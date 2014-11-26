Нерыночные котировки - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не, ну ктож спорит-то, что в задницу форекс :) Тут все нечисты на руку, включая и MetaQuotes. Объективная реальность. Но клондайк не остановить. И что касается нерыночных, вы все как-то или не понимаете, что несколько механизмов их происхождения, а не только обман брокером. Объективно, если у брокера недостаточно поставщиков ликвидности по конкретному инструменту, то каким бы он ни был честным, нерыночные таки будут.
Тут все нечисты на руку, включая и MetaQuotes. .
Чисты. Они не обманывают. Просто не раскрывают инфу , которая может не понравиться юзеру и тем самым навредить их бизнесу...
Да? И давно они пофиксили несоответствие реального тикового потока и симулированного в тестере? Я не проверял, но что-то сомневаюсь, что пофиксили, этож их основная фишка.
Просто МТ4 создавалась как кухонная платформа, где тики - это мусор, не хотели чтобы массово трейдеры лезли в арбитраж, попивая кухонную кровушку. По-этому это и осталось атрофированной частью хоршей платформы до сих пор. ЭТО ИИМХО. Я далеко не уверен.
Да и вообще, тестер создан не для тиковых стратегий. И как вы представляете чтобы симуляция точь в точь совпадала с реальными тиками?)))
А кто говорит про точь в точь? Но хоть какое-то статистически значимое совпадение должно быть. А что мы видим? Тестер гонит те цены, которых в реале как раз и не существует. Исторически на этой платформе всегда так было, но я несколько лет не в теме, может что и изменилось? Да ну вряд ли. Кто ж золотую курицу.
Какого долбления, ты о чем вообще? Тестер вообще не попадает в рынок. Тестер этог ohlc, ты реальные обрабатываемые тики по этим ценам когда-нибудь видел?
А чет мы скатились в оффтопик.
Какого долбления, ты о чем вообще? Тестер вообще не попадает в рынок. Тестер этог ohlc, ты реальные обрабатываемые тики по этим ценам когда-нибудь видел?
А чет мы скатились в оффтопик.
Ты почитай https://www.mql5.com/ru/articles/75.
Но я ни разу в жизни не пользовался MQL5 тестером, клянусь. Вроде бы даже и не открывал. И желания нету.
Взрослые дядьки документацию читают совершенно без всяких советов от школьников и тестером пользоваться умеют. Ну так уж сложилось в этой жизни.
Ну вот она родная нерыночная котировочка ,закрылась по TP в минус
Ты почитай https://www.mql5.com/ru/articles/75.
Но я ни разу в жизни не пользовался MQL5 тестером, клянусь. Вроде бы даже и не открывал. И желания нету.
Тогда самое время поклясться, что не будете делать заявлений по поводу МТ5. И как минимум, приписывать строчку "я ни разу в жизни не пользовался MQL5 тестером" к своим словам.
Вы ведь не первый, кто в этом признается, полностью уничтожая свои предыдущие комментарии.