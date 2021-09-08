Система чата MQL5 полностью сломана уже несколько дней - страница 3

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Renat Fatkhullin #:

Чиним, подождите немного.

Проблема из-за неожиданного DoS после изменения принципа работы чатов на сайте. Мы работаем над снижением нагрузки и включению геораспределения нагрузки на разные точки чат-системы по миру.

Сейчас у нас три точки в США, Голландии и Гонконге, но весь трафик сайта мы исторически направляли только в Европу.

Терминалы давно работают с гео точками, теперь надо сайт перестроить.

Спасибо, что прояснили ситуацию. Пожалуйста, делайте так в случае возникновения любой проблемы. Не заставляйте пользователей нервничать и думать плохое о вас. Мы всё поймём, если вам трудно. Только не игнорируйте нас, пожалуйста!

 

Renat Fatkhullin #:

...теперь надо сайт перестроить.

Вот несколько небольших проблем с сайтом:


[Удален]  
С кем общаюсь?
 

Количество сообщений показывает не верно, показывает что есть сообщение и на выпадающей вкладке и вверху, везде, кроме как в самих сообщениях. Когда заходишь в сообщения количество не показывает, все прочитаны. Возвращаешься на любую страницу, опять показывает одно сообщение не прочитано.

ЗЫ все исправилось.

Но имена пользователей как то рандомно поменялись. какие то остались верными и на русском и на английском, а не которые поменялись на одинаковый текст у всех. Подмена имен в списке сообщений

 
Valeriy Yastremskiy #:

Количество сообщений показывает не верно, показывает что есть сообщение и на выпадающей вкладке и вверху, везде, кроме как в самих сообщениях. Когда заходишь в сообщения количество не показывает, все прочитаны. Возвращаешься на любую страницу, опять показывает одно сообщение не прочитано.

ЗЫ все исправилось.

Но имена пользователей как то рандомно поменялись. какие то остались верными и на русском и на английском, а не которые поменялись на одинаковый текст у всех.

Только проверил с мобильного терминала- имена корректные.
 
Vladimir Karputov #:
Только проверил с мобильного терминала- имена корректные.

Да, исправили, и на компе тоже корректные имена.

 

Часть пользователей в чате по прежнему отображается не именами


 
Vitaly Muzichenko #:

Часть пользователей в чате по прежнему отображается не именами


Да логинами отображаются, а не именами. В этом даже что то есть, узнаешь человека больше)))

 
Vitaly Muzichenko #:

Часть пользователей в чате по прежнему отображается не именами


А ты в эту часть не попал


 
Alexey Viktorov #:

А ты в эту часть не попал

Заскринил как есть, до сих пор не исправлено 

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