Система чата MQL5 полностью сломана уже несколько дней - страница 3
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Чиним, подождите немного.
Проблема из-за неожиданного DoS после изменения принципа работы чатов на сайте. Мы работаем над снижением нагрузки и включению геораспределения нагрузки на разные точки чат-системы по миру.
Сейчас у нас три точки в США, Голландии и Гонконге, но весь трафик сайта мы исторически направляли только в Европу.
Терминалы давно работают с гео точками, теперь надо сайт перестроить.
Спасибо, что прояснили ситуацию. Пожалуйста, делайте так в случае возникновения любой проблемы. Не заставляйте пользователей нервничать и думать плохое о вас. Мы всё поймём, если вам трудно. Только не игнорируйте нас, пожалуйста!
Renat Fatkhullin #:
...теперь надо сайт перестроить.
Вот несколько небольших проблем с сайтом:
Количество сообщений показывает не верно, показывает что есть сообщение и на выпадающей вкладке и вверху, везде, кроме как в самих сообщениях. Когда заходишь в сообщения количество не показывает, все прочитаны. Возвращаешься на любую страницу, опять показывает одно сообщение не прочитано.
ЗЫ все исправилось.
Но имена пользователей как то рандомно поменялись. какие то остались верными и на русском и на английском, а не которые поменялись на одинаковый текст у всех.
Количество сообщений показывает не верно, показывает что есть сообщение и на выпадающей вкладке и вверху, везде, кроме как в самих сообщениях. Когда заходишь в сообщения количество не показывает, все прочитаны. Возвращаешься на любую страницу, опять показывает одно сообщение не прочитано.
ЗЫ все исправилось.
Но имена пользователей как то рандомно поменялись. какие то остались верными и на русском и на английском, а не которые поменялись на одинаковый текст у всех.
Только проверил с мобильного терминала- имена корректные.
Да, исправили, и на компе тоже корректные имена.
Часть пользователей в чате по прежнему отображается не именами
Часть пользователей в чате по прежнему отображается не именами
Да логинами отображаются, а не именами. В этом даже что то есть, узнаешь человека больше)))
Часть пользователей в чате по прежнему отображается не именами
А ты в эту часть не попал
А ты в эту часть не попал
Заскринил как есть, до сих пор не исправлено