Frontend javascript фреймворки
Являются ли они, собственно, на сегодняшний день, обязательными к использованию? Или желательны? Или только для определенных проектов? Каких?
Например, тут из пользователе много кто имеет свой простенький сайт, и видно, что скорее всего, там они не используются.
Следующий интересующий меня кейс - этот сайт. Я не могу понять использует ли mql5.com на фронте какие-то фреймворки, или нет. Наверняка, есть какой-нибудь способ это выявить наверняка.
Здоровая любознательность.
Тем более, что сейчас в сфере IT, это самое лучшее для старта карьеры, по порогу вхождения, предложению на рынке труда, слабых требованиям в т.ч. к образованию
Мне почему-то, кажется что этот сайт не использует фреймворки Реакт/Ангуляр/Вью и др, так как в html разметке этого сайта у элементов к названиям id, классам не добавляются специфичные цифры когда это все дело компилируется.
Вот хотел у более знающих людей поинтересоваться.
Конечно, надеялся, что ответит кто-то из руководства - CEO, CTO и т.д.
Вероятно, они могли не правильно расценить это за какой-то промышленный шпионаж - какой в компании используется стек технологий. Знаю что C# .net, исходя из вакансий Metaquotes которые были ранее.
Так вот, это никакой не промышленный шпионаж, это здоровое любопытство, и конфиденциальной информации здесь нету. Просто действительно, интересно какой стек технологий используется в компании Metaquotes.
Откройте страницу в виде html и посмотрите какие файлы .js подключены.
Кстати у меня тоже есть вопрос - про реакт. Очень долго созерцал объявление о курсах разработчиков каких-то интерфейсов (с использованием реакт) от одной небезызвестной
компании (у самих у них только jquery подключен, хи-хи:).
В конце концов любопытство одолело, решил поинтересоваться, что такое реакт, нашел бесплатный учебный курс... Штука такая прикольная, конечно, можно строки формировать без кавычек. Зато куча других заморочек.
Лучше уж просто яваскрипт изучить, без прокладок, наработать навыки по формированию строк - и это пригодится при программировании где угодно и на чем угодно.
А вот навык с реактом и другими фреймворками куда девать? Такая фигня получается - ты весь такой крутой разаработчик под фреймворком, а на чистом яваскрипт и строчки не напишешь.
Собственно вопрос: может кто объяснит, в чем прикол реакта и почему он такой классный и без него прям ну никак? А специалисты, владеющие реактом, прям как будто нарасхват везде...
Из всех фреймворков только jquery впечатление производит. Может я чего-то не знаю, не понимаю, поскольку испытываю только поверхностное любопытство.
Я вот почему эту тему создал, потому что это тоже мне интересно. Почему сейчас все переписывается на реакт, и разрабатывается с нуля, и это уже маст хев, много вакансий.
Я пришел к такому выводу - упорядочивание кода, чтобы все проекты выглядели более ли менее одинаково, и разработчиков можно было спокойно менять, тасовать.
Я вот почему эту тему создал, потому что это тоже мне интересно. Почему сейчас все переписывается на реакт, и разрабатывается с нуля, и это уже маст хев, много вакансий.
Я пришел к такому выводу - упорядочивание кода, чтобы все проекты выглядели более ли менее одинаково, и разработчиков можно было спокойно менять, тасовать.
Задача любого фреймворка это ускорение разработки и отказ от написания того, что уже итак сотни раз написано. А уж использовать его или нет, это зависит от текущих задач и потребностей. К примеру если ежедневно приходиться использовать vue.js то наверняка и простой лендинг на нём будет сделать проще, ввиду навыков, чем на чистом html/css/js.
Я вот почему эту тему создал, потому что это тоже мне интересно. Почему сейчас все переписывается на реакт, и разрабатывается с нуля, и это уже маст хев, много вакансий.
Я пришел к такому выводу - упорядочивание кода, чтобы все проекты выглядели более ли менее одинаково, и разработчиков можно было спокойно менять, тасовать.
Очередной массовый психоз. Значит, жиквери, реакт, ангуляр, еще вот вуе... и все это надо изучать,
еще навык нарабатывать, свой мозг ломать под это. В то время как можно просто взять и написать на яваскрипт.
А не писать по несколько раз одно и тоже - так это и есть обычная задача программиста, который по мере набора
опыта пишет свои функции, облегчающие его работу.
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Щаззз... на реакт все перепишут и появится новый фреймворк...
Посмотрел реакт - мне понравились возможности, но как-то всё накручено, нужно изучать.
Обольщает и это:
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С любым другим фреймворком часто возникают проблемы при перезагрузке динамического контента, о чистом JS вообще молчу.
Может я чего-то не знаю, не понимаю
Да. Как обычно впрочем.
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Являются ли они, собственно, на сегодняшний день, обязательными к использованию? Или желательны? Или только для определенных проектов? Каких?
Например, тут из пользователе много кто имеет свой простенький сайт, и видно, что скорее всего, там они не используются.
Следующий интересующий меня кейс - этот сайт. Я не могу понять использует ли mql5.com на фронте какие-то фреймворки, или нет. Наверняка, есть какой-нибудь способ это выявить наверняка.