Renat:

Тогда самое время поклясться, что не будете делать заявлений по поводу МТ5. И как минимум, приписывать строчку  "я ни разу в жизни не пользовался MQL5 тестером" к своим словам.

Вы ведь не первый, кто в этом признается, полностью уничтожая свои предыдущие комментарии.

Я реально не пользовался, не обманываю - зуб даю!  Как только напишу какой-нибудь рабочий советник - то, естественно, воспользуюсь, чтобы посмотреть что за зверь-этот тестер.  Моя любопытность ни когда не имела границ)! И не изучить все возможности платформы  будет глупостью.

Пока только индикаторы, скрипты - изучаю MQL5

А  четверочным тестером пользовался многократно. 

 

Красота на сервере MQ, онлайн:

 

 

 

И еще раз:

 

komposter:

И еще раз:

 

по техническим причинам наверное)))

явно МТ5-ый готовят и чо то там скора интересное покажут

