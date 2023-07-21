Цветовые шаблоны для MT5. 40 штук. - страница 2

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Sergey Golubev:

По правилам Маркета относительно этого архива - не знаю.
Но в Маркете есть такой скрипт, что, например, откроешь чарт, приаттачишь к нему индикаторы, а потом меняешь цвет этого чарта.

Например, открываем чарт и свойства.
Смотрим цветовые схемы. Там их четыре:



А скрипт добавляет еще девять:

А сейчас приходится открывать чарт, применять свою темплату/шаблон, потом открывать вашу цветовую темплату, и переносить цвета с одного чарта по вашей темплате на свой (со свойства графика от вас на свойство графика на мою темплату) ... а это долго.

Вот я просто открыл график, применил свою темплату/шаблон (а это индикаторы с настройками).
И потом вручную менял цветовую схему со своей на вашу (и это было долго, так как вручную):

MetaTrader Trading Platform Screenshots

FB, D1, 2021.07.29

Just2Trade Online Ltd, MetaTrader 5, Demo

FB, D1, 2021.07.29, Just2Trade Online Ltd, MetaTrader 5, Demo


Потому что у вас не темплаты, а цветовые схемы, которые пользователю надо применять к своим уже темплатам/шаблонам.

 
Sergey Golubev:

По правилам Маркета относительно этого архива - не знаю.
Но в Маркете есть такой скрипт, что, например, откроешь чарт, приаттачишь к нему индикаторы, а потом меняешь цвет этого чарта.

Например, открываем чарт и свойства.
Смотрим цветовые схемы. Там их четыре:



А скрипт добавляет еще девять:

А куда тот скрипт добавляет цветовые схемы? Вы так пишите, что как будто в тот список в свойствах символа. Но ведь не так же. Просто индикатор, в котором выбирается цветовая схема. Но зачем нужен индикатор, если для этого существуют шаблоны? Только для того, чтобы запихнуть схемы в маркет.

Можно скрипт сделать, который при запуске создаст кучу файлов с шаблонами, их потом перенести в папку шаблонов и все.

 
Sergey Golubev:

А сейчас приходится открывать чарт, применять свою темплату/шаблон, потом открывать вашу цветовую темплату, и переносить цвета с одного чарта по вашей темплате на свой (со свойства графика от вас на свойство графика на мою темплату) ... а это долго.

Вот я просто открыл график, применил свою темплату/шаблон (а это индикаторы с настройками).
И потом вручную менял цветовую схему со своей на вашу (и это было долго, так как вручную):


Потому что у вас не темплаты, а цветовые схемы, которые пользователю надо применять к своим уже темплатам/шаблонам.

Да. Логично. Лучше делать индикатор. 

 
Dmitry Fedoseev:

А куда тот скрипт добавляет цветовые схемы? Вы так пишите, что как будто в тот список в свойствах символа. Но ведь не так же. Просто индикатор, в котором выбирается цветовая схема. Но зачем нужен индикатор, если для этого существуют шаблоны? Только для того, чтобы запихнуть схемы в маркет.

Можно скрипт сделать, который при запуске создаст кучу файлов с шаблонами, их потом перенести в папку шаблонов и все.

У меня уже куча шаблонов.
Но шаблон для меня - это график с индикаторами, которые приаттачены на этот график с настройками.
Вот один шаблон:

А потом я скриптом просто меняю цветовую схему (эта схема там у него называется TradeStation):

И еще -

А эта схема называется Tradingview:

 

А сейчас приходится (при использовании своего шаблона) - вручную переносить его цветовую схему на свой график (а это долго):



Выше картинка - это цветовая схема топикстартера.
Переношу на свой график (открытый по своему шаблону) копипастом каждой линии свойств.
 

Пора просить возможность ввода нового шаблона редактируемого пользователем: цветовой шаблон. И чтобы он отображался в списке цветовых шаблонов 

 
Anton Polkovnikov:

Уважаемый Модератор, подскажите, а вот такой архив возможно загрузить на Маркет в качестве бесплатного продукта? Форум-то читает меньше народу...

В приложении скрипт, можете разместить его в маркете от своего имени, если хотите. Или к кодабазе.

Добавил еще включение рисования сетки, но во всех случаях она цвете Silver. Если придумаете цвета для сетки - добавлю.

Файлы:
tpl.mq5  7 kb
 
Dmitry Fedoseev:

В приложении скрипт, можете разместить его в маркете от своего имени, если хотите. Или к кодабазе.

Добавил еще включение рисования сетки, но во всех случаях она цвете Silver. Если придумаете цвета для сетки - добавлю.

Большое спасибо.



 

Все шаблоны графиков имеют в первом разделе такие параметры:

<chart>
***
background_color=16448255
foreground_color=0
barup_color=16711680
bardown_color=255
bullcandle_color=16711680
bearcandle_color=255
chartline_color=0
volumes_color=32768
grid_color=12632256
bidline_color=12632256
askline_color=12632256
lastline_color=12632256
stops_color=17919
windows_total=1

<window>


Цвет записан как десятичное значение шестнадцатеричного целочисленного представления (Шестнадцатеричное число имеет вид 0x00BBGGRR) - в общем это (long)Color

Значит можно сделать применение любой цветовой схемы (из шаблона графика) на любой график и при этом будут меняться только цвета, а на объекты и индикаторы это не повлияет.

 
А можно как-то сделать чтобы фон менялся если есть ордера? Ну например красный был?
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