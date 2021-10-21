MetaEditor: подсветка скобок - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
За скобки в МТ5 плюсую, по умолчанию должно быть нормально, а не через настройки, которые при смене мтэдитора заново надо устанавливать нужно будет.
И еще, если возможно, сделайте мобильный блокнот с подсветкой метаэидитора и скобок. Все что есть, либо глючно-тяжелое, либо приемлимое и легкое, но без скобок))) Notepad считаю тяжелым.
А мне - помогает :)
должна быть кнопка откл/вкл. что бы был выбор. не существует однозначного ответа. а кнопка снимает этот вопрос
Почему у меня не доступна эта настройка? Видел у других, в этой ветке, это доступно.
Даже в старом билде эта опция недоступна
Даже в старом билде эта опция недоступна
это так. Но опция есть. И она не доступна. А старую подсветку забрали. Теперь не удобно. Хотелось бы услышать официальный ответ руководства, чем помешала старая подсветка скобок?А главное когда починят подсветку скобок? (как раньше)
это так. Но опция есть. И она не доступна. А старую подсветку забрали. Теперь не удобно. Хотелось бы услышать официальный ответ руководства, чем помешала старая подсветка скобок?А главное когда починят подсветку скобок? (как раньше)
А когда была доступна? И у кого?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MetaEditor: подсветка скобок
Pavel Verveyko, 2021.10.18 12:15Почему у меня не доступна эта настройка? Видел у других, в этой ветке, это доступно.
А когда была доступна? И у кого?
Присмотрелся. На той картинке в этой ветке тоже не доступно( (Там дизайн как то специфичный, легко спутать) значит не была доступна
Присмотрелся. На той картинке в этой ветке тоже не доступно( (Там дизайн как то специфичный, легко спутать) значит не была доступна
Увы…
Увы…
сути это не меняет, скобки не подсвечиваются( как прежде