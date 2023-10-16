Хочу оспорить оставленный отзыв - страница 6

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Arkadii Zagorulko:
Так а что этот пользователь вам ответил? Вы спрашивали почему он оставил одну звезду?

А что это изменит? Вероятно он неадекват.

У меня недавно один покупатель попросил добавить алерт в мой индикатор. Сам написал что за это поставит 5 звезд...

Я добавил, (пришло уведомление об отзыве) он поставил 5 звезд, ну думаю все ок. Спустя час , стоит 2 звезды от этого пользователя.

А на вопрос почему , что не так 1 звезда.

Какой вывод?

 
Arkadii Zagorulko:
Так а что этот пользователь вам ответил? Вы спрашивали почему он оставил одну звезду?
Вы у гопников спрашиваете почему они Вам зуб выбили?
 
Boris Gulikov:
Вы у гопников спрашиваете почему они Вам зуб выбили?

Прямо в точку. Я в принципе об этом и написал постом выше.

 
Boris Gulikov:
Вы у гопников спрашиваете почему они Вам зуб выбили?

А как же тогда определить что это именно гопники?))

 
Boris Gulikov:
Вы у гопников спрашиваете почему они Вам зуб выбили?

Ну я бы спросил, хуже уже не будет, может причина всет-таки есть.

Вот у меня за две работы нет зачисления средств. Я подумал, что заказчик пытается вернуть как-то деньги через свою платежную систему.

Спросил его, он понятия не имеет что происходит. Скорее всего так и есть, иначе как минимум, не ответил бы. 

 
Arkadii Zagorulko:

Ну я бы спросил, хуже уже не будет, может причина всет-таки есть.

Вот у меня за две работы нет зачисления средств. Я подумал, что заказчик пытается вернуть как-то деньги через свою платежную систему.

Спросил его, он понятия не имеет что происходит. Скорее всего так и есть, иначе как минимум, не ответил бы. 

в смысле - две недели прошло, а денег нет? а что пишется в списке операций?

 
Aleksey Mavrin:

в смысле - две недели прошло, а денег нет? а что пишется в списке операций?

Да я в соседней теме писал, мне и ответ дали, что мол 100% гарантии быть не может. Ну я всё-таки в печали :(


 
Arkadii Zagorulko:

Спросил его, он понятия не имеет что происходит. Скорее всего так и есть, иначе как минимум, не ответил бы. 

Ну варианта 3: либо он врет... либо врешь ты , либо кто-то другой....

 
Evgeny Belyaev:

Ну варианта 3: либо он врет... либо врешь ты , либо кто-то другой....

Мне больше интересно, заказчик отменил платеж через платежную систему - его за это банить будут?.
Поэтому предлагаю Аркадию выполнить ещё работу для него! 
 
Тут один идиот через пол-года после покупки поставил одну звезду моему индикатору (у которого нет еще оценок) и написал, что у "индикатора нет алертов", хотя у этого индикатора в настройках можно задать все возможные алерты и их комбинации и все это работает. Потом этот идиот скачал мой бесплатный популярный  индикатор, поставил одну звезду и написал то же самое (фантазии видать нет), хотя и у этого индикатора имеются все алерты и множество весьма положительных оценок. Видать слил и от злобы начал гадить.  Написал в сервисдеск, но они ответили, что эту оценку убрать не могут.
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