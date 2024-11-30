Советники: Masaracsh
советник довольно аккуратно считает и "отбивает" все накладные расходы (спреды,свопы,проскальзывания), но не более того. Не пытается извлекать дополнительную прибыль.
можно сказать что просто "исключает" влияние спреда на результирующую линию Баланса.
рост депозита будет только если МатОжидание > 0. Зато малейшее отклонение в положительную сторону будет заметно.
иначе (почти на любых сигналах) картина будет такой :
марковская цепь MM Massaracsh выглядит так :
он действительно "подъедает" потери от спреда (свопов и скольжений тож)
и рост/падение линии баланса зависит только от исходного сигнала.
если сигнал допускает увеличение tp,sl имеет хотя-бы мизерное преимущество,
то всё замечательно будет расти :
это взятые "от болды" ма-шки.
без Массаракш, график был-бы ровно-ровно вниз, потому как MO совсем лишь чуть-чуть слегка больше 0.
Без такого ММ спред его сожрёт и даже не заметите наличие преимущества
проверяем, инвертируем сигнал и наблюдаем :
всё правильно - у оригинала MO было чуть выше 0, у "перевёрнутого" чуть меньше 0. И никакой ММ его уже не спасает :-)
PS/ залита новая версия, баг-фиксы мартингейла
Любопытно. Нет желания читать код 4й версии. Можете кратко объяснить, каким образом устраняются "сопли" мартина?
их можно "размыть" по времени, подрезав резкое нарастание объёма. Чтобы ни читать безумный код - посмотрите картинку чуть выше с "марковской цепью".
Если уже внутри мартина правильно сочетать "умножения лота" с изменением торгового диапазона, "умножения" производятся реже (заменяются сложениями) и по величени они меньше.
Сопля мартингейла уже не так резко бьёт
Картинка из ленты:
Чего-то он у меня вообще никаких позиций не открывает ), всё разрешил ему что можно )
странно, что в журнале пишет ? единственное что может быть - это если начальный стоп-лосс (или тейк-профит) указали меньше допустимого по символу (меньше чем стоп-левел)
в дефолтных настройках вполне себе работает :
На всякий случай, прикрепляю текущую версию, хотя она не должна отличаться
странно, что в журнале пишет ? единственное что может быть - это если начальный стоп-лосс (или тейк-профит) указали меньше допустимого по символу (меньше чем стоп-левел)
в дефолтных настройках вполне себе работает :
На всякий случай, прикрепляю текущую версию, хотя она не должна отличаться
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Masaracsh:
Советник с мартингейлом. Ничего не зарабатывает - баланс стремится к горизонту, зато может слить. Сигнал берётся от пересечения МА. При желании можете поменять торговый сигнал, результат будет тот-же
Автор: Maxim Kuznetsov