далеки от стандартных моделей.
Это и было очень интересно - с учетом того что - Если хочешь иметь то что имеют все - то делай как все. На Форексе и вообще в финансовых рынках как раз таки все нужно делать наоборот, но при этом учитывать, толпа не права не всегда.
Буду рад получить новостей по Вашим исследованиям. Успехов!
Кластерный подход действительно дает результат,
...
Спасибо за предоставленную информацию/опыт.
Удачи!
С уважением,
Это все понятно и интересно, основная масса денег в итоге вращается в 7 валютах, взяв все доступные валюты, теоретически можно сделать очень хороший прогноз.Вопрос ,как вы предлагаете его делать?
Подумал, полагаю будет целесообразным
1. Создать способ получия информацию о наличии восходящего/нисходящего тренда по имеющимся котировкам без отркытия каких либо графиков.
2. Определить закономерности по возникновению трендов (уже смотря на график) для одной пары и союзников, которые будут поддерживать возникщий тренд
3. Торговать пару, когда его союзники начали дружно смотреть только в одну сторону. И выходить из рынка когда начались противоречия.
Теперь вопрос: можно ли определить наличие тренда на таймфремах выше H1, а также точек коррекции основного движения имея под рукой только котировки и время?
Вот например, каким образом можно получить инфомацию о следующем графике имея только цен и время.
судя по графику скоро обвал на 60% ))
Вы правы, только до 60% немного не дошло, как всегда рынок обвел. Сейчас опять флет:)
Что можете сказать по задачке - можно работая только цифрами получил вообразимую картину о текущих трендах.
С уважением,
судя по эквити было и больше )
копировать всех, покупки делать на ДЦ где цена в момент открытия пониже, а продажи где цена в момент открытия повыше.
в долгосроке будет в профите.
Не поможет
очень даже поможет
ЗЫ : если нет то почему?
мне просто лень проверять, но идея очень давно витает в голове, со времён НЕГРАЛЯ )
Они же умные. Спреды и комиссии все компенсируют. Хотя как вариант, можно найти что-то подходящее, но не надолго.Все думают о своей прибыли.