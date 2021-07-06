Не модифицируются объединенные позиции на нетинговом счете MT5 MQL5
Советник Simple Trailing 2 немного модифицируем - в OnInit добавляем открытие двух позиций SELL:
m_trailing_step = InpTrailingStep * m_adjusted_point; //--- bool res=false; while(!res) res=m_trade.Sell(0.01); Sleep(1000*3600*5); res=false; while(!res) res=m_trade.Sell(0.03); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason)
Настройки тестера:
Результат:
То есть проблем с модификацией на неттинге нет.
- www.mql5.com
Всем Привет. Не модифицируются объединенные позиции на нетинговом счете MT5 если цена при объединении имеет больше знаков чем символ. к примеру если на евро доллар где сейчас 1,1800 будет позиция 1,1813333
пишет 10016 ошибку == Cделка не модифицирована по причине: Неправильные стопы в запросе
NormalizationDouble вбивал. тикет проверил.
пробывал и классическим MQL через OrderSend и через CTrade
обе функции будут внизу
Выведите в лог значения tpzz, slzz и текущей цены (Bid для Buy и Ask для Sell). Скорее всего стопы слишком близко к рынку или вообще в неправильных местах: стоп Buy выше Bid, профит Buy ниже Bid и т. д.
Выведите в лог значения tpzz, slzz и текущей цены (Bid для Buy и Ask для Sell). Скорее всего стопы слишком близко к рынку или вообще в неправильных местах: стоп Buy выше Bid, профит Buy ниже Bid и т. д.
То что вы делаете
request.sl = NormalizeDouble(slzz,Digits()); // sl request.tp = NormalizeDouble(tpzz,Digits()); // tp
не всегда будет работать, так как SYMBOL_POINT не всегда равен SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE
Добрый день. тоже так думал. но проверил - нет. sl и tp находился за 200 пипсов от текущей цены.. специально выводил в принт тп/сл
А стоплевел какой? 200 пунктов - не так уж и много. На BTCUSD, к примеру, стоплевел бывает и более 2 000 пунктов.
NormalizeDouble(MathRound(value/tick_size)*tick_size,_Digits)
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Всем Привет. Не модифицируются объединенные позиции на нетинговом счете MT5 если цена при объединении имеет больше знаков чем символ. к примеру если на евро доллар где сейчас 1,1800 будет позиция 1,1813333
пишет 10016 ошибку == Cделка не модифицирована по причине: Неправильные стопы в запросе
NormalizationDouble вбивал. тикет проверил.
пробывал и классическим MQL через OrderSend и через CTrade
обе функции будут внизу