Мигание линий и прямоугольников в момент прогрузки котировок - страница 2
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Попробовал запустить тот код (который выше), у меня не мерцает. В тестере тоже попробовал - тоже не мерцает. Пробовал сжать окно так, чтобы левый край ушел за пределы видимости - тоже не мерцает.
А вот что заметил - если сжать график по вертикали, чтобы прямоугольники стали узкими, они (некторые из них) иногда получаются то шире на 1 пиксель, то уже. Синяя линия то по центру, то ближе к краю, то совсем на краю - вот от этого есть неприятные впечатления. Надо более разумно подойти к расчету уровней, чтобы не было такого.
Попробовал запустить тот код (который выше), у меня не мерцает. В тестере тоже попробовал - тоже не мерцает. Пробовал сжать окно так, чтобы левый край ушел за пределы видимости - тоже не мерцает.
А вот что заметил - если сжать график по вертикали, чтобы прямоугольники стали узкими, они (некторые из них) иногда получаются то шире на 1 пиксель, то уже. Синяя линия то по центру, то ближе к краю, то совсем на краю - вот от этого есть неприятные впечатления. Надо более разумно подойти к расчету уровней, чтобы не было такого.
Вы перейдите на W1 и потом на пару набрасывайте другие пары мышкой, чтобы найти ту, в которой ещё не загружены котировки. А когда увидите, как они загружаются, то увидите мерцание.
Проверено на двух компах и 1 VPS. Разницы нет. Если нет мерцания, то видео в студию, как грузятся котировки и свеча доходит до отсечки. Дело не в моём прототипе, это я сначала заметил на одном индюке (не своём), потом другом, а потом и свой проверил.
Без разницы, прямоугольники это или линии, исход один. Однако, ещё хуже, если баг не всегда воспроизводится, тогда это "плавающий баг", который сложнее отследить и исправить.
Также обратите внимание, что в конце выложен исправленный код, который не вызывает ошибок, однако использован канвас.
По поводу расчёта уровней и их ширины, то попробуйте предложить свои варианты расчёта. Прототип же дан для другой задачи.
Вы перейдите на W1 и потом на пару набрасывайте другие пары мышкой, чтобы найти ту, в которой ещё не загружены котировки. А когда увидите, как они загружаются, то увидите мерцание.
Проверено на двух компах и 1 VPS. Разницы нет. Если нет мерцания, то видео в студию, как грузятся котировки и свеча доходит до отсечки. Дело не в моём прототипе, это я сначала заметил на одном индюке (не своём), потом другом, а потом и свой проверил.
Без разницы, прямоугольники это или линии, исход один. Однако, ещё хуже, если баг не всегда воспроизводится, тогда это "плавающий баг", который сложнее отследить и исправить.
Также обратите внимание, что в конце выложен исправленный код, который не вызывает ошибок, однако использован канвас.
По поводу расчёта уровней и их ширины, то попробуйте предложить свои варианты расчёта. Прототип же дан для другой задачи.
Когда свой словарь напишите, чтобы можно было понять ваш особенный язык...
Когда свой словарь напишите, чтобы можно было понять ваш особенный язык...
Или написать словарь или не общаться с 1 из 1000, кто меня не понимает (или притворяется ) и цепляет во всех темах. Что же выбрать...
Когда W1 и MN1 формируются, график и без индикатора неслабо глючат. Поэтому не стоит парить по поводу мерцания в этом случае. А вот свое кривое вычисление уровней стоит поправить, и сказать спасибо, за намек на то, что это возможно и есть куда стремиться.
Через мерцание выявлен баг. С расчётами при канвасе бага нет. Есть база для поиска и устранения, есть коды для сравнения, тема озвучена, предложения в ветке были даже по поводу загрузки баров.
Далее уже программисты терминала пусть подумают над решением или напишут, как правильно сделать без канваса. Поскольку проблема у многих продуктов (даже многолетняя разработка VP v10 мерцает).
Кривое вычисление уровней в прототипе? Это ли шутка? Прототип был для чего? Ну напишите и покажите код с правильным вычислением, а то это просто пустой звук. К тому же не факт, что тот же код используется в моих индикаторах.
Лучше свои исходники ещё раз перепроверьте на ошибки.
...С расчётами при канвасе бага нет...
Новая секта верующих в святой канвас? График и без индикаторов глючит. И чего там выявлять? Достаточно открыть график и увидеть, как он глючит.
И читать еще не умеешь. Или типа вообще не читатель, только писатель?
От Вас видимо заразился:
Чтобы не усугублять заразу и флуд, прекращаю Вас воспринимать всерьёз и читать всё что Вы пишите, только иногда под попкорн и с газировкой. И конечно никакого общения.
Человек, опускающийся до бесконечных претензий и глупых вопросов не по делу, не будет в моём окружении никогда. А Вы можете продолжать и дальше скакать по моим темам и развлекать своими комментариями не по делу, для того и форум.
// я же конечно продолжу и дальше работать над поиском решений по улучшению терминала МТ5 и грамотного перевода своих продуктов с МТ4. Собаки лаят, караван идёт.
Помогу вам - оставляю вас в обществе той 1000 человек)))
Глупые вопросы)) воистину - глупость не имеет границ.
Я не знаю может уже что то допилили касательно обьектов рисования, главное в нужное место воткнуть чарт редрав и многие проблемы решаются,
так как редрав происходит во время тика(это не вам написано а читающим начинающим, у вас другая ситуация),
а если процесс не связан с тиками то будут как будто тормоза,
но у меня проблема подобного рода именно с канвасом, удивительно вроде 1 обьект, запустил его обновление в чарт евент
и вот!!! двигаю мышкой и он моргает, аж бесит, и проц подлетает до 19%, как будто включил безконечный цикл в сервисе без слипа в миллисекунду.
пишу то же самое на обьектах, вместо 1 обьекта канваса 35 обьектов линий панелей итд, на каждое событие чарт эвент, случайным образом обьекты перерисовываются.
и никаких промаргиваний и процессор не шпарит, подобное(тупящее) поведение у обьектов бывает когда удаляешь обьект и создаешь новый, да это тяжелый процесс понимаю непонятно почему.
но что?!! канвас при Update(); удаляет обьекс и создает новый???? или это делает Erase? кто в классе CCanvas отвечает за промаргивание?
по логике до Update() вся сборка производится вне влияния на обьект рисования значит Update() тупит...
ухожу от канваса в пользу встроенных обьектов но похоже придется строить свой класс обьектов на OpenGL,
кстати лайфхак, может кому будет полезно, я написал класс обработки обьектов, сначала записываю параметры потом запускаю Create, и в зависимости от типа обьекта
параметры устанавливаются в обьект, если я вызову метод delete и снова create то у меня рисуется обьект с теме же параметрами
в деструкторе класса соответственно delete, что удаляет все созданное программой при ее завершении без необходимости что либо делать в деините.
далее из управляющей программы создаю массив обьектов layer0 и layer1,
и задаю все что им нужно, при увеличении массива происходят конструкторы, при уменьшении деструкторы(деструктор удаляет обрабатываемый обьект)
и вот если у меня в layer0 возник create то весь массив layer1 заускает delete и сразу create, таким образом появляется имитация слойности, то есть новый обьект рисуется под старыми
для того чтобы это не тормозило процессы не подвисало
все это запускается через событие таймер 3 сек, при создании обьекта на нижнем слое срабатывает флаг который по таймеру сообщает что верхние слои нужно перерисовать.
как бы слойность реализуется легко без промаргиваний и каких либо тормозов, но класс канвас выбесил наверно я просто не умею его готовить хотя я достаточно четко соблюдал все последовательности при написании кода и изучал документацию, надо почитать его исходник.