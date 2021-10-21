MetaEditor: подсветка скобок - страница 3

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За скобки в МТ5 плюсую, по умолчанию должно быть нормально, а не через настройки, которые при смене мтэдитора заново надо устанавливать нужно будет.

И еще, если возможно, сделайте мобильный блокнот с подсветкой метаэидитора и скобок. Все что есть, либо глючно-тяжелое, либо приемлимое и легкое, но без скобок))) Notepad считаю тяжелым. 

 
Vitaly Muzichenko #:

А мне - помогает :)

должна быть кнопка откл/вкл. что бы был выбор. не существует однозначного ответа. а кнопка снимает этот вопрос

 
Почему у меня не доступна эта настройка? Видел у других, в этой ветке, это доступно.
 
Pavel Verveyko #:
Почему у меня не доступна эта настройка? Видел у других, в этой ветке, это доступно.

Даже в старом билде эта опция недоступна


 
Alexey Viktorov #:

Даже в старом билде эта опция недоступна


это так. Но опция есть. И она не доступна. А старую подсветку забрали. Теперь не удобно. Хотелось бы услышать официальный ответ руководства, чем помешала старая подсветка скобок?

А главное когда починят подсветку скобок? (как раньше)
 
Pavel Verveyko #:

это так. Но опция есть. И она не доступна. А старую подсветку забрали. Теперь не удобно. Хотелось бы услышать официальный ответ руководства, чем помешала старая подсветка скобок?

А главное когда починят подсветку скобок? (как раньше)

А когда была доступна? И у кого?

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MetaEditor: подсветка скобок

Pavel Verveyko, 2021.10.18 12:15

Почему у меня не доступна эта настройка? Видел у других, в этой ветке, это доступно.

 
Alexey Viktorov #:

А когда была доступна? И у кого?


Присмотрелся. На той картинке в этой ветке тоже не доступно( (Там дизайн как то специфичный, легко спутать) значит не была доступна

 
Pavel Verveyko #:

Присмотрелся. На той картинке в этой ветке тоже не доступно( (Там дизайн как то специфичный, легко спутать) значит не была доступна

Увы…

 
Alexey Viktorov #:

Увы…

сути это не меняет, скобки не подсвечиваются( как прежде

 
Подсветку скобок вернем
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