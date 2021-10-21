MetaEditor: подсветка скобок - страница 2
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Что не так со скобками? Всё видно:
И вот при таких настройках:
вторая скобка отключается - пункт Insert () and closing } ] ) ' "
скорее всего там где Back надо установить Gray
Только почему-то в Custom это поле не меняется....
Самое крутое в метаэдиторе, это цветовая тема "Dark" с белыми полями по всему периметру, полударк какой то.
Ночью на монитор без слёз не глянешь )))
И это... вторую скобку, автоматически устанавливаемую... Отключить бы. Мешает.
И ведь никто не подскажет, что есть уже настройка. Пацаны, вы такие классные тут, ваще. Но зато каждый поржал, да?Но как активно налетали на for(int i=0;i<PositionsTotal();i++). Да, поцаны, вы потрясающие поцаны!
И ведь никто не подскажет, что есть уже настройка. Пацаны, вы такие классные тут, ваще. Но зато каждый поржал, да?Но как активно налетали на for(int i=0;i<PositionsTotal();i++). Да, поцаны, вы потрясающие поцаны!
Почему никто? Я подсказал:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MetaEditor: подсветка скобок
Vladimir Karputov, 2021.09.13 08:34
***
И вот при таких настройках:
вторая скобка отключается - пункт Insert () and closing } ] ) ' "
Почему никто? Я подсказал:
Спасибо!Вообще не знал, что в редакторе есть настройки.
Что не так со скобками? Всё видно:
И вот при таких настройках:
вторая скобка отключается - пункт Insert () and closing } ] ) ' "
Её слабо заметно. Очень быстро устают глаза.
Так быть не должно в редакторе, в котором много пишешь
Вот как нужно, минимально. И это было ...
Её слабо заметно. Очень быстро устают глаза.
Так быть не должно в редакторе, в котором много пишешь
Вот как нужно, минимально. И это было ...
я бы сказал её вообще не заметно особенно когда она за пределами экрана.(зачем было ломать, это прекрасно работает в 4 ничего настраивать не надо.)
(был самый лучший компилятор, в нём хотелось всё писать... теперь не удобно)
и ещё дайте возможность отключить прокрутку размера шрифта с помощью ctrl+мышь (эта прокрутка мешает)
А мне - помогает :)