Сдвиг свечи по времени открытия/закрытия
Здравствуйте, нужен период конвертер который сдвигал бы время открытия и закрытия свечи. Например возьмем H1. Стандартная свеча открывается в 05:00 и закрывается в 06:00 (время выбрано случайно), а необходимо, чтобы можно было преобразовать график на котором свеча будет открываться в 04:59 и закрываться в 05:59.
Такой график должен быть онлайн и возможность подключить к нему советник.
Автономные графики в помощь. Если для МТ5, то пользовательские.
Автономные графики в помощь. Если для МТ5, то пользовательские.
Вы имеете ввиду встроенный период конвертер? Взяв 1М и в настройках прописать 59. Открыть автономный график?
Если это, то такое не подходит. Нужно, чтобы свеча открывалась и закрывалась в одну и ту же минуту времени.То есть для часового графика как в примере, нужно чтобы открытие и закрытие свечи было на одну минуту раньше.
Вы имеете ввиду встроенный период конвертер? Взяв 1М и в настройках прописать 59. Открыть автономный график?
Если это, то такое не подходит. Нужно, чтобы свеча открывалась и закрывалась в одну и ту же минуту времени.То есть для часового графика как в примере, нужно чтобы открытие и закрытие свечи было на одну минуту раньше.
Нет. Нужно написать свой period_converter, который создаст автономный график с нужными характеристиками. Пример создания автономного графика в виде индикатора - https://www.mql5.com/ru/code/13954
- www.mql5.com
- www.mql5.com
Нет. Нужно написать свой period_converter, который создаст автономный график с нужными характеристиками. Пример создания автономного графика в виде индикатора - https://www.mql5.com/ru/code/13954
Добрый день, а есть пошаговая инструкция как настроить все, чтобы получить такой график как описывал в старттопике?
https://www.mql5.com/ru/articles/1208
Да, спасибо, я находил темы на форуме ссылающиеся на эту страницу, скачал файлы, установил в MT5, но он вообще их не увидел. Сконвертировал и установил в МТ4, файлы отобразились как неактивные черным ромбиком :(
Да, спасибо, я находил темы на форуме ссылающиеся на эту страницу, скачал файлы, установил в MT5, но он вообще их не увидел. Сконвертировал и установил в МТ4, файлы отобразились как неактивные черным ромбиком :(
Попробуйте обратиться к автору статьи в соответствующей ветке.
Но скорее всего файлы нужно просто положить в нужные папки и скомпилировать. Начните с Файл - Открыть каталог данных.
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Такой график должен быть онлайн и возможность подключить к нему советник.