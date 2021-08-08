Сдвиг свечи по времени открытия/закрытия

Новый комментарий
 
Здравствуйте, нужен конвертер который сдвигал бы время открытия и закрытия свечи. Например возьмем H1. Стандартная свеча открывается в 05:00 и закрывается в 06:00 (время выбрано случайно), а необходимо, чтобы можно было преобразовать график на котором свеча будет открываться в 04:59 и закрываться в 05:59.

Такой график должен быть онлайн и возможность подключить к нему советник.
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций
  • www.mql5.com
Свойства позиций - Торговые константы - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Vitalii Dobrenko:
Здравствуйте, нужен период конвертер который сдвигал бы время открытия и закрытия свечи. Например возьмем H1. Стандартная свеча открывается в 05:00 и закрывается в 06:00 (время выбрано случайно), а необходимо, чтобы можно было преобразовать график на котором свеча будет открываться в 04:59 и закрываться в 05:59.

Такой график должен быть онлайн и возможность подключить к нему советник.

Автономные графики в помощь. Если для МТ5, то пользовательские.

 
Ihor Herasko:

Автономные графики в помощь. Если для МТ5, то пользовательские.

Вы имеете ввиду встроенный  период конвертер? Взяв 1М и в настройках прописать 59. Открыть автономный график?

Если это, то такое не подходит. Нужно, чтобы свеча открывалась и закрывалась в одну и ту же минуту времени.

То есть для часового графика как в примере, нужно чтобы открытие и закрытие свечи было на одну минуту раньше.
 
Vitalii Dobrenko:

Вы имеете ввиду встроенный  период конвертер? Взяв 1М и в настройках прописать 59. Открыть автономный график?

Если это, то такое не подходит. Нужно, чтобы свеча открывалась и закрывалась в одну и ту же минуту времени.

То есть для часового графика как в примере, нужно чтобы открытие и закрытие свечи было на одну минуту раньше.

Нет. Нужно написать свой period_converter, который создаст автономный график с нужными характеристиками. Пример создания автономного графика в виде индикатора - https://www.mql5.com/ru/code/13954

 
https://www.mql5.com/ru/articles/1208
Жидкий график
Жидкий график
  • www.mql5.com
Как выглядит часовой график, у которого бары открываются со второй или с пятой минуты часа? Как выглядит перерисовывающийся график, у которого времена открытия баров изменяются каждую минуту? Какие преимущества даёт торговля по таким графикам? Ответы на эти вопросы вы найдёте в данной статье.
 
Ihor Herasko:

Нет. Нужно написать свой period_converter, который создаст автономный график с нужными характеристиками. Пример создания автономного графика в виде индикатора - https://www.mql5.com/ru/code/13954

Добрый день, а есть пошаговая инструкция как настроить все, чтобы получить такой график как описывал в старттопике?

 
Andrey Khatimlianskii:
https://www.mql5.com/ru/articles/1208

Да, спасибо, я находил темы на форуме ссылающиеся на эту страницу, скачал файлы, установил в MT5, но он вообще их не увидел. Сконвертировал и установил в МТ4, файлы отобразились как неактивные черным ромбиком :(




 
Vitalii Dobrenko:

Да, спасибо, я находил темы на форуме ссылающиеся на эту страницу, скачал файлы, установил в MT5, но он вообще их не увидел. Сконвертировал и установил в МТ4, файлы отобразились как неактивные черным ромбиком :(

Попробуйте обратиться к автору статьи в соответствующей ветке.

Но скорее всего файлы нужно просто положить в нужные папки и скомпилировать. Начните с Файл - Открыть каталог данных.

Новый комментарий