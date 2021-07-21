Кто нибудь пытался рассматривать ценовые колебания с точки зрения высшей математики и ее уже изобретенных математических аппаратов. - страница 3
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я к тому что даже уже существующими индикаторами вполне можно изобразить среду в которой колеблется частица и последующее высоковероятное влияние среды на эту частицу с прогнозированием дальнейшего поведения частицы в этой среде.
ещё уравнения маятника упоминали уже
кто-то мутил с квантовой оптикой
и так далее
---
Когда дети были младше, они потерянные вещи искали там где им удобно/привычно искать а не там где могли потерять. Вот так вот и тут. Как дети
ещё уравнения маятника упоминали уже
кто-то мутил с квантовой оптикой
и так далее
---
Когда дети были младше, они потерянные вещи искали там где им удобно/привычно искать а не там где могли потерять. Вот так вот и тут. Как дети
Против рынка все и есть дети. Если природа процесса полностью не ясна, абсолютно точной и надежной его модели нет и видимо никогда не будет (в силу специфики среды), то все что реально остается - пытаться переносить и адаптировать методы из других областей знаний. Лучше иметь хотя бы паллиативное решение через костыли и не самые качественные аналогии, чем не иметь вообще никакого.
Чтобы создать прибыльный эксперт, достаточно знать арифметику и основы булевой алгебры.
Вот результаты теста за 2021 год эксперта, в котором в условиях входа и выхода не использовано никаких индикаторов, а для входа использованы всего две логические переменные и без всякой оптимизации. Условия входа настолько простое, что может вызвать смех и вопрос самому себе: "Почему это пришло мне в голову только по прошествии стольких лет?" Ведь это так просто!)
Против рынка все и есть дети. Если природа процесса полностью не ясна, абсолютно точной и надежной его модели нет и видимо никогда не будет (в силу специфики среды), то все что реально остается - пытаться переносить и адаптировать методы из других областей знаний. Лучше иметь хотя бы паллиативное решение через костыли и не самые качественные аналогии, чем не иметь вообще никакого.
Ещё модное выражение "выйти из зоны комфорта".
Привычные по прежнему опыту формулы,модели и обоснования таскают (в основном) от этого. Просто голове так комфортно. Не напрячься, не остаться один-на-один с неизвестным, взять знакомую как пять пальцев область и притянуть её за уши. Проще придумать новые термины и "новое видение" прежних, это не рушит внутренний мир. Прибыль только в тестере, зато всё на своих местах
Всё-же те самые дети которые ищут где им удобно.
----
тут уже упомянули про элементарную математику, тоже уже говорил на форуме, простейшее : кратность SL/TP влияет на результат сильнее чем их абсолютные значения.
Ещё модное выражение "выйти из зоны комфорта".
Привычные по прежнему опыту формулы,модели и обоснования таскают (в основном) от этого. Просто голове так комфортно. Не напрячься, не остаться один-на-один с неизвестным, взять знакомую как пять пальцев область и притянуть её за уши. Проще придумать новые термины и "новое видение" прежних, это не рушит внутренний мир. Прибыль только в тестере, зато всё на своих местах
Всё-же те самые дети которые ищут где им удобно.
Сами по себе попытки описать неизвестный процесс посторонними моделями - что тут зазорного? Нужно же как-то подступиться к изучению. Если что-то худо-бедно натянулось, то и ок, это же лучше чем ничего. Промежуточный результат, с которым можно работать дальше. Ну рогом упираться конечно не надо, если метод явно не работает - в топку его.
Сами по себе попытки описать неизвестный процесс посторонними моделями - что тут зазорного? Нужно же как-то подступиться к изучению. Если что-то худо-бедно натянулось, то и ок, это же лучше чем ничего. Промежуточный результат, с которым можно работать дальше. Ну рогом упираться конечно не надо, если метод явно не работает - в топку его.
если описывать неизвестный процесс сторонними моделями (и доподлинно, что из несвязанных областей), то царицу наук вы пытаетесь использовать как продажную дочь империализма :-) А она против и мстит
Против рынка все и есть дети. Если природа процесса ...........
поддается осмыслению не каждому
так вернее
если описывать неизвестный процесс сторонними моделями (и доподлинно, что из несвязанных областей), то царицу наук вы пытаетесь использовать как продажную дочь империализма :-) А она против и мстит
Я понимаю, что хочется наморщить лоб, почесать подбородок и выдать красивое, полное и точное решение, а потом как Тони Старк эффектно развернуться на каблуках и покинуть ревущий от аплодисментов зал)) Но, блин, не в сказке живем, а методом тыка, натягиванием тени на плетень и волею случая люди совершили массу открытий. Что нам теперь, не пользоваться ими, потому что их добыли не по красоте?)
Чтобы создать прибыльный эксперт, достаточно знать арифметику и основы булевой алгебры.
Вот результаты теста за 2021 год эксперта, в котором в условиях входа и выхода не использовано никаких индикаторов, а для входа использованы всего две логические переменные и без всякой оптимизации. Условия входа настолько простое, что может вызвать смех и вопрос самому себе: "Почему это пришло мне в голову только по прошествии стольких лет?" Ведь это так просто!)
А что эти булевы переменные содержат, если не результат сравнения чего-то с чем-то?