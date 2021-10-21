MetaEditor: подсветка скобок - страница 4

Новый комментарий
 
Огромное человеческое спасибо
 
Renat Fatkhullin #:
Подсветку скобок вернем

ВЫ - лучшие!!! 

 

В бете 3084 уже работает:

 

 
Ура, спасибо большое, проверил, работает.
 
Pavel Verveyko #:
Ура, спасибо большое, проверил, работает.

не проверил, а глянул, одним глазом) нельзя обижать разработчиков

 
Renat Fatkhullin #:

В бете 3084 уже работает:

Спасибо огромное, это чудесно!


 
Renat Fatkhullin #:

В бете 3084 уже работает:

 

Спасибо! наконец-то!

1234
Новый комментарий