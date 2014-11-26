Нерыночные котировки - страница 5

gip:

Не, ну ктож спорит-то, что в задницу форекс :) Тут все нечисты на руку, включая и MetaQuotes. Объективная реальность. Но клондайк не остановить. И что касается нерыночных, вы все как-то или не понимаете, что несколько механизмов их происхождения, а не только обман брокером. Объективно, если у брокера недостаточно поставщиков ликвидности по конкретному инструменту, то каким бы он ни был честным, нерыночные таки будут.

  Я писал - когда один из поставщиков присылает километровую шпилю ( как правило,в надежде сорвать куш на арбитраже)  в то время когда остальные поставщики "откинулись". Эту котировку называют некорректной и отменяют по ней сделки.  Это редко бывает.  ...       Хотя, это все рыночно.  А отмена сделки -нерыночная шмоль. Была еще фишка как задержка котиров.  Да и вообще, мне поуй.
gip:

 Тут все нечисты на руку, включая и MetaQuotes. . 

  Чисты. Они не обманывают. Просто не раскрывают инфу , которая может не понравиться юзеру и тем самым навредить их бизнесу...   

gip:
Да? И давно они пофиксили несоответствие реального тикового потока и симулированного в тестере? Я не проверял, но что-то сомневаюсь, что пофиксили, этож их основная фишка.

Просто МТ4 создавалась как кухонная платформа, где тики - это мусор, не хотели чтобы массово трейдеры лезли в арбитраж, попивая кухонную кровушку.  По-этому это и осталось атрофированной частью хоршей платформы до сих пор.    ЭТО ИИМХО. Я далеко не уверен.

  Да и вообще, тестер создан не для тиковых стратегий.  И как вы представляете чтобы симуляция точь в точь совпадала с реальными тиками?)))

gip:
А кто говорит про точь в точь? Но хоть какое-то статистически значимое совпадение должно быть. А что мы видим? Тестер гонит те цены, которых в реале как раз и не существует. Исторически на этой платформе всегда так было, но я несколько лет не в теме, может что и изменилось? Да ну вряд ли. Кто ж золотую курицу.
Можно, конечно, добавить "рыночности"- типа долбления в уровень или разряженность на макушке шпилек, пробое  итп. .. Но это того,думаю, не стоит.   Проще и надежнее и лучше самому собрать тики.
Какого долбления, ты о чем вообще? Тестер вообще не попадает в рынок. Тестер этог ohlc, ты реальные обрабатываемые тики по этим ценам когда-нибудь видел?

А чет мы скатились в оффтопик.

Ты почитай https://www.mql5.com/ru/articles/75.  

Но я ни разу в жизни не пользовался MQL5 тестером, клянусь.  Вроде бы даже и не открывал. И желания нету.

Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
  • 2010.05.21
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
MetaTrader 5 позволяет во встроенном тестере стратегий моделировать автоматическую торговлю с помощью экспертов на языке MQL5. Такое моделирование называется тестированием экспертов, и может проводиться с использованием многопоточной оптимизации и одновременно по множеству инструментов. Для проведения тщательного тестирования требуется генерировать тики на основе имеющейся минутной истории. В статье дается подробное описание алгоритма, по которому генерируются тики для исторического тестирования в клиентском терминале MetaTrader 5.
Взрослые дядьки документацию читают совершенно без всяких советов от школьников и тестером пользоваться умеют. Ну так уж сложилось в этой жизни.
Ты читал документацию? Молодец!
 

Ну вот она родная нерыночная котировочка ,закрылась по TP в минус 

 

 
Edic:

Ты почитай https://www.mql5.com/ru/articles/75.  

Но я ни разу в жизни не пользовался MQL5 тестером, клянусь.  Вроде бы даже и не открывал. И желания нету.

Тогда самое время поклясться, что не будете делать заявлений по поводу МТ5. И как минимум, приписывать строчку  "я ни разу в жизни не пользовался MQL5 тестером" к своим словам.

Вы ведь не первый, кто в этом признается, полностью уничтожая свои предыдущие комментарии.

