Советники: Masaracsh

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Masaracsh:

Советник с мартингейлом. Ничего не зарабатывает - баланс стремится к горизонту, зато может слить. Сигнал берётся от пересечения МА. При желании можете поменять торговый сигнал, результат будет тот-же

Автор: Maxim Kuznetsov

 

советник довольно аккуратно считает и "отбивает" все накладные расходы (спреды,свопы,проскальзывания), но не более того. Не пытается извлекать дополнительную прибыль.

можно сказать что просто "исключает" влияние спреда на результирующую линию Баланса. 

рост депозита будет только если МатОжидание > 0. Зато малейшее отклонение в положительную сторону будет заметно.

иначе (почти на любых сигналах) картина будет такой :

 

только сейчас дошло, это-ж ГРААЛЬ, как он есть...


массаракш, массаракш и ещё 100500 раз массаракш !!

лёгким движением руки горизонт можно наклонить вверх, в вторым подрезать "сопли" от мартингейла..

 

марковская цепь MM Massaracsh выглядит так :

он действительно "подъедает" потери от спреда (свопов и скольжений тож)
и рост/падение линии баланса зависит только от исходного сигнала.

если сигнал допускает увеличение tp,sl имеет хотя-бы мизерное преимущество,

то всё замечательно будет расти :

это взятые "от болды" ма-шки.

без Массаракш, график был-бы ровно-ровно вниз, потому как MO совсем лишь чуть-чуть слегка больше 0.

Без такого ММ спред его сожрёт и даже не заметите наличие преимущества

проверяем, инвертируем сигнал и наблюдаем :

всё правильно - у оригинала MO было чуть выше 0, у "перевёрнутого" чуть меньше 0. И никакой ММ его уже не спасает :-)

PS/ залита новая версия, баг-фиксы мартингейла

 
Любопытно. Нет желания читать код 4й версии. Можете кратко объяснить, каким образом устраняются "сопли" мартина?
 
pribludilsa:
Любопытно. Нет желания читать код 4й версии. Можете кратко объяснить, каким образом устраняются "сопли" мартина?

их можно "размыть" по времени, подрезав резкое нарастание объёма. Чтобы ни читать безумный код - посмотрите картинку чуть выше с "марковской цепью".

Если уже внутри мартина правильно сочетать "умножения лота" с изменением торгового диапазона, "умножения" производятся реже (заменяются сложениями) и по величени они меньше.

Сопля мартингейла уже не так резко бьёт

Картинка из ленты:

 
Спасибо.
 
Чего-то он у меня вообще никаких позиций не открывает ), всё разрешил ему что можно )
 
Вячеслав Рыльцев #:
Чего-то он у меня вообще никаких позиций не открывает ), всё разрешил ему что можно )

странно, что в журнале пишет ? единственное что может быть - это если начальный стоп-лосс (или тейк-профит) указали меньше допустимого по символу (меньше чем стоп-левел) 

в дефолтных настройках вполне себе работает :

На всякий случай, прикрепляю текущую версию, хотя она не должна отличаться

Файлы:
Massaracsh.mq4  55 kb
Massaracsh.ex4  34 kb
 
Maxim Kuznetsov #:

странно, что в журнале пишет ? единственное что может быть - это если начальный стоп-лосс (или тейк-профит) указали меньше допустимого по символу (меньше чем стоп-левел) 

в дефолтных настройках вполне себе работает :

На всякий случай, прикрепляю текущую версию, хотя она не должна отличаться

Спасибо скачала и попробую что к чему...
Можете доработать советники или из нескольких собрать советник?
Есть советник на базе rsi но там нету стоплосс трелинг тейк Профит динамичный тп и так далее 
 
Muslim Muslimov #:
Спасибо скачала и попробую что к чему...
Можете доработать советники или из нескольких собрать советник?
Есть советник на базе rsi но там нету стоплосс трелинг тейк Профит динамичный тп и так далее 

skachal etu sovetnika no na testere ne otkrivalo ne odnu sdelku pochemu tak?

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