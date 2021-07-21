Кто нибудь пытался рассматривать ценовые колебания с точки зрения высшей математики и ее уже изобретенных математических аппаратов. - страница 3

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Giorgio5:
я к тому что даже уже существующими индикаторами вполне можно изобразить среду в которой колеблется частица и последующее высоковероятное влияние среды на эту частицу с прогнозированием дальнейшего поведения частицы в  этой среде.

ещё уравнения маятника упоминали уже

кто-то мутил с квантовой оптикой

и так далее

---

Когда дети были младше, они потерянные вещи искали там где им удобно/привычно искать а не там где могли потерять. Вот так вот и тут. Как дети

 
Maxim Kuznetsov:

ещё уравнения маятника упоминали уже

кто-то мутил с квантовой оптикой

и так далее

---

Когда дети были младше, они потерянные вещи искали там где им удобно/привычно искать а не там где могли потерять. Вот так вот и тут. Как дети

Против рынка все и есть дети. Если природа процесса полностью не ясна, абсолютно точной и надежной его модели нет и видимо никогда не будет (в силу специфики среды), то все что реально остается - пытаться переносить и адаптировать методы из других областей знаний. Лучше иметь хотя бы паллиативное решение через костыли и не самые качественные аналогии, чем не иметь вообще никакого.

 

Чтобы создать прибыльный эксперт, достаточно знать арифметику и основы булевой алгебры.

Вот результаты теста за 2021 год эксперта, в котором в условиях входа и выхода не использовано никаких индикаторов, а для входа использованы всего две логические переменные и без всякой оптимизации. Условия входа настолько простое, что может вызвать смех и вопрос самому себе: "Почему это пришло мне в голову только по прошествии стольких лет?" Ведь это так просто!)


 
vladavd:

Против рынка все и есть дети. Если природа процесса полностью не ясна, абсолютно точной и надежной его модели нет и видимо никогда не будет (в силу специфики среды), то все что реально остается - пытаться переносить и адаптировать методы из других областей знаний. Лучше иметь хотя бы паллиативное решение через костыли и не самые качественные аналогии, чем не иметь вообще никакого.

Ещё модное выражение "выйти из зоны комфорта".

Привычные по прежнему опыту формулы,модели и обоснования таскают (в основном) от этого. Просто голове так комфортно. Не напрячься, не остаться один-на-один с неизвестным, взять знакомую как пять пальцев область и притянуть её за уши. Проще придумать новые термины и "новое видение" прежних, это не рушит внутренний мир. Прибыль только в тестере, зато всё на своих местах

Всё-же те самые дети которые ищут где им удобно.

----

тут уже упомянули про элементарную математику, тоже уже говорил на форуме, простейшее : кратность SL/TP влияет на результат сильнее чем их абсолютные значения

 
Если нейросеть - это высшая математика, то пытаются до сих пор на километры страниц
 
Maxim Kuznetsov:

Ещё модное выражение "выйти из зоны комфорта".

Привычные по прежнему опыту формулы,модели и обоснования таскают (в основном) от этого. Просто голове так комфортно. Не напрячься, не остаться один-на-один с неизвестным, взять знакомую как пять пальцев область и притянуть её за уши. Проще придумать новые термины и "новое видение" прежних, это не рушит внутренний мир. Прибыль только в тестере, зато всё на своих местах

Всё-же те самые дети которые ищут где им удобно.

Сами по себе попытки описать неизвестный процесс посторонними моделями - что тут зазорного? Нужно же как-то подступиться к изучению. Если что-то худо-бедно натянулось, то и ок, это же лучше чем ничего. Промежуточный результат, с которым можно работать дальше. Ну рогом упираться конечно не надо, если метод явно не работает - в топку его. 

 
vladavd:

Сами по себе попытки описать неизвестный процесс посторонними моделями - что тут зазорного? Нужно же как-то подступиться к изучению. Если что-то худо-бедно натянулось, то и ок, это же лучше чем ничего. Промежуточный результат, с которым можно работать дальше. Ну рогом упираться конечно не надо, если метод явно не работает - в топку его. 

если описывать неизвестный процесс сторонними моделями (и доподлинно, что из несвязанных областей), то царицу наук вы пытаетесь использовать как продажную дочь империализма :-) А она против и мстит

 
vladavd:

Против рынка все и есть дети. Если природа процесса ...........

поддается осмыслению не каждому

так вернее

 
Maxim Kuznetsov:

если описывать неизвестный процесс сторонними моделями (и доподлинно, что из несвязанных областей), то царицу наук вы пытаетесь использовать как продажную дочь империализма :-) А она против и мстит


Я понимаю, что хочется наморщить лоб, почесать подбородок и выдать красивое, полное и точное решение, а потом как Тони Старк эффектно развернуться на каблуках и покинуть ревущий от аплодисментов зал)) Но, блин, не в сказке живем, а методом тыка, натягиванием тени на плетень и волею случая люди совершили массу открытий. Что нам теперь, не пользоваться ими, потому что их добыли не по красоте?) 

 
khorosh:

Чтобы создать прибыльный эксперт, достаточно знать арифметику и основы булевой алгебры.

Вот результаты теста за 2021 год эксперта, в котором в условиях входа и выхода не использовано никаких индикаторов, а для входа использованы всего две логические переменные и без всякой оптимизации. Условия входа настолько простое, что может вызвать смех и вопрос самому себе: "Почему это пришло мне в голову только по прошествии стольких лет?" Ведь это так просто!)



А что эти булевы переменные содержат, если не результат сравнения чего-то с чем-то?

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