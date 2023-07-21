Цветовые шаблоны для MT5. 40 штук. - страница 2
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По правилам Маркета относительно этого архива - не знаю.
Но в Маркете есть такой скрипт, что, например, откроешь чарт, приаттачишь к нему индикаторы, а потом меняешь цвет этого чарта.
Например, открываем чарт и свойства.
Смотрим цветовые схемы. Там их четыре:
А скрипт добавляет еще девять:
А сейчас приходится открывать чарт, применять свою темплату/шаблон, потом открывать вашу цветовую темплату, и переносить цвета с одного чарта по вашей темплате на свой (со свойства графика от вас на свойство графика на мою темплату) ... а это долго.
Вот я просто открыл график, применил свою темплату/шаблон (а это индикаторы с настройками).
И потом вручную менял цветовую схему со своей на вашу (и это было долго, так как вручную):
MetaTrader Trading Platform Screenshots
FB, D1, 2021.07.29
Just2Trade Online Ltd, MetaTrader 5, Demo
Потому что у вас не темплаты, а цветовые схемы, которые пользователю надо применять к своим уже темплатам/шаблонам.
По правилам Маркета относительно этого архива - не знаю.
Но в Маркете есть такой скрипт, что, например, откроешь чарт, приаттачишь к нему индикаторы, а потом меняешь цвет этого чарта.
Например, открываем чарт и свойства.
Смотрим цветовые схемы. Там их четыре:
А скрипт добавляет еще девять:
А куда тот скрипт добавляет цветовые схемы? Вы так пишите, что как будто в тот список в свойствах символа. Но ведь не так же. Просто индикатор, в котором выбирается цветовая схема. Но зачем нужен индикатор, если для этого существуют шаблоны? Только для того, чтобы запихнуть схемы в маркет.
Можно скрипт сделать, который при запуске создаст кучу файлов с шаблонами, их потом перенести в папку шаблонов и все.
А сейчас приходится открывать чарт, применять свою темплату/шаблон, потом открывать вашу цветовую темплату, и переносить цвета с одного чарта по вашей темплате на свой (со свойства графика от вас на свойство графика на мою темплату) ... а это долго.
Вот я просто открыл график, применил свою темплату/шаблон (а это индикаторы с настройками).
И потом вручную менял цветовую схему со своей на вашу (и это было долго, так как вручную):
Потому что у вас не темплаты, а цветовые схемы, которые пользователю надо применять к своим уже темплатам/шаблонам.
Да. Логично. Лучше делать индикатор.
А куда тот скрипт добавляет цветовые схемы? Вы так пишите, что как будто в тот список в свойствах символа. Но ведь не так же. Просто индикатор, в котором выбирается цветовая схема. Но зачем нужен индикатор, если для этого существуют шаблоны? Только для того, чтобы запихнуть схемы в маркет.
Можно скрипт сделать, который при запуске создаст кучу файлов с шаблонами, их потом перенести в папку шаблонов и все.
У меня уже куча шаблонов.
Но шаблон для меня - это график с индикаторами, которые приаттачены на этот график с настройками.
Вот один шаблон:
А потом я скриптом просто меняю цветовую схему (эта схема там у него называется TradeStation):
И еще -
А эта схема называется Tradingview:
А сейчас приходится (при использовании своего шаблона) - вручную переносить его цветовую схему на свой график (а это долго):
Выше картинка - это цветовая схема топикстартера.
Переношу на свой график (открытый по своему шаблону) копипастом каждой линии свойств.
Пора просить возможность ввода нового шаблона редактируемого пользователем: цветовой шаблон. И чтобы он отображался в списке цветовых шаблонов
Уважаемый Модератор, подскажите, а вот такой архив возможно загрузить на Маркет в качестве бесплатного продукта? Форум-то читает меньше народу...
В приложении скрипт, можете разместить его в маркете от своего имени, если хотите. Или к кодабазе.
Добавил еще включение рисования сетки, но во всех случаях она цвете Silver. Если придумаете цвета для сетки - добавлю.
В приложении скрипт, можете разместить его в маркете от своего имени, если хотите. Или к кодабазе.
Добавил еще включение рисования сетки, но во всех случаях она цвете Silver. Если придумаете цвета для сетки - добавлю.
Большое спасибо.
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURUSD, H1, 2021.07.29
Just2Trade Online Ltd, MetaTrader 5, Demo
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURUSD, H1, 2021.07.29
Just2Trade Online Ltd, MetaTrader 5, Demo
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURUSD, H1, 2021.07.29
Just2Trade Online Ltd, MetaTrader 5, Demo
Все шаблоны графиков имеют в первом разделе такие параметры:
Цвет записан как десятичное значение шестнадцатеричного целочисленного представления (Шестнадцатеричное число имеет вид 0x00BBGGRR) - в общем это (long)Color
Значит можно сделать применение любой цветовой схемы (из шаблона графика) на любой график и при этом будут меняться только цвета, а на объекты и индикаторы это не повлияет.