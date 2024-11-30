Советники: Masaracsh - страница 2

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Muslim Muslimov #:

skachal etu sovetnika no na testere ne otkrivalo ne odnu sdelku pochemu tak?

Проверьте значения выставленных параметров - наверняка меньше допутимых также загрузите историю по символу выставите значение спреда в тестере и тестируйте по модели по ценам открытия на М1

И сюда итоги выложите и отчеты с журнала какие ошибки пишет если есть....
 

чё-то в старой 4-ке логины слетили, новые demo не подключаются, чтоб проверить...

проще оказалось в 5-ку портировать

всё работает 

портированное в 5-ку прикладываю.. прочих изменений нет
Файлы:
Massaracsh.mq5  59 kb
Massaracsh.ex5  99 kb
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