нет могу присоединиться к торговому счету

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Всем привет! 14.08.2021 не могу присоединиться ни к одному торговому счету (брокеры разные) в терминале mt5, пишет:

2021.08.14 17:00:46.291 Network -----------------------------------------------  failed (Invalid terminal type)


в мобильном приложении тоже самое? у кого-то есть похожие проблемы?


 
Dmytro Sierkov:

Всем привет! 14.08.2021 не могу присоединиться ни к одному торговому счету (брокеры разные) в терминале mt5, пишет:

2021.08.14 17:00:46.291 Network -----------------------------------------------  failed (Invalid terminal type)


в мобильном приложении тоже самое? у кого-то есть похожие проблемы?


Вы вводите логин и пароль от MQ5 счета? Или путаете с MQ4?

Пробовали в терминале MetaTrader 5 открыть новый демо-счет?

 
Dmytro Sierkov:

Всем привет! 14.08.2021 не могу

присоединиться

ни к одному торговому счету (брокеры разные) в терминале mt5, пишет:

2021.08.14 17:00:46.291 Network -----------------------------------------------  failed (Invalid terminal type)


в мобильном приложении тоже самое? у кого-то есть похожие проблемы?


А счета то Ваши или так на обум?)

 
Vladimir Karputov:

Вы вводите логин и пароль от MQ5 счета? Или путаете с MQ4?

Пробовали в терминале MetaTrader 5 открыть новый демо-счет?

конечно от MQ5 счета. дело в том что в веб-терминале тоже нет коннекта, как и в мобильном приложении

 
VVT:

А счета то Ваши или так на обум?)

наобум конечно )

 
Dmytro Sierkov:

конечно от MQ5 счета. дело в том что в веб-терминале тоже нет коннекта, как и в мобильном приложении

Проверьте данные счета: логин и пароль. Я только-что открыл Вебтерминал - счет автоматически был создан и всё подключилось к серверу MetaQuotes-Demo.

 
Dmytro Sierkov:

Всем привет! 14.08.2021 не могу присоединиться ни к одному торговому счету (брокеры разные) в терминале mt5, пишет:

2021.08.14 17:00:46.291 Network -----------------------------------------------  failed (Invalid terminal type)


в мобильном приложении тоже самое? у кого-то есть похожие проблемы?


Аналогично, похоже MT5 серверная часть слетела при обновлении у брокеров.
 
Проверил подключение к 'RoboForex-ECN' в Вебтерминале - подключилось. Проблем нет. Использую Chrome (x64, последняя версия).
 

Демо пустой, как и боевой


 
SEM:

Демо пустой, как и боевой


Все нормально, и ничего не пустой -

 
Sergey Golubev:

Все нормально, и ничего не пустой -

Если все нормально, тогда почему на вновь созданном счету к выбору доступно 0 инструментов?


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