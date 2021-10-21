MetaEditor: подсветка скобок - страница 4
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Подсветку скобок вернем
ВЫ - лучшие!!!
В бете 3084 уже работает:
Ура, спасибо большое, проверил, работает.
не проверил, а глянул, одним глазом) нельзя обижать разработчиков
В бете 3084 уже работает:
Спасибо огромное, это чудесно!
В бете 3084 уже работает:
Спасибо! наконец-то!