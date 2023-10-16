Хочу оспорить оставленный отзыв - страница 2
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Boris Gulikov:
То есть нашли за что зацепиться? )))
Однако же это полностью обесценивает вашу теорию о том, что подписчик не пользовался подпиской и не имел оснований оставлять какой либо отзыв.
То есть нашли за что зацепиться? )))
Я не выдумываю. Я немного утрирую.
Возможно, с момента подписки прошли не минуты, а час или два. Я не знаю.
Он подписался ночью, ночью и отписался. Когда в РФ ночь была, я имею в виду.
То есть теоретически он мог всё сделать за несколько минут. Если почему-то сделал это за несколько часов, то я этого не заметил.
Вечером лёг спать, отзыва не было. Проснулся, отзыв есть. А также есть подписка/отписка. И абсолютно неважно, сколько времени у спамера заняло всё это действо. Пять минут или пять часов.
Тем более, отзыв лживый. Человек не пытался со мной связаться и о плохой коммуникации речи быть не может.
Однако же это полностью обесценивает вашу теорию о том, что подписчик не пользовался подпиской и не имел оснований оставлять какой либо отзыв.
Это сколько он пользовался сигналом?
Как бы то ни было, рад, что модератор обратил внимание.
Надеюсь, что разберётся.
Не часто обращаюсь за помощью, поэтому даже не знаю, что за "сервисдеск" такой.
Если не сложно, кто-нибудь скиньте ссылку нубу на "сервисдеск" :)
Как бы то ни было, рад, что модератор обратил внимание.
Надеюсь, что разберётся.
Не часто обращаюсь за помощью, поэтому даже не знаю, что за "сервисдеск" такой.
Если не сложно, кто-нибудь скиньте ссылку нубу на "сервисдеск" :)
https://www.mql5.com/ru/users/bag-76/servicedeskдолжно получиться
https://www.mql5.com/ru/users/bag-76/servicedesk
Спасибо!
Только вроде бы тут финансовые вопросы.
При чём тут спамеры, не очень понятно.
Это сколько он пользовался сигналом?
это 166 фин.операций, в среднем это около 1.5 часов
это 166 фин.операций, в среднем это около 1.5 часов
Это сколько он пользовался сигналом?
Извиняюсь что встреваю (я не модерирую сигналы), но просто посмотрел на того товарища - он довольно активен в отзывах (в разных).
Да, он тоже сигнальщик. Но чистого спама я не увидел. Может и есть у него какая-то хитрость ... но это сразу не разглядишь (так как никаких отзывов у него на его сигнале нет, но позиционирует себя из США с FIFO rules, то есть, как я понял - ищет именно такие сигналы).
Кстати, слово "communication" пишется с двумя "m" (а у него - с одним).
Поэтому, наверное, это у него проблемы с коммуникацией.
Если бы я был бы на вашем месте, то я бы ему ответил по английски там же в отзывах, что если у него проблемы с коммуникацией, то этого бояться не надо, так как он может задать вопрос не только по-русски, но и по-английски, и всегда получит помощь, например - ссылку на англоязычную ветку о том, как настроить подписку в Метатрейдере и синхронизировать её с MQL5 VPS.
Я вижу - сигнальщики отвечают на отзывы, значит - можно (это в отзывах; не в обсуждении):
Или обратитесь в сервис чтобы удалили "напонятный" и "незаконченный" отзыв.
Но если отзывов будет например 100, а половина из них вам не будет нравиться ... то сервис деск просто перестанет реагировать ...
Просто отвечайте там им сами (если это возможно в отзывах), или не обращайте внимание.
Извиняюсь что встреваю (я не модерирую сигналы), но просто посмотрел на того товарища - он довольно активен в отзывах (в разных).
Да, он тоже сигнальщик. Но чистого спама я не увидел. Может и есть у него какая-то хитрость ... но это сразу не разглядишь (так как никаких отзывов у него на его сигнале нет, но позиционирует себя из США с FIFO rules, то есть, как я понял - ищет именно такие сигналы).
Кстати, слово "communication" пишется с двумя "m" (а у него - с одним).
Поэтому, наверное, это у него проблемы с коммуникацией.
Если бы я был бы на вашем месте, то я бы ему ответил по английски там же в отзывах, что если у него проблемы с коммуникацией, то этого бояться не надо, так как он может задать вопрос не только по-русски, но и по-английски, и всегда получит помощь, например - ссылку на англоязычную ветку о том, как настроить подписку в Метатрейдере и синхронизировать её с MQL5 VPS.
Я вижу - сигнальщики отвечают на отзывы, значит - можно (это в отзывах; не в обсуждении):
Или обратитесь в сервис чтобы удалили "напонятный" и "незаконченный" отзыв.
Но если отзывов будет например 100, а половина из них вам не будет нравиться ... то сервис деск просто перестанет реагировать ...
Просто отвечайте там им сами (если это возможно в отзывах), или не обращайте внимание.
Спасибо за развёрнутый совет.
В моё случае почему-то нет возможности ответа на отзыв. Иначе бы давно там что-нибудь написал.
Есть кнопка "Нарушение". Несколько раз писал туда, чтобы посмотрели на этот "отзыв", но никто не отозвался...
Не понял почему надо писать в "сервисдеск", если там все темы обращения связаны с финансовой тематикой...