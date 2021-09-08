Система чата MQL5 полностью сломана уже несколько дней - страница 2

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Починили. Спасибо. 

Работаемс.... 


УПС.

рано радовался... ждемс

 

Кажется, тормозить стало меньше.

Но остался очень неприятный момент - вместо имен и фамилий в сообщениях фигурируют логины пользователей. Логины вообще-то предназначены только для использования в качестве ключа в паре с паролем при авторизации пользователя. Они часто не отражают настоящего имени даже приблизительно. Поэтому, получая сообщение, приходится долго разбираться - кто же его прислал? Аналогично, когда отправляешь сообщение - создается впечатление, что отправка производится не тому, кому хочешь отправить. Даже в профиле пользователя нет сопоставления имени-фамилии и логина, сопоставить можно только через адресную строку браузера, что нельзя назвать хорошим решением.

Пожалуйста, верните в сообщениях имена и фамилии, спрячьте никому не нужные логины.

Сопоставление имени и логина

 
Vadim Zotov #:

Кажется, тормозить стало меньше.

Но остался очень неприятный момент - вместо имен и фамилий в сообщениях фигурируют логины пользователей. Логины вообще-то предназначены только для использования в качестве ключа в паре с паролем при авторизации пользователя. Они часто не отражают настоящего имени даже приблизительно. Поэтому, получая сообщение, приходится долго разбираться - кто же его прислал? Аналогично, когда отправляешь сообщение - создается впечатление, что отправка производится не тому, кому хочешь отправить. Даже в профиле пользователя нет сопоставления имени-фамилии и логина, сопоставить можно только через адресную строку браузера, что нельзя назвать хорошим решением.

Пожалуйста, верните в сообщениях имена и фамилии, спрячьте никому не нужные логины.


я думаю, что сейчас вернули бекап. 

Потому как сообщения от System до сих пор не работают.

Поэтому только ждать. Имхо.. сделать передышку. 

 
Vladislav Andruschenko #:

я думаю, что сейчас вернули бекап. 

Потому как сообщения от System до сих пор не работают.

Поэтому только ждать. Имхо.. сделать передышку. 

Подождем...

Хотя ранняя версия, которая хорошо работала, показывала нормальные имена и фамилии пользователей, а не их логины.
 
Vadim Zotov #:

Подождем...

Хотя ранняя версия, которая хорошо работала, показывала нормальные имена и фамилии пользователей, а не их логины.

ранняя система ломалась раз в неделю с сообщениями от System, что делало невозможным консультации и своевременное реагирование на вопросы из маркета. 

Например , когда год назад сломалась эта система, то пользователи начали жаловаться в СД, что продавцы не отвечают в комментариях и были разборки с Администрацией. 

Поэтому, при краше ЛС приходится обновлять страницу комментов каждого продукта, хотя бы раз в час, чтобы найти пропущенные сообщения... 

 
Vladislav Andruschenko #:

ранняя система ломалась раз в неделю с сообщениями от System, что делало невозможным консультации и своевременное реагирование на вопросы из маркета. 

Например , когда год назад сломалась эта система, то пользователи начали жаловаться в СД, что продавцы не отвечают в комментариях и были разборки с Администрацией. 

Поэтому, при краше ЛС приходится обновлять страницу комментов каждого продукта, хотя бы раз в час, чтобы найти пропущенные сообщения... 

Согласен. Это большая проблема, подрывающая авторитет разработчиков и сервиса. Надеюсь, она когда нибудь разрешится.
[Удален]  
Maxim Kuznetsov #:

это наверное Uladzimir её сломал :-) 

сделал канал про весёлые картинки да без Баскакова,

и сервер такого не выдержал

Он мне не даёт высказаться в канале, поэтому я вышел.
 

Опять чат тормозит и общаться, практически невозможно!!!

Клиент, купивший продукт не может получить от меня ответы на свои вопросы, т.к. общаться невозможно!!!

Когда почините???

 

Чиним, подождите немного.

Проблема из-за неожиданного DoS после изменения принципа работы чатов на сайте. Мы работаем над снижением нагрузки и включению геораспределения нагрузки на разные точки чат-системы по миру.

Сейчас у нас три точки в США, Голландии и Гонконге, но весь трафик сайта мы исторически направляли только в Европу.

Терминалы давно работают с гео точками, теперь надо сайт перестроить.

 
Renat Fatkhullin # :

Чиним, подождите немного.

Проблема из-за неожиданного DoS после изменения принципа работы чатов на сайте. Мы работаем над снижением нагрузки и включению геораспределения нагрузки на разные точки чат-системы по миру.

Сейчас у нас три точки в США, Голландии и Гонконге, но весь трафик сайта мы исторически направляли только в Европу.

Терминалы давно работают с гео точками, теперь надо сайт перестроить.

Интересно. Спасибо за разъяснение!
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