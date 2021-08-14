нет могу присоединиться к торговому счету
Всем привет! 14.08.2021 не могу присоединиться ни к одному торговому счету (брокеры разные) в терминале mt5, пишет:
2021.08.14 17:00:46.291 Network ----------------------------------------------- failed (Invalid terminal type)
в мобильном приложении тоже самое? у кого-то есть похожие проблемы?
Вы вводите логин и пароль от MQ5 счета? Или путаете с MQ4?
Пробовали в терминале MetaTrader 5 открыть новый демо-счет?
Всем привет! 14.08.2021 не могу
присоединиться
ни к одному торговому счету (брокеры разные) в терминале mt5, пишет:
2021.08.14 17:00:46.291 Network ----------------------------------------------- failed (Invalid terminal type)
в мобильном приложении тоже самое? у кого-то есть похожие проблемы?
А счета то Ваши или так на обум?)
Вы вводите логин и пароль от MQ5 счета? Или путаете с MQ4?
Пробовали в терминале MetaTrader 5 открыть новый демо-счет?
конечно от MQ5 счета. дело в том что в веб-терминале тоже нет коннекта, как и в мобильном приложении
А счета то Ваши или так на обум?)
наобум конечно )
конечно от MQ5 счета. дело в том что в веб-терминале тоже нет коннекта, как и в мобильном приложении
Проверьте данные счета: логин и пароль. Я только-что открыл Вебтерминал - счет автоматически был создан и всё подключилось к серверу MetaQuotes-Demo.
Всем привет! 14.08.2021 не могу присоединиться ни к одному торговому счету (брокеры разные) в терминале mt5, пишет:
2021.08.14 17:00:46.291 Network ----------------------------------------------- failed (Invalid terminal type)
в мобильном приложении тоже самое? у кого-то есть похожие проблемы?
Все нормально, и ничего не пустой -
Если все нормально, тогда почему на вновь созданном счету к выбору доступно 0 инструментов?
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Всем привет! 14.08.2021 не могу присоединиться ни к одному торговому счету (брокеры разные) в терминале mt5, пишет:
2021.08.14 17:00:46.291 Network ----------------------------------------------- failed (Invalid terminal type)
в мобильном приложении тоже самое? у кого-то есть похожие проблемы?