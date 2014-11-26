Нерыночные котировки - страница 6
Тогда самое время поклясться, что не будете делать заявлений по поводу МТ5. И как минимум, приписывать строчку "я ни разу в жизни не пользовался MQL5 тестером" к своим словам.
Вы ведь не первый, кто в этом признается, полностью уничтожая свои предыдущие комментарии.
Я реально не пользовался, не обманываю - зуб даю! Как только напишу какой-нибудь рабочий советник - то, естественно, воспользуюсь, чтобы посмотреть что за зверь-этот тестер. Моя любопытность ни когда не имела границ)! И не изучить все возможности платформы будет глупостью.
Пока только индикаторы, скрипты - изучаю MQL5.
А четверочным тестером пользовался многократно.
Красота на сервере MQ, онлайн:
И еще раз:
И еще раз:
по техническим причинам наверное)))
явно МТ5-ый готовят и чо то там скора интересное покажут