MetaEditor: подсветка скобок - страница 2

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Vladimir Karputov #:

Что не так со скобками? Всё видно:

И вот при таких настройках:

 


вторая скобка отключается - пункт Insert () and closing } ] ) ' "


скорее всего там где Back надо установить Gray 

Только почему-то в Custom это поле не меняется.... 



 
видно же что разработчики подбирали самый видимый цвет, реально из выделенных он самый видимый, не понятно зачем все это нужно было
 

Самое крутое в метаэдиторе, это цветовая тема "Dark"  с белыми полями по всему периметру, полударк какой то.




Ночью на монитор без слёз не глянешь )))

 
Dmitry Fedoseev #:
И это... вторую скобку, автоматически устанавливаемую... Отключить бы. Мешает.

И ведь никто не подскажет, что есть уже настройка. Пацаны, вы такие классные тут, ваще. Но зато каждый поржал, да?

Но как активно налетали на for(int i=0;i<PositionsTotal();i++). Да, поцаны, вы потрясающие поцаны!
 
Dmitry Fedoseev #:

И ведь никто не подскажет, что есть уже настройка. Пацаны, вы такие классные тут, ваще. Но зато каждый поржал, да?

Но как активно налетали на for(int i=0;i<PositionsTotal();i++). Да, поцаны, вы потрясающие поцаны!

Почему никто? Я подсказал:

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MetaEditor: подсветка скобок

Vladimir Karputov, 2021.09.13 08:34

***

И вот при таких настройках:

 


вторая скобка отключается - пункт Insert () and closing } ] ) ' "

 
Vladimir Karputov #:

Почему никто? Я подсказал:

Спасибо!

Вообще не знал, что в редакторе есть настройки.
 
Vladimir Karputov #:

Что не так со скобками? Всё видно:

И вот при таких настройках:

вторая скобка отключается - пункт Insert () and closing } ] ) ' "

Её слабо заметно. Очень быстро устают глаза.

Так быть не должно в редакторе, в котором много пишешь

Вот как нужно, минимально. И это было ...


 
и ещё дайте возможность отключить прокрутку размера шрифта с помощью ctrl+мышь (эта прокрутка мешает)
 
Vitaly Muzichenko #:

Её слабо заметно. Очень быстро устают глаза.

Так быть не должно в редакторе, в котором много пишешь

Вот как нужно, минимально. И это было ...


я бы сказал её вообще не заметно особенно когда она за пределами экрана.

(зачем было ломать, это прекрасно работает в 4 ничего настраивать не надо.)
(был самый лучший компилятор, в нём хотелось всё писать... теперь не удобно)
 
Pavel Verveyko #:
и ещё дайте возможность отключить прокрутку размера шрифта с помощью ctrl+мышь (эта прокрутка мешает)

А мне - помогает :)

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