Кто нибудь пытался рассматривать ценовые колебания с точки зрения высшей математики и ее уже изобретенных математических аппаратов. - страница 5
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Зачем тогда болтаешь?
Аву вижу поменял, но на кресте забыл добавить № 6.) Лучше на эту замени.)
А что это за эксперт? В кодобазе он есть? Как называется?
Есть хороший код в Базе, очень простой, думаю, что речь про него, если его покачать года два, то вполне может быть результат... можно даже пол кода использовать и результат даже иной раз выше... всё остальное от лукавого... только в простоту решения никто не верит, всем подавай галактический божественный грааль... но а кто поверил - тот смеется над собой... ну и на остальными новичками, что приступают к поиску истины...))
Аву вижу поменял, но на кресте забыл добавить № 6.) Лучше на эту замени.)
рассмотрения ценовых колебаний..модели...высшая математика...
решите простую задачу : я будучи то сильно пьян то абсолютно не в себе, ежедневно открываю/закрываю сделки на рынке. Для упрощения - только на одном инструменте. Что вы можете рассказать про итоги ? помимо водказло и возможен церроз :-)
рассмотрения ценовых колебаний..модели...высшая математика...
решите простую задачу : я будучи то сильно пьян то абсолютно не в себе, ежедневно открываю/закрываю сделки на рынке. Для упрощения - только на одном инструменте. Что вы можете рассказать про итоги ? помимо водказло и возможен церроз :-)
"Везет дуракам и пьяницам" - только без обид - проверено веками, особенно на руси... входя в параллельное пространство, освобождаясь от груза ответственности и жадности... входишь как бы в молитвенный транс... обретаешь некое потустороннее интуитивное познание настоящей реальности...и ву -аля прибыль валит дуром... ИМХО конечно...)))
"Везет дуракам и пьяницам" - только без обид - проверено веками, особенно на руси... входя в параллельное пространство, освобождаясь от груза ответственности и жадности... входишь как бы в молитвенный транс... обретаешь некое потустороннее интуитивное познание настоящей реальности...и ву -аля прибыль валит дуром... ИМХО конечно...)))
какие обиды..
в практическом плане, есть психологический "парадокс ручный проверки стратегий" (и вообще торговли руками):
первую неделю (период) будет незначительный профит. вторую - профит будет выше. третью - скорее всего подслив или недобор. И вот тут, на 4-5 неделе/периоде наступает интересный момент. Тут торгующий должен уходить в запой, баня-бабы-водка ; Или в горы, ламы-будды-дзен; Делать всё что угодно но только "уйти в параллельное пространство".
Чтобы создать прибыльный эксперт, достаточно знать арифметику и основы булевой алгебры.
Вот результаты теста за 2021 год эксперта, в котором в условиях входа и выхода не использовано никаких индикаторов, а для входа использованы всего две логические переменные и без всякой оптимизации. Условия входа настолько простое, что может вызвать смех и вопрос самому себе: "Почему это пришло мне в голову только по прошествии стольких лет?" Ведь это так просто!)
Каким объёмом тест?
10 лотов?
Каким объёмом тест?
10 лотов?
Я обычно использую реинвестирование, поэтому лот не постоянный.
Я обычно использую реинвестирование, поэтому лот не постоянный.
Где используешь - в тестере?
какие обиды..
в практическом плане, есть психологический "парадокс ручный проверки стратегий" (и вообще торговли руками):
первую неделю (период) будет незначительный профит. вторую - профит будет выше. третью - скорее всего подслив или недобор. И вот тут, на 4-5 неделе/периоде наступает интересный момент. Тут торгующий должен уходить в запой, баня-бабы-водка ; Или в горы, ламы-будды-дзен; Делать всё что угодно но только "уйти в параллельное пространство".
Даже если торговать по простейшему алгоритму?
В чем суть сего парадокса, раскройте дальше мысль, где лежит подвох?