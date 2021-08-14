нет могу присоединиться к торговому счету - страница 2

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Символы появились с 5-й попытки, но по 0 - время, несмотря на то что рынок по BTCUSD открыт


 
Sergey Golubev:

Все нормально, и ничего не пустой -

Открыл новый счет демо на MetaQuotes-Demo -

Потом мышкой (правой кнопкой) открыл символы -

Все нормально.

 
Sergey Golubev:

Открыл новый счет демо на MetaQuotes-Demo -

Потом мышкой (правой кнопкой) открыл символы -

Все нормально.

Тогда почему время по 0 , и последнее обновление на графике по BTCUSD 13.08.21 23:45?


 
SEM:

Тогда почему время по 0 , и последнее обновление на графике по BTCUSD 13.08.21 23:45?


возможно   MetaQuotes-Demo не дает котировки на выходные. вот скрины одного итого же счета. без крипты 23.55 пятница. с криптой текущее 12 13

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