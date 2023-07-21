Цветовые шаблоны для MT5. 40 штук.
Прикрепите архив при помощи кнопки
(Я отредактировал Ваше сообщение и вставил Ваши картинки)
Прикрепите архив при помощи кнопки
сделано
зачем это нужно? можно же через F8 менять фон.
зачем это нужно? можно же через F8 менять фон.
В шаблоне графика ведь не только фон меняется - а ещё и другие цвета. Одним махом график сильно меняется.
Дорогие друзья!
Сам постоянно думал о том, что неплохо было бы найти подобный архивчик, ибо лень руками самому что-то придумывать. Архивчик не нашел. Пришлось придумывать самому. Количество — 40 штук. Оттенки различные.
***
Установка:
Найти папку с МТ5. Обычно располагается на диске C:\Users\user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ — номер терминала.
Далее: MQL5\Profiles\Templates — распаковываем сюда.
Ну и немного примеров...
Большое спасибо, то что искал, свой цвета не нравятся ).
Здорово! Вот когда ещё разработчики догадаются дать возможность сохранять собственные настройки в облаке, то тогда это станет актуально.
Вы уже сейчас можете сохранять графики, шаблоны графиков и профили графиков - достаточно отметить папки и отослать их в Хранилище.
Вы уже сейчас можете сохранять графики, шаблоны графиков и профили графиков - достаточно отметить папки и отослать их в Хранилище.
Уважаемый Модератор, подскажите, а вот такой архив возможно загрузить на Маркет в качестве бесплатного продукта? Форум-то читает меньше народу...
Уважаемый Модератор, подскажите, а вот такой архив возможно загрузить на Маркет в качестве бесплатного продукта? Форум-то читает меньше народу...
По правилам Маркета относительно этого архива - не знаю.
Но в Маркете есть такой бесплатный скрипт, что, например, откроешь чарт, приаттачишь к нему индикаторы, а потом меняешь цвет этого чарта.
Например, открываем чарт и свойства.
Смотрим цветовые схемы. Там их четыре:
А скрипт добавляет еще девять:
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Дорогие друзья!
Сам постоянно думал о том, что неплохо было бы найти подобный архивчик, ибо лень руками самому что-то придумывать. Архивчик не нашел. Пришлось придумывать самому. Количество — 40 штук. Оттенки различные.
***
Установка:
Найти папку с МТ5. Обычно располагается на диске C:\Users\user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ — номер терминала.
Далее: MQL5\Profiles\Templates — распаковываем сюда.
Ну и немного примеров...