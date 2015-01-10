Взгляд на Форекс с другой стороны. - страница 5

223231:
я исследую возможность работы только. И сейчас только пишу индикатор для поска. У мегя будут не такие паттерны, к которым все привыкли, там совершенно иной подход, начиная от того, что они строятся не на временных графиках и заканчивая тем, что глазами эти паттерны не выявить, это соотношения некоторых величин между собой. Если что то интересное получится, напишу в блоге, или статью, выложу индикаторы в маркет. Если ничего не выйдет, то и писать не буду). Я назвал это структурами, а кто-то сказал что это паттерны), но они сильно далеки от стандартных моделей.

Это и было очень интересно - с учетом того что - Если хочешь иметь то что имеют все - то делай как все. На Форексе и вообще в финансовых рынках как раз таки все нужно делать наоборот, но при этом учитывать, толпа не права не всегда. 

Буду рад получить новостей по Вашим исследованиям. Успехов! 

 
Olegts:

Кластерный подход действительно дает результат, 

...

Спасибо за предоставленную информацию/опыт.

Удачи!

С уважением, 

 
223231:
Это все понятно и интересно, основная масса денег в итоге вращается в 7 валютах, взяв все доступные валюты, теоретически можно сделать очень хороший прогноз.Вопрос ,как вы предлагаете его делать?

Подумал, полагаю будет целесообразным

1. Создать способ получия информацию о наличии восходящего/нисходящего тренда по имеющимся котировкам без отркытия каких либо графиков.

2. Определить закономерности по возникновению трендов (уже смотря на график) для одной пары и союзников, которые будут поддерживать возникщий тренд 

3. Торговать пару, когда его союзники начали дружно смотреть только в одну сторону. И выходить из рынка когда начались противоречия.

Теперь вопрос: можно ли определить наличие тренда на таймфремах выше H1, а также точек коррекции основного движения имея под рукой только котировки и время? 

Вот например, каким образом можно получить инфомацию о следующем графике имея только цен и время.  

 

 
izzatilla:

судя по графику скоро обвал на 60% ))
 
Вы  правы, только до 60% немного не дошло, как всегда рынок обвел. Сейчас опять флет:)

Что можете сказать по задачке - можно работая только цифрами получил вообразимую картину о текущих трендах. 

С уважением, 

 
судя по эквити было и больше )

копировать всех, покупки делать на ДЦ где цена в момент открытия пониже, а продажи где цена в момент открытия повыше.

в долгосроке будет в профите.

 
Не поможет
 
очень даже поможет

ЗЫ : если нет то почему?

мне просто лень проверять, но идея очень давно витает в голове, со времён НЕГРАЛЯ )

 
Они же умные. Спреды и комиссии все компенсируют. Хотя как вариант, можно найти что-то подходящее, но не надолго.Все думают о своей прибыли.
 
Согласен. Так дело не пойдет. Нужно ориентироваться для работы от M15 до D1.  
