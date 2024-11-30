Советники: Masaracsh - страница 2
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skachal etu sovetnika no na testere ne otkrivalo ne odnu sdelku pochemu tak?
чё-то в старой 4-ке логины слетили, новые demo не подключаются, чтоб проверить...
проще оказалось в 5-ку портировать
всё работает