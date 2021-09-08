Система чата MQL5 полностью сломана уже несколько дней - страница 2
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Починили. Спасибо.
Работаемс....
УПС.
рано радовался... ждемс
Кажется, тормозить стало меньше.
Но остался очень неприятный момент - вместо имен и фамилий в сообщениях фигурируют логины пользователей. Логины вообще-то предназначены только для использования в качестве ключа в паре с паролем при авторизации пользователя. Они часто не отражают настоящего имени даже приблизительно. Поэтому, получая сообщение, приходится долго разбираться - кто же его прислал? Аналогично, когда отправляешь сообщение - создается впечатление, что отправка производится не тому, кому хочешь отправить. Даже в профиле пользователя нет сопоставления имени-фамилии и логина, сопоставить можно только через адресную строку браузера, что нельзя назвать хорошим решением.
Пожалуйста, верните в сообщениях имена и фамилии, спрячьте никому не нужные логины.
Кажется, тормозить стало меньше.
Но остался очень неприятный момент - вместо имен и фамилий в сообщениях фигурируют логины пользователей. Логины вообще-то предназначены только для использования в качестве ключа в паре с паролем при авторизации пользователя. Они часто не отражают настоящего имени даже приблизительно. Поэтому, получая сообщение, приходится долго разбираться - кто же его прислал? Аналогично, когда отправляешь сообщение - создается впечатление, что отправка производится не тому, кому хочешь отправить. Даже в профиле пользователя нет сопоставления имени-фамилии и логина, сопоставить можно только через адресную строку браузера, что нельзя назвать хорошим решением.
Пожалуйста, верните в сообщениях имена и фамилии, спрячьте никому не нужные логины.
я думаю, что сейчас вернули бекап.
Потому как сообщения от System до сих пор не работают.
Поэтому только ждать. Имхо.. сделать передышку.
я думаю, что сейчас вернули бекап.
Потому как сообщения от System до сих пор не работают.
Поэтому только ждать. Имхо.. сделать передышку.
Подождем...Хотя ранняя версия, которая хорошо работала, показывала нормальные имена и фамилии пользователей, а не их логины.
Подождем...Хотя ранняя версия, которая хорошо работала, показывала нормальные имена и фамилии пользователей, а не их логины.
ранняя система ломалась раз в неделю с сообщениями от System, что делало невозможным консультации и своевременное реагирование на вопросы из маркета.
Например , когда год назад сломалась эта система, то пользователи начали жаловаться в СД, что продавцы не отвечают в комментариях и были разборки с Администрацией.
Поэтому, при краше ЛС приходится обновлять страницу комментов каждого продукта, хотя бы раз в час, чтобы найти пропущенные сообщения...
ранняя система ломалась раз в неделю с сообщениями от System, что делало невозможным консультации и своевременное реагирование на вопросы из маркета.
Например , когда год назад сломалась эта система, то пользователи начали жаловаться в СД, что продавцы не отвечают в комментариях и были разборки с Администрацией.
Поэтому, при краше ЛС приходится обновлять страницу комментов каждого продукта, хотя бы раз в час, чтобы найти пропущенные сообщения...
это наверное Uladzimir её сломал :-)
сделал канал про весёлые картинки да без Баскакова,
и сервер такого не выдержал
Опять чат тормозит и общаться, практически невозможно!!!
Клиент, купивший продукт не может получить от меня ответы на свои вопросы, т.к. общаться невозможно!!!
Когда почините???
Чиним, подождите немного.
Проблема из-за неожиданного DoS после изменения принципа работы чатов на сайте. Мы работаем над снижением нагрузки и включению геораспределения нагрузки на разные точки чат-системы по миру.
Сейчас у нас три точки в США, Голландии и Гонконге, но весь трафик сайта мы исторически направляли только в Европу.
Терминалы давно работают с гео точками, теперь надо сайт перестроить.
Чиним, подождите немного.
Проблема из-за неожиданного DoS после изменения принципа работы чатов на сайте. Мы работаем над снижением нагрузки и включению геораспределения нагрузки на разные точки чат-системы по миру.
Сейчас у нас три точки в США, Голландии и Гонконге, но весь трафик сайта мы исторически направляли только в Европу.
Терминалы давно работают с гео точками, теперь надо сайт перестроить.