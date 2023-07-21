Цветовые шаблоны для MT5. 40 штук.

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Дорогие друзья!

Сам постоянно думал о том, что неплохо было бы найти подобный архивчик, ибо лень руками самому что-то придумывать. Архивчик не нашел. Пришлось придумывать самому. Количество — 40 штук. Оттенки различные.

***

Установка:
Найти папку с МТ5. Обычно располагается на диске C:\Users\user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ — номер терминала.
Далее: MQL5\Profiles\Templates — распаковываем сюда.

Ну и немного примеров...


Файлы:
caribbeanbeach.png  51 kb
frosting.png  19 kb
giraffe.png  19 kb
SGTemplates_part1.zip  36 kb
 

Прикрепите архив при помощи кнопки  Прикрепить файл

(Я отредактировал Ваше сообщение и вставил Ваши картинки)

 
Vladimir Karputov:
Прикрепите архив при помощи кнопки 

сделано

 

зачем это нужно? можно же через F8 менять фон.

 
Ramiz Mavludov:

зачем это нужно? можно же через F8 менять фон.

В шаблоне графика ведь не только фон меняется - а ещё и другие цвета. Одним махом график сильно меняется.

 
Anton Polkovnikov:

Дорогие друзья!

Сам постоянно думал о том, что неплохо было бы найти подобный архивчик, ибо лень руками самому что-то придумывать. Архивчик не нашел. Пришлось придумывать самому. Количество — 40 штук. Оттенки различные.

***

Установка:
Найти папку с МТ5. Обычно располагается на диске C:\Users\user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ — номер терминала.
Далее: MQL5\Profiles\Templates — распаковываем сюда.

Ну и немного примеров...


Большое спасибо, то что искал, свой цвета не нравятся ).

[Удален]  
Молодец.
 
Здорово! Вот когда ещё разработчики догадаются дать возможность сохранять собственные настройки в облаке, то тогда это станет актуально.
 
Alexey Oreshkin:
Здорово! Вот когда ещё разработчики догадаются дать возможность сохранять собственные настройки в облаке, то тогда это станет актуально.

Вы уже сейчас можете сохранять графики, шаблоны графиков и профили графиков - достаточно отметить папки и отослать их в Хранилище.

 
Vladimir Karputov:

Вы уже сейчас можете сохранять графики, шаблоны графиков и профили графиков - достаточно отметить папки и отослать их в Хранилище.

Уважаемый Модератор, подскажите, а вот такой архив возможно загрузить на Маркет в качестве бесплатного продукта? Форум-то читает меньше народу...

 
Anton Polkovnikov:

Уважаемый Модератор, подскажите, а вот такой архив возможно загрузить на Маркет в качестве бесплатного продукта? Форум-то читает меньше народу...

По правилам Маркета относительно этого архива - не знаю.
Но в Маркете есть такой бесплатный скрипт, что, например, откроешь чарт, приаттачишь к нему индикаторы, а потом меняешь цвет этого чарта.

Например, открываем чарт и свойства.
Смотрим цветовые схемы. Там их четыре:



А скрипт добавляет еще девять:

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