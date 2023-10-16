Хочу оспорить оставленный отзыв - страница 6
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Так а что этот пользователь вам ответил? Вы спрашивали почему он оставил одну звезду?
А что это изменит? Вероятно он неадекват.
У меня недавно один покупатель попросил добавить алерт в мой индикатор. Сам написал что за это поставит 5 звезд...
Я добавил, (пришло уведомление об отзыве) он поставил 5 звезд, ну думаю все ок. Спустя час , стоит 2 звезды от этого пользователя.
А на вопрос почему , что не так 1 звезда.
Какой вывод?
Так а что этот пользователь вам ответил? Вы спрашивали почему он оставил одну звезду?
Вы у гопников спрашиваете почему они Вам зуб выбили?
Прямо в точку. Я в принципе об этом и написал постом выше.
Вы у гопников спрашиваете почему они Вам зуб выбили?
А как же тогда определить что это именно гопники?))
Вы у гопников спрашиваете почему они Вам зуб выбили?
Ну я бы спросил, хуже уже не будет, может причина всет-таки есть.
Вот у меня за две работы нет зачисления средств. Я подумал, что заказчик пытается вернуть как-то деньги через свою платежную систему.
Спросил его, он понятия не имеет что происходит. Скорее всего так и есть, иначе как минимум, не ответил бы.
Ну я бы спросил, хуже уже не будет, может причина всет-таки есть.
Вот у меня за две работы нет зачисления средств. Я подумал, что заказчик пытается вернуть как-то деньги через свою платежную систему.
Спросил его, он понятия не имеет что происходит. Скорее всего так и есть, иначе как минимум, не ответил бы.
в смысле - две недели прошло, а денег нет? а что пишется в списке операций?
в смысле - две недели прошло, а денег нет? а что пишется в списке операций?
Да я в соседней теме писал, мне и ответ дали, что мол 100% гарантии быть не может. Ну я всё-таки в печали :(
Спросил его, он понятия не имеет что происходит. Скорее всего так и есть, иначе как минимум, не ответил бы.
Ну варианта 3: либо он врет... либо врешь ты , либо кто-то другой....
Ну варианта 3: либо он врет... либо врешь ты , либо кто-то другой....